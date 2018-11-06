ABD'deki seÃ§imler Ã¶ncesi Facebook 115 hesabÄ± kapattÄ±

Facebook, ABDâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek Kongre ara seÃ§imleri Ã¶ncesinde, ABDâ€™li gÃ¼venlik yetkililerinden gelen uyarÄ±lar Ã¼zerine 115 hesabÄ± kapattÄ±.

ABD’de yarÄ±n gerçekleÅŸtirilecek Kongre ara seçimleri öncesinde Facebook, ABD’li güvenlik yetkililerinden gelen “yabancÄ± kurumlarla baÄŸlantÄ±lÄ± olabilecek ÅŸüpheli davranÄ±ÅŸ” uyarÄ±larÄ± üzerine 115 kullanÄ±cÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Facebook’tan yapÄ±lan açÄ±klamada, hesaplarÄ±n Rusya’nÄ±n internet kurumlarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptamak için daha fazla araÅŸtÄ±rma gerektiÄŸi ifade edildi. 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ABD BaÅŸkanlÄ±k seçimlerine Rusya’nÄ±n müdahale ettiÄŸi iddiasÄ± ABD’de halen soruÅŸturuluyor.

ABD ayrÄ±ca Rus hükümetini sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla ülke siyasetine karÄ±ÅŸmakla ve yanlÄ±ÅŸ bilgi yaymakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±.

Facebook’tan yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸirketin Instagram’da Ä°ngilizce paylaÅŸÄ±mlar yapan 85 hesap ile Facebook’taki FransÄ±zca ve Rusça sayfalarla baÄŸlantÄ±lÄ± 30 hesabÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Åžirket bu hesaplardan bazÄ±larÄ±nÄ±n ünlü isimlere bazÄ±larÄ±nÄ±nsa siyasi tartÄ±ÅŸmalara odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Facebook’un siber güvenlik politikasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki isim olan Nathaniel Gleicher, uyarÄ±nÄ±n pazar akÅŸamÄ± ABD emniyet teÅŸkilatÄ±ndan geldiÄŸini söyledi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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