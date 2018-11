Mecliste lÃ¶semi Ã§ocuklar iÃ§in maske taktÄ±lar

2-8 Kasım Lösemili çocuklar haftası nedeniyle Meclis Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri lösemili çocuklar için maske taktı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle gündem dışı konuşma yapan CHP Parti Meclisi ve TBMM KİT Komsyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç’ın lösemili çocuklarla empati yapılması için yapmış olduğu maske takma çağrısı karşılığını buldu ve Kılıç’ın konuşması sırasında genel kurulda bulunan iktidara ve muhalefet milletvekilleri maske taktı.

CHP’li Kılıç, konuşmasında şunları söyledi; “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bazen siyaset susar, bazen bürokrasi susar. Lösemili çocuklarımıza dikkat çekmek için tüm vekil arkadaşlarımızı otuz saniye maske takmaya davet ediyorum. Dünya Sağlık Örgütünün açıklamalarına göre Türkiye’nin kanser kuşağında yer alan bir ülke olduğunu belirten Kılıç; “Sağlık Bakanlığınca açıklanan 2015-2016 verilerine göre de ülkemizde her yıl 200 bin insana kanser tanısı konulmakta. Yaklaşık 150 bin insanımız her yıl bu hastalıktan yaşamını yitirmektedir. Yani düşünebiliyor musunuz, bir şehir dolusu insanımız her yıl bu hastalıktan yaşamını yitiriyor. Bu korkunç bir rakamdır, geleceğimizi tehdit etmektedir” dedi.

Löseminin tedavisinin çok zor ve yıllarca süren ve pahalı bir hastalık olduğunu ifade eden Kılıç; “Bu nedenle sadece hastayı değil, tüm aileyi, tüm yakınlarını da etkilemektedir. En temel hak olan sağlıklı yaşama hakkı gereği bu konuda başta devlet olmak üzere, bütün topluma hele de bizlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bir insanı yaşama döndürmekten daha kutsal hangi iş olabilir diye düşünüyor ve bütün doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza da bu konuda teşekkürü borç biliyorum. Bu bağlamda, LÖSEV'e de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yaklaşık 30 bin lösemi hastasının tedavisiyle uğraşan, sadece hastaya değil, dar gelirli ailelere de yardımcı olan ve lösemiyle mücadelenin öncülüğünü yapan LÖSEV, her türlü takdiri fazlasıyla hak ediyor. Bu düşüncelerle asırlar öncesinden bizlere seslenen Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözlerini hepinize hatırlamak istiyor, bir anne olarak lösemiyle mücadele eden küçük elli, kocaman yürekli çocuklarımıza umut olmak dileğiyle hayatımız, çocuklarımız diyor, yüce Meclise saygılar sunuyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

