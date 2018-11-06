Mecliste lÃ¶semi Ã§ocuklar iÃ§in maske taktÄ±lar

2-8 KasÄ±m LÃ¶semili Ã§ocuklar haftasÄ± nedeniyle Meclis Genel Kuruluâ€™nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri lÃ¶semili Ã§ocuklar iÃ§in maske taktÄ±.

Meclis Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri lösemili çocuklar için maske taktÄ±.

2-8 KasÄ±m Lösemili Çocuklar HaftasÄ± nedeniyle gündem dÄ±ÅŸÄ± konuÅŸma yapan CHP Parti Meclisi ve TBMM KÄ°T Komsyonu Üyesi, Ä°zmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan KÄ±lÄ±ç’Ä±n lösemili çocuklarla empati yapÄ±lmasÄ± için yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu maske takma çaÄŸrÄ±sÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± buldu ve KÄ±lÄ±ç’Ä±n konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda genel kurulda bulunan iktidara ve muhalefet milletvekilleri maske taktÄ±.

CHP’li KÄ±lÄ±ç, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi; “SayÄ±n BaÅŸkan, deÄŸerli milletvekilleri; Lösemili Çocuklar HaftasÄ± nedeniyle gündem dÄ±ÅŸÄ± söz almÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±m. Bazen siyaset susar, bazen bürokrasi susar. Lösemili çocuklarÄ±mÄ±za dikkat çekmek için tüm vekil arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± otuz saniye maske takmaya davet ediyorum. Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütünün açÄ±klamalarÄ±na göre Türkiye’nin kanser kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alan bir ülke olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±ç; “SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca açÄ±klanan 2015-2016 verilerine göre de ülkemizde her yÄ±l 200 bin insana kanser tanÄ±sÄ± konulmakta. YaklaÅŸÄ±k 150 bin insanÄ±mÄ±z her yÄ±l bu hastalÄ±ktan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmektedir. Yani düÅŸünebiliyor musunuz, bir ÅŸehir dolusu insanÄ±mÄ±z her yÄ±l bu hastalÄ±ktan yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor. Bu korkunç bir rakamdÄ±r, geleceÄŸimizi tehdit etmektedir” dedi.

FotoÄŸraf: CHP

Löseminin tedavisinin çok zor ve yÄ±llarca süren ve pahalÄ± bir hastalÄ±k olduÄŸunu ifade eden KÄ±lÄ±ç; “Bu nedenle sadece hastayÄ± deÄŸil, tüm aileyi, tüm yakÄ±nlarÄ±nÄ± da etkilemektedir. En temel hak olan saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸama hakkÄ± gereÄŸi bu konuda baÅŸta devlet olmak üzere, bütün topluma hele de bizlere önemli sorumluluklar düÅŸmektedir. Bir insanÄ± yaÅŸama döndürmekten daha kutsal hangi iÅŸ olabilir diye düÅŸünüyor ve bütün doktorlarÄ±mÄ±za, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za da bu konuda teÅŸekkürü borç biliyorum. Bu baÄŸlamda, LÖSEV'e de ayrÄ± bir parantez açmak gerekiyor. YaklaÅŸÄ±k 30 bin lösemi hastasÄ±nÄ±n tedavisiyle uÄŸraÅŸan, sadece hastaya deÄŸil, dar gelirli ailelere de yardÄ±mcÄ± olan ve lösemiyle mücadelenin öncülüÄŸünü yapan LÖSEV, her türlü takdiri fazlasÄ±yla hak ediyor. Bu düÅŸüncelerle asÄ±rlar öncesinden bizlere seslenen Åžeyh Edebali'nin "Ä°nsanÄ± yaÅŸat ki devlet yaÅŸasÄ±n" sözlerini hepinize hatÄ±rlamak istiyor, bir anne olarak lösemiyle mücadele eden küçük elli, kocaman yürekli çocuklarÄ±mÄ±za umut olmak dileÄŸiyle hayatÄ±mÄ±z, çocuklarÄ±mÄ±z diyor, yüce Meclise saygÄ±lar sunuyorum” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: CHP

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