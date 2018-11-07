ABD Kongresi ara seÃ§imlerinde ilk sonuÃ§lar belli oldu

Ä°lk sonuÃ§lara gÃ¶re Temsilciler Meclisiâ€™nde Demokratlar, Senato'da ise CumhuriyetÃ§iler Ã§oÄŸunluÄŸu elde etti.

Amerika BirleÅŸik Devletleri'nde (ABD) 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamÄ±nÄ±n ve 100 sandalyeli Senatonun ise 35'inin yeniden ÅŸekilleneceÄŸi ara seçimlerde doÄŸudaki eyaletlerde sandÄ±klarÄ±n çoÄŸu kapandÄ±, batÄ±da ise oy verme iÅŸlemi sürüyor. Ä°lk sonuçlara göre Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoÄŸunluÄŸu elde etti. ABD BaÅŸkanÄ± Trump ise "Bu gece muhteÅŸem bir baÅŸarÄ±ydÄ±, herkese teÅŸekkürler" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

KATILIMIN ÖNCEKÄ° SEÇÄ°MLERDEN YÜKSEK ÇIKMASI BEKLENÄ°YOR

ABD seçmenleri, ara seçimler için sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Birçok eyalette oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar oluÅŸtu. Bugüne kadar yapÄ±lan son üç ara seçimde seçime katÄ±lÄ±m oranÄ± ortalama yüzde 40 olurken, bu yÄ±l yüksek katÄ±lÄ±m bekleniyor.

Birçok uzmanÄ±n ‘son dönemin en önemli ara seçimi’ deÄŸerlendirmesini yaptÄ±ÄŸÄ± 6 KasÄ±m seçimleri, ABD BaÅŸkanÄ± Trump için de adeta bir referandum konumunda.

Ä°LK SONUÇLAR

Kongre seçimlerinde doÄŸudaki bazÄ± eyaletlerde sandÄ±klar kapandÄ±. AltÄ± farklÄ± zaman diliminin bulunduÄŸu ABD'de sandÄ±klarÄ±n kapanÄ±ÅŸ saatleri eyaletlere göre farklÄ±lÄ±k gösteriyor.

ABD medyasÄ±nÄ±n derlediÄŸi resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar çoÄŸunluÄŸu elde etti. NBC’nin geçtiÄŸi rakamlara göre, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’Ä±n 229, Cumhuriyetçiler’in de 206 sandalyeye sahip olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Senato’da ise Cumhuriyetçiler çoÄŸunluÄŸu koruyor.

DemokratlarÄ±n Pensilvanya'da 3, Florida'da 2, Colorado, Virginia, Kansas, Minnesota, Illinoi, New York ve New Jersey eyaletlerinde de birer olmak üzere Cumhuriyetçilerden toplam 12 sandalye aldÄ±masÄ± dikkat çekiyor.

BEYAZ SARAY: SONUÇLAR TRUMP'IN POLÄ°TÄ°KALARINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEZ

Seçimlerin devam ettiÄŸi sÄ±rada Beyaz Saray'dan bir açÄ±klama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Sanders, "Sonuçlar Trump'Ä±n politikalarÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe neden olmaz" dedi.

TRUMP: MUAZZAM BÄ°R BAÅžARIYDI

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ise "Bu gece muhteÅŸem bir baÅŸarÄ±ydÄ±, herkese teÅŸekkürler" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

TEMSÄ°LCÄ°LER MECLÄ°SÄ°'NÄ°N Ä°LK MÜSLÜMAN KADIN ÜYELERÄ°

ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden Demokrat Partiden seçimlere katÄ±lan Filistin asÄ±llÄ± Rashida Tlaib ve Somali asÄ±llÄ± Ilhan Omar, "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadÄ±n üyeler" oldular.

ABD'ye 12 yaÅŸÄ±nda gelen ve öncesinde 4 yÄ±l mülteci kamplarÄ±nda yaÅŸayan Ilhan Omar, önceliklerinden birinin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n göçmenlik politikalarÄ±na karÅŸÄ± durmaya devam etmek, daha sonra siyasi olarak tek ödemeli saÄŸlÄ±k sistemi ve silah kontrolü gibi politikalarÄ± savunmak olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

ABD'DE EÅžCÄ°NSEL OLDUÄžUNU AÇIKÇA KABUL EDEN Ä°LK VALÄ° JARED POLÄ°S

Colorado eyaletindeki valilik seçimlerini Demokrat aday Jared Polis'in kazanmasÄ± bekleniyor. Polis, ABD'de eÅŸcinsel olduÄŸunu açÄ±kça kabul eden ilk vali olacak.

AP'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± sonuçlara göre, Polis oylarÄ±n yüzde 51'ini alÄ±rken, Cumhuriyetçi aday Walker Stapleton'Ä±n oy oranÄ± ise yüzde 45'te kaldÄ±.

Biseksüel olduÄŸunu açÄ±klayan Oregon Valisi Kate Brown, ABD'de vali seçilen ilk LGBTÄ° birey olmuÅŸtu.

SEÇÄ°M ÖNCESÄ° DAÄžILIM NASILDI

Ara seçimler öncesi Temsilciler Meclisi'nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklÄ± sebeplerle boÅŸ bulunuyordu.

100 sandalyeli Senato'da ise Cumhuriyetçilerin 51, DemokratlarÄ±n ise 49 sandalyesi vardÄ±.

SEÇÄ°MLER ÖNCESÄ° FACEBOOK 115 HESABI KAPATTI

Kongre ara seçimleri öncesinde Facebook, ABD’li güvenlik yetkililerinden gelen “yabancÄ± kurumlarla baÄŸlantÄ±lÄ± olabilecek ÅŸüpheli davranÄ±ÅŸ” uyarÄ±larÄ± üzerine 115 kullanÄ±cÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Facebook’tan yapÄ±lan açÄ±klamada, hesaplarÄ±n Rusya’nÄ±n internet kurumlarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptamak için daha fazla araÅŸtÄ±rma gerektiÄŸi ifade edildi. 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ABD BaÅŸkanlÄ±k seçimlerine Rusya’nÄ±n müdahale ettiÄŸi iddiasÄ± ABD’de halen soruÅŸturuluyor.

ABD ayrÄ±ca Rus hükümetini sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla ülke siyasetine karÄ±ÅŸmakla ve yanlÄ±ÅŸ bilgi yaymakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±.

Facebook’tan yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸirketin Instagram’da Ä°ngilizce paylaÅŸÄ±mlar yapan 85 hesap ile Facebook’taki FransÄ±zca ve Rusça sayfalarla baÄŸlantÄ±lÄ± 30 hesabÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Åžirket bu hesaplardan bazÄ±larÄ±nÄ±n ünlü isimlere bazÄ±larÄ±nÄ±nsa siyasi tartÄ±ÅŸmalara odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Facebook’un siber güvenlik politikasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki isim olan Nathaniel Gleicher, uyarÄ±nÄ±n pazar akÅŸamÄ± ABD emniyet teÅŸkilatÄ±ndan geldiÄŸini söyledi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 08:15

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