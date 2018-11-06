TartÄ±ÅŸmalarÄ±n gÃ¶lgesinde BM GÃ¶Ã§ AnlaÅŸmasÄ±

BMâ€™nin gÃ¶Ã§ konusunda hayata geÃ§irmek istediÄŸi kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekli anlaÅŸma Ã¼lkeler arasÄ± krize yol aÃ§tÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in (BM) göç sorununa iliÅŸkin hayata geçirmek istediÄŸi küresel ölçekli ilk anlaÅŸma, ülkeler arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. BazÄ± ülkeler anlaÅŸmaya katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klarken, bazÄ±larÄ± ÅŸüpheyle yaklaÅŸÄ±yor. BM üyesi 193 ülke, Eylül 2016’da Mülteciler ve Göçmenler için New York Deklarasyonu’nu, “Güvenli, Düzenli ve KurallÄ± Göç için Küresel Pakt” olarak geliÅŸtirme kararÄ± aldÄ±.

Göçmen sorununa küresel ortak bir yaklaÅŸÄ±m oluÅŸturulmasÄ± için geçen yÄ±l nisan ayÄ±nda baÅŸlayan çok yönlü çalÄ±ÅŸmalar, Temmuz 2018’de “Güvenli, Düzenli ve KurallÄ± Göç için Küresel Pakt” anlaÅŸmasÄ± ile tamamlandÄ±.

Hayata geçmesi durumunda anlaÅŸma, göç konusunu küresel olarak her yönüyle ele alarak çözmeyi hedefliyor. AnlaÅŸma, Fas’Ä±n MarakeÅŸ kentinde 10 -11 AralÄ±k’ta düzenlenecek konferansta BM üyesi ülkelerin onayÄ±na sunulacak.

ANLAÅžMAYA KARÅžI ÇIKAN ÜLKELER

ÇoÄŸu ülke anlaÅŸmayÄ± onaylayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klasa da, 4 ülke, anlaÅŸmaya imza atmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. ABD’nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi ülkelerin arasÄ±nda Macaristan, Avusturya ve Avustralya bulunuyor. AnlaÅŸmanÄ±n ulusal egemenliklerini sÄ±nÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ± ileri süren ülkeler, anlaÅŸma metninde yer alan birçok unsurun ulusal göç politikalarÄ±yla çeliÅŸtiÄŸini ileri sürüyor.

Avusturya’nÄ±n 1955’de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinin ardÄ±ndan ilk defa uluslararasÄ± bir anlaÅŸmaya katÄ±lmamasÄ± ve Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi Dönem BaÅŸkanÄ± olarak imza atmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±, özellikle komÅŸu ülkelerde de anlaÅŸmaya yönelik itirazlarÄ±n yükselmesine neden oldu. Polonya, Çekya, HÄ±rvatistan ve Ä°sviçre gibi ülkeler ise anlaÅŸmaya iliÅŸkin çekincelerini dile getirerek, küresel pakta imza atmamayÄ± düÅŸünüyor. BaÅŸta Avrupa olmak üzere dünya genelindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti ve oluÅŸumlar, BM’nin göç anlaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

YASAL BAÄžLAYICILIÄžI YOK

Yasal olarak baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmayan anlaÅŸma, devletlerin egemenlik alanlarÄ±na müdahil olmadan, göç konusuna iliÅŸkin uluslararasÄ± sorumluluÄŸu paylaÅŸmayÄ± hedefliyor.

Göçün insanlÄ±k tarihinin deÄŸiÅŸmeyen ana unsurlarÄ±ndan biri olarak deÄŸerlendiren anlaÅŸma, yasal yaptÄ±rÄ±mlardan ziyade, uluslararasÄ± alanda göç konusuna iliÅŸkin siyasi talebin oluÅŸmasÄ±nÄ± amaçlÄ±yor.

258 MÄ°LYON GÖÇMEN

AnlaÅŸma metninde, dünya genelinde yaklaÅŸÄ±k 258 milyon göçmenin bulunduÄŸuna dikkati çekilirken, bu sayÄ±nÄ±n nüfus artÄ±ÅŸÄ±, gelir paylaÅŸÄ±m eÅŸitsizliÄŸi ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinden dolayÄ± bu sayÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi. Göç sürecinin yanlÄ±ÅŸ yönetilmesi sonucunda sosyal felaketlere neden olabileceÄŸinin altÄ± çizilen anlaÅŸmada, her ülkenin, göçmenlere iliÅŸkin süreci uluslararasÄ± hukuka uyumlu bir ÅŸekilde yürütmesi tavsiye ediliyor.

BM’nin küresel düzeyde ilk göç anlaÅŸmasÄ± olarak kabul edilen paktÄ±n 23 ana hedefi bulunuyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaÅŸmaya imza atmak istemeyen ülkelere tepki göstermiÅŸ ve anlaÅŸmaya BM üyesi ülkelerin büyük bir çoÄŸunluÄŸunun katÄ±lÄ±m göstereceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. (ViyanaAA)

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