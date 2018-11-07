Kuruş hesaplarıyla öğrencilik

Ege Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci

Yaz tatilinden günümüze kadar TL’nin Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi, biz öğrencilerin cebini de bir hayli yakıyor. Okulumuz Ege Anadolu Lisesi’nde geçen yıllara göre artan kantin fiyatları nedeniyle kantinden beslenemez olduk. Bu durum karşısında biz öğrenciler artık evlerimizden yemekler getirerek beslenmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda okulumuzda 3 lira olan tostun fiyatı bu sene 5 lirayı gördü. Bazı arkadaşlarımız yiyeceklerini sabah okula gelmeden alıyorlar ve daha uygun fiyata geldiğini, 1-2 TL de olsa ceplerinde kaldığını söylüyorlar.

Aslında kantin fiyatlarındaki bu artış ülke ekonomisinin okulumuza yansımasıdır. Biz işçi ve emekçilerin çocukları krizi her alanda hissederken, krizin asıl sorumluları ‘’kriz yok’’ açıklamaları yapıyorlar. Ailelerimiz artık eskisinden daha fazla fedakarlıklar yaparak bizleri okutmaya çalışıyorlar.

Birçok arkadaşımız geçen sene günlük 5 TL harçlık alırken bu sene 5 TL’nin günü bitirmeye yetmediğini artık 10 TL harçlık aldıklarını ve aldıkları harçlıkların yarısını okula gelip giderken ulaşımda harcadıklarını belirtiyorlar. Diğer yarısı ile de yemek almaya çalıştıklarını dile getiriyorlar.

Ancak bir öğrencinin tek masrafı bunlar olmadığı için çoğu zaman ya eve yürüyerek gidiyor ya da aç kalıyorlar. Geçen senelerde 30 TL’ye alabildiğimiz kitapları, bu sene alabilmek için 60-70 TL’yi gözden çıkarmak zorundayız.

Çünkü kağıt fiyatlarındaki artış karşısında biz öğrenciler artık kuruş hesaplarıyla ucuz yollu fotokopi çektirmek durumunda kalıyoruz.

Türkiye ekonomisinin giderek daralmasını son zamanlarda, temel tüketim maddeleri dahil her şeye yapılan zamlarla birlikte görebiliyoruz. Bununla birlikte okulumuzda bazı arkadaşlarımız okul çıkışlarında yarı zamanlı çalışarak ailelerini daha fazla zorlamadan cep harçlıklarını çıkarıyorlar.

Ege Anadolu Lisesi öğrencileri olarak krize karşı mücadelede birlik olmalıyız, mücadele etmeliyiz.