ABDâ€™de Kongre ara seÃ§imleri iÃ§in vatandaÅŸlar sandÄ±k baÅŸÄ±nda

ABDâ€™de Kongre ara seÃ§imleri iÃ§in oy verme iÅŸlemleri baÅŸladÄ±. SeÃ§im Ã¶ncesi Facebook ABD'li gÃ¼venlik yetkililerin uyarÄ±sÄ± Ã¼zerine 115 hesabÄ± kapattÄ±.

ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamÄ±nÄ±n ve 100 sandalyeli Senatonun ise 35'inin yeniden ÅŸekilleneceÄŸi ara seçimler için oy verme iÅŸlemi baÅŸladÄ±.

Seçmenler, New York'un Manhattan bölgesinde kurulan sandÄ±klarda oy kullandÄ±. BazÄ±, sandÄ±k giriÅŸlerinde "I Voted" (Oy KullandÄ±m) yazÄ±lÄ± etiketler daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

AmerikalÄ±larÄ±n sandÄ±klara daha fazla gittiÄŸi ve birçok uzmanÄ±n ‘son dönemin en önemli ara seçimi’ deÄŸerlendirmesini yaptÄ±ÄŸÄ± 6 KasÄ±m seçimleri, ülke gündemindeki tartÄ±ÅŸmalarÄ±n bir numaralÄ± ismi ABD BaÅŸkanÄ± Trump için de adeta bir referandum olacak.

ABD Kongresinin alt kanadÄ± olan Temsilciler Meclisi'ndeki 435 üyenin tamamÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸi seçimlerde Demokratlar, bir adÄ±m önde gözüküyor. 100 sandalyeli Senato'da ise Cumhuriyetçiler bu seçimlerde de üstünlüklerini korumaya yakÄ±n.

Mevcut durumda Temsilciler Meclisi'nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklÄ± sebeplerle boÅŸ bulunuyor.

SENATO'DA CUMHURÄ°YETÇÄ°LER GÜÇLÜ

100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin 51, DemokratlarÄ±n ise 49 sandalyesi bulunurken, son anketlere göre Cumhuriyetçiler 50, Demokratlar ise 44 sandalyeyi kazanmaya çok yakÄ±n gözüküyor. 6 sandalye içinse iki parti adaylarÄ± arasÄ±ndaki kÄ±yasÄ±ya rekabet sürüyor. Bu göstergeler ise Senato'da Cumhuriyetçilerin aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor.

Hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçilerin kazanmasÄ± halinde ise Trump'Ä±n ciddi ÅŸekilde rahatlayacaÄŸÄ± ve 2020 seçimlerine daha güçlü gireceÄŸi vurgulanÄ±yor.

ABD'DEKÄ° SEÇÄ°MLER ÖNCESÄ° FACEBOOK 115 HESABI KAPATTI

Kongre ara seçimleri öncesinde Facebook, ABD’li güvenlik yetkililerinden gelen “yabancÄ± kurumlarla baÄŸlantÄ±lÄ± olabilecek ÅŸüpheli davranÄ±ÅŸ” uyarÄ±larÄ± üzerine 115 kullanÄ±cÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Facebook’tan yapÄ±lan açÄ±klamada, hesaplarÄ±n Rusya’nÄ±n internet kurumlarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptamak için daha fazla araÅŸtÄ±rma gerektiÄŸi ifade edildi. 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ABD BaÅŸkanlÄ±k seçimlerine Rusya’nÄ±n müdahale ettiÄŸi iddiasÄ± ABD’de halen soruÅŸturuluyor.

ABD ayrÄ±ca Rus hükümetini sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla ülke siyasetine karÄ±ÅŸmakla ve yanlÄ±ÅŸ bilgi yaymakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±.

Facebook’tan yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸirketin Instagram’da Ä°ngilizce paylaÅŸÄ±mlar yapan 85 hesap ile Facebook’taki FransÄ±zca ve Rusça sayfalarla baÄŸlantÄ±lÄ± 30 hesabÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Åžirket bu hesaplardan bazÄ±larÄ±nÄ±n ünlü isimlere bazÄ±larÄ±nÄ±nsa siyasi tartÄ±ÅŸmalara odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Facebook’un siber güvenlik politikasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki isim olan Nathaniel Gleicher, uyarÄ±nÄ±n pazar akÅŸamÄ± ABD emniyet teÅŸkilatÄ±ndan geldiÄŸini söyledi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 19:15

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