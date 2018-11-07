ABD'de ara seÃ§imler yapÄ±ldÄ±: SandÄ±ktan 'BÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ Kongre' Ã§Ä±ktÄ±

Ä°lk sonuÃ§lara gÃ¶re Temsilciler Meclisiâ€™nde Demokratlar, Senato'da ise CumhuriyetÃ§iler Ã§oÄŸunluÄŸu elde etti.

Amerika BirleÅŸik Devletleri'nde (ABD) seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamÄ± için sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Kongreyi yeniden ÅŸekillendirecek ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüÄŸü Cumhuriyetçiler'den aldÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Trump ise "Bu gece muhteÅŸem bir baÅŸarÄ±ydÄ±, herkese teÅŸekkürler" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Ülkenin bazÄ± eyaletlerinde sayÄ±m iÅŸlemleri devam ederken resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüÄŸü Cumhuriyetçilerin elinden aldÄ±. Senatoda ise Cumhuriyetçiler üstünlüklerini muhafaza etti. Böylece 2020 yÄ±lÄ±ndaki baÅŸkanlÄ±k seçimleri öncesinde ABD Kongresinde iki kutuplu bir dönem baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

TEMSÄ°LCÄ°LER MECLÄ°SÄ°NDE DEMOKRATLAR ÜSTÜNLÜK SAÄžLADI

Amerikan AP haber ajansÄ±nÄ±n derlediÄŸi resmi olmayan ilk sonuçlara göre, DemokratlarÄ±n Temsilciler Meclisinde 205 sandalyesine karÅŸÄ± Cumhuriyetçiler ÅŸu ana kadar 188 sandalye elde etmiÅŸ görünüyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüÄŸü saÄŸlamak için 218 sandalyeye ulaÅŸmak gerekiyor. DemokratlarÄ±n kazanmasÄ±nÄ±n kesin gözüyle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eyaletler ve Cumhuriyetçilerin elinden aldÄ±ÄŸÄ± sandalyelerin de eklenmesiyle bu partinin "zafer kazandÄ±ÄŸÄ±" belirtiliyor.

Seçimlerden önce Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazÄ± nedenlerle boÅŸ bulunuyordu.

Seçimlerden önce Senatoda Cumhuriyetçilerin 51 senatörüne karÅŸÄ±lÄ±k DemokratlarÄ±n 49 sandalyesi bulunuyordu.

BölünmüÅŸ Kongre nedeniyle, 2020'de yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seçimlerine giden süreçte Trump'Ä±n iÅŸinin zorlaÅŸacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

NANCY PELOSÄ° ZAFER KONUÅžMASI YAPTI

Kaliforniya eyaletinden Temsilciler Meclisine tekrar seçilen ve Temsilciler Meclisinin mevcut azÄ±nlÄ±k lideri Demokrat Nancy Pelosi, Washington'da DemokratlarÄ±n zaferini ilan etti.

"YarÄ±n Amerika’da yeni bir gün olacak" diyen Pelosi, Demokrat Temsilciler Meclisinin ÅŸeffaf olacaÄŸÄ±nÄ± ve Cumhuriyetçi parti ile çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

ABD’nin yeterince ayrÄ±lÄ±ÄŸa düÅŸtüÄŸünü ve artÄ±k bir araya gelme zamanÄ± olduÄŸunu ifade eden Pelosi, "Bu, Demokrat ve Cumhuriyetçi meselesi deÄŸil ABD’de Trump yönetimine karÅŸÄ± AnayasayÄ± tekrar yerine getirme meselesidir" diye konuÅŸtu.

DiÄŸer taraftan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n da Pelosi'yi telefonla arayarak DemokratlarÄ±n Temsilciler Meclisinde üstünlük elde etmesinden dolayÄ± tebrik ettiÄŸi bildirildi.

BEYAZ SARAY: SONUÇLAR TRUMP'IN POLÄ°TÄ°KALARINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEZ

Seçimlerin devam ettiÄŸi sÄ±rada Beyaz Saray'dan bir açÄ±klama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Sanders, "Sonuçlar Trump'Ä±n politikalarÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe neden olmaz" dedi.

TRUMP: MUAZZAM BÄ°R BAÅžARIYDI

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ise "Bu gece muhteÅŸem bir baÅŸarÄ±ydÄ±, herkese teÅŸekkürler" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Trump göreve geldiÄŸinde Washington'daki üç güç dengesinden biri olan Kongrede üstünlük Cumhuriyetçilerin elindeydi. ÜstünlüÄŸü DemokratlarÄ±n ele geçirmesi durumunda Kongrenin onayÄ±na ihtiyaç duyulan konularda Trump'Ä±n hareket alanÄ± daralmÄ±ÅŸ olacak.

FotoÄŸraf: Craig Lassig/EPA-AA Somali asÄ±llÄ± Ilhan Omar, Temsilciler Meclisi'nde yer alan baÅŸörtülü ilk Müslüman kadÄ±n oldu



TEMSÄ°LCÄ°LER MECLÄ°SÄ°'NÄ°N Ä°LK MÜSLÜMAN KADIN ÜYELERÄ°

ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden Demokrat Partiden seçimlere katÄ±lan Filistin asÄ±llÄ± Rashida Tlaib ve Somali asÄ±llÄ± Ilhan Omar, "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadÄ±n üyeler" oldular.

Temsilciler Meclisine seçilen Tlaib, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu sonucu elde etmek için yÄ±llarca uÄŸraÅŸtÄ±m. Filistinli Müslüman bir kadÄ±n olarak zafer kazanmak gurur verici. AyrÄ±ca annemdeki tutku ve merhamet bana geçmiÅŸ. O her zaman gülüyor ve insanlarÄ±n iyi olabileceÄŸini düÅŸündüÄŸünden kendisine yönelik Ä±rkçÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± bile anlamÄ±yor. Bu da benim için her zaman ilham kaynaÄŸÄ± oldu."

Minnesota eyaletinden seçimlere giren ve Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karÅŸÄ±sÄ±nda galip gelerek ABD Temsilciler Meclisinin baÅŸörtülü ilk Müslüman kadÄ±n üyesi olan Somali asÄ±llÄ± Ilhan Omar da seçim sonucunu ailesi ve destekçileriyle kutladÄ±.

Toplanan kalabalÄ±ÄŸa seslenen Omar, ABD'ye 12 yaÅŸÄ±nda geldiÄŸini ve ondan önce 4 yÄ±l mülteci kamplarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak "Minnesota eyaleti oldukça soÄŸuktur ama insanlarÄ±nÄ±n kalpleri bir o kadar sÄ±caktÄ±r. Bu insanlar sadece mültecilere sahip çÄ±kmÄ±yor aynÄ± zamanda onlarÄ± Washington'a gönderiyor." dedi.

TENNESSE'NÄ°N Ä°LK KADIN SENATÖRÜ

Tennesse eyaletinde emekliye ayrÄ±lan Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker'Ä±n yerine aynÄ± partiden Marsha Blackburn seçildi. Blackburn eyalet tarihindeki ilk kadÄ±n senatör oldu.

ABD'DE EÅžCÄ°NSEL OLDUÄžUNU AÇIKÇA KABUL EDEN Ä°LK VALÄ° JARED POLÄ°S

Colorado eyaletindeki valilik seçimlerini Demokrat aday Jared Polis'in kazanmasÄ± bekleniyor. Polis, ABD'de eÅŸcinsel olduÄŸunu açÄ±kça kabul eden ilk vali olacak.

AP'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± sonuçlara göre, Polis oylarÄ±n yüzde 51'ini alÄ±rken, Cumhuriyetçi aday Walker Stapleton'Ä±n oy oranÄ± ise yüzde 45'te kaldÄ±.

Biseksüel olduÄŸunu açÄ±klayan Oregon Valisi Kate Brown, ABD'de vali seçilen ilk LGBTÄ° birey olmuÅŸtu.

KAZANANLAR, KAYBEDENLER...

Kuzey Dakota'da seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Kevin Cramer, Demokrat Partiye Senatodaki ikinci koltuÄŸunu kaybettirdi.

Indiana'dan seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Mike Braun, Demokrat Partiye Senatodaki ilk koltuÄŸunu kaybettiren isim olmuÅŸtu.

Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar arasÄ±nda kÄ±yasÄ±ya bir mücadeleye sahne olan Teksas eyaletinde de Senatör Ted Cruz koltuÄŸunu korumayÄ± baÅŸardÄ±.

Cumhuriyetçi Partinin 2012 seçimlerindeki baÅŸkan adayÄ± Mitt Romney de Utah eyaletinde emekliye ayrÄ±lan Orrin Hatch'Ä±n yerine geçerek partisinin Senatodaki konumunu muhafaza etti.

Nebraska eyaletinde ise Cumhuriyetçi Senatör Deb Fischer yarÄ±ÅŸÄ± kazanarak koltuÄŸunu korudu.

SEÇÄ°M ÖNCESÄ° DAÄžILIM NASILDI?

Ara seçimler öncesi Temsilciler Meclisi'nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklÄ± sebeplerle boÅŸ bulunuyordu.

100 sandalyeli Senato'da ise Cumhuriyetçilerin 51, DemokratlarÄ±n ise 49 sandalyesi vardÄ±.

FACEBOOK 115 HESABI KAPATMIÅžTI

Kongre ara seçimleri öncesinde Facebook, ABD’li güvenlik yetkililerinden gelen “yabancÄ± kurumlarla baÄŸlantÄ±lÄ± olabilecek ÅŸüpheli davranÄ±ÅŸ” uyarÄ±larÄ± üzerine 115 kullanÄ±cÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Facebook’tan yapÄ±lan açÄ±klamada, hesaplarÄ±n Rusya’nÄ±n internet kurumlarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptamak için daha fazla araÅŸtÄ±rma gerektiÄŸi ifade edildi. 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ABD BaÅŸkanlÄ±k seçimlerine Rusya’nÄ±n müdahale ettiÄŸi iddiasÄ± ABD’de halen soruÅŸturuluyor.

ABD ayrÄ±ca Rus hükümetini sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla ülke siyasetine karÄ±ÅŸmakla ve yanlÄ±ÅŸ bilgi yaymakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±.

Facebook’tan yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸirketin Instagram’da Ä°ngilizce paylaÅŸÄ±mlar yapan 85 hesap ile Facebook’taki FransÄ±zca ve Rusça sayfalarla baÄŸlantÄ±lÄ± 30 hesabÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Åžirket bu hesaplardan bazÄ±larÄ±nÄ±n ünlü isimlere bazÄ±larÄ±nÄ±nsa siyasi tartÄ±ÅŸmalara odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Facebook’un siber güvenlik politikasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki isim olan Nathaniel Gleicher, uyarÄ±nÄ±n pazar akÅŸamÄ± ABD emniyet teÅŸkilatÄ±ndan geldiÄŸini söyledi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 10:45

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