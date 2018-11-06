90 uzman KÃ¼rtÃ§e iÃ§in yol haritasÄ± Ã§izecek

Siyasi parti ve kitle Ã¶rgÃ¼tlerinin oluÅŸturduÄŸu KÃ¼rt Dili Platformu, 10-11 KasÄ±mâ€™da DiyarbakÄ±râ€™da uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtay yapacak.

Kürtçeye dönük asimilasyon politikalarÄ±na karÅŸÄ± bir araya gelen HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Demokrat Partisi- Bakur (KDP-B), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (KDP-T), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Ä°nsan ve Özgürlük Partisi ile Azadi Ä°nisiyatifi’nden oluÅŸan 9 Kürt partisi, “Kürt Dili Platformu” oluÅŸturduktan sonra kampanya baÅŸlattÄ±.

Kürtçenin eÄŸitim dili ve resmi dil olmasÄ± talebiyle baÅŸlatÄ±lan kampanya kapsamÄ±nda 10-11 KasÄ±m’da DiyarbakÄ±r’da bir çalÄ±ÅŸtay düzenleyecek olan platform, yol haritasÄ±nÄ± belirleyecek. Platformda yer alan Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel BaÅŸkanÄ± Sinan Çiftyürek, gerçekleÅŸtirecekleri çalÄ±ÅŸtaya iliÅŸkin Mezopotamya AjansÄ±’ndan Lezgin Akdeniz’e konuÅŸtu.

‘Ä°LK HEDEFÄ°MÄ°Z DÄ°LÄ°N RESMÄ°LEÅžMESÄ°’

ÇalÄ±ÅŸtaya 90’a yakÄ±n dil uzmanÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Çiftyürek, “Siyasal ve sivil kurumlar, aydÄ±n, sanatçÄ±, meleler ve halkÄ±mÄ±zla dilimiz Kurmancî, KÄ±rmançkî üzerindeki asimilasyona karÅŸÄ± yakÄ±n ve uzun vadede yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n belirlenmesi için çalÄ±ÅŸtayda bir araya geleceÄŸiz. ÇalÄ±ÅŸtayda, dil konusunda uzman olan kurum ve ÅŸahsiyetlerden 90’a yakÄ±n kiÅŸiyle yaratÄ±cÄ±, kapsayÄ±cÄ±, uzun soluklu görüÅŸ-öneri-projelerle ortak sinerji yaratmalarÄ±na zemin hazÄ±rlanacak” dedi. Çiftyürek, çalÄ±ÅŸtayda çÄ±kacak sonucun hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde pratiÄŸe döküleceÄŸini söyledi.

Düzenlenecek çalÄ±ÅŸtayÄ±n, Kürtçenin eÄŸitim dili ve resmi dil olarak kabul edilmesi için 3 ayaklÄ± bir strateji izleyeceÄŸini bildiren Çiftyürek, stratejinin ilk ayaÄŸÄ±nÄ±, Kürt siyasi partilerinin belirlenen talepleri gündemlerine alÄ±p, bu konuda oluÅŸturacaklarÄ± kamuoyu ile Kürtçenin resmi dil kabul edilmesi ve eÄŸitim dili olmasÄ±nÄ± bir toplumsal talebe dönüÅŸtürmesinin belirleyeceÄŸini söyledi. Çiftyürek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Ä°kinci ayakta, hükümet ve bürokrasi nezdinde giriÅŸimlerde bulunarak, bu taleplerin iletilmesi yer alÄ±yor. Bir diÄŸeri ise Türkiye’nin taraf olduÄŸu anlaÅŸma ve sözleÅŸmeler dikkate alÄ±narak, konunun BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gündemine taÅŸÄ±nmasÄ± oluÅŸturulacak.”

KAMPANYA HEDEF ALINDI

KampanyanÄ±n, ulusal çevreler tarafÄ±ndan “Bölücü partiler Türkçeye savaÅŸ açtÄ±” ÅŸeklinde hedef alÄ±nmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Çiftyürek, Türkçe ve Türk halkÄ±yla bir sorunlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yazÄ±lanlarÄ±n tamamen art niyetli olduÄŸunu ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± illegalleÅŸtirmeye dönük olduÄŸuna dikkat çekti. Çiftyürek, “Kürt dili kampanyasÄ±nÄ± geliÅŸtiren 9 partinin dil kampanyasÄ± üzerinden ‘Türkiye ile hesaplaÅŸmaya girdikleri’ ve bu hesaplaÅŸmada ‘sÄ±rtlarÄ±nÄ± ABD emperyalizmi ile Ä°srail Siyonizmine dayadÄ±klarÄ±’ koca bir yalandÄ±r. Dil kampanyasÄ±nÄ± baÅŸlatan Kürt partilerinin kendi iradeleri dÄ±ÅŸÄ±nda hiç kimseye ‘sÄ±rtÄ±nÄ±’ dayamadÄ±klarÄ± çok açÄ±ktÄ±r. Biz baÅŸta içeride Türkiye kamuoyu ve uluslararasÄ± alanda ise UNESCO olmak üzere herkesi halkÄ±mÄ±zÄ±n feryadÄ±nÄ± duymaya çaÄŸÄ±rdÄ±k hepsi bu. Dil kampanyasÄ±nÄ±n ‘Türkiye’nin varlÄ±ÄŸÄ±na kastetmekle’ ya da ‘Türkçeyi zayÄ±flatmakla’ bir ilgisi yoktur. Türkçenin yanÄ± sÄ±ra Kürtçenin de ilkokuldan üniversiteye eÄŸitim-öÄŸretim dili ve de ekonomik-ticari dil haline gelmesini saÄŸlamanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir amacÄ±mÄ±z yoktur. Bunun böyle olduÄŸunu herkes gibi AydÄ±nlÄ±k Gazetesi de gayet iyi biliyor ama yine yalan, çarpÄ±tma ve kÄ±ÅŸkÄ±rtmalarla yüklü haber yapabiliyor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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