'EÄŸitim harcamalarÄ±nÄ±n yÃ¼kÃ¼ halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÃ¼kleniyor'

EÄŸitim Sen Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§esi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'EÄŸitim harcamalarÄ±nÄ±n esas yÃ¼kÃ¼ halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÃ¼klenmektedir' dedi.

EÄŸitim Sen Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesi ile ilgili açÄ±klama yaptÄ±. EÄŸitimin en temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n görmezden gelindiÄŸi ve zorunlu harcamalarda bile kÄ±sÄ±ntÄ±ya gidildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada “EÄŸitim harcamalarÄ±nÄ±n esas yükü halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yüklenmektedir” denildi.

2019 Merkezi Yönetim Bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüÅŸülmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada; “2019 yÄ±lÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’na (MEB) ayrÄ±lan bütçe rakamlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, eÄŸitimin en temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n görmezden gelindiÄŸi, bütçenin sadece zorunlu harcamalar dikkate alÄ±narak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, hatta zorunlu harcamalarda bile kÄ±sÄ±ntÄ±ya gidildiÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. YÄ±llardÄ±r eÄŸitime ayrÄ±lan kaynaklar sadece rakamsal olarak artmakta, doÄŸrudan eÄŸitim hizmetlerine yönelik yatÄ±rÄ±mlar açÄ±sÄ±ndan bütçelerde gerçek anlamda bir artÄ±ÅŸÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± görülmektedir” denildi.

‘AKP HÜKÜMETLERÄ°NÄ°N EN BAÅžARISIZ OLDUÄžU ALAN EÄžÄ°TÄ°MDÄ°R’

GeçtiÄŸimiz 16 yÄ±l içinde MEB bütçesinin milli gelire oranÄ± çok az artmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, belirlenen rakamlarÄ±n ihtiyacÄ±n çok altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: “EÄŸitim harcamalarÄ±nÄ±n esas yükü, eÄŸitimi adÄ±m adÄ±m ticarileÅŸtirme ve kamu kaynaklarÄ±nÄ±n özel okullara aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n da etkisiyle büyük ölçüde halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AKP hükümetinin son 16 yÄ±l içinde en baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu alan tartÄ±ÅŸmasÄ±z eÄŸitim alanÄ±dÄ±r. Her bütçe döneminde eÄŸitime en çok payÄ± ayÄ±rmakla övünen siyasi iktidar tarafÄ±ndan ‘okulöncesi eÄŸitimin zorunlu olacaÄŸÄ±’ ve 2019 yÄ±lÄ±na kadar tüm okullarda ‘tam gün eÄŸitime geçileceÄŸi’ iddia edilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bu hedefin yanÄ±na bile yaklaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘MEB GÜVENCESÄ°Z EÄžÄ°TÄ°MÄ° YAYGINLAÅžTIRMAKTADIR’

MEB bütçesinin rakamsal büyüklüÄŸünün temel nedeni, hükümetin eÄŸitime verdiÄŸi önemden deÄŸil, büyük ölçüde personel harcamalarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizilen açÄ±klamada “Bu durumun farkÄ±nda olan MEB, eÄŸitim emekçilerini esnek, kuralsÄ±z ve güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rmak için gece gündüz çalÄ±ÅŸmakta, sözleÅŸmeli ve ücretli öÄŸretmenlik uygulamasÄ±nÄ± temel alÄ±p eÄŸitimde güvencesiz istihdamÄ± adÄ±m adÄ±m yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. MEB’in ÖÄŸretmen Strateji Belgesi ile öÄŸretmenlere yönelik performans dayatmasÄ± ve angarya çalÄ±ÅŸtÄ±rma uygulamalarÄ± ile iÅŸgücü maliyetlerini aÅŸaÄŸÄ±ya çekmeye çalÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen, MEB bütçesinin yüzde 83’ü personel için yapÄ±lan sabit ödemelere gitmektedir." ifadelerine yer verildi.

'MEB’Ä°N EÄžÄ°TÄ°M YATIRIMLARI TARTIÅžMASIZ BÄ°R ÅžEKÄ°LDE AZALMAKTADIR'

Her fÄ±rsatta “Bütçeden en çok payÄ± eÄŸitime ayÄ±rdÄ±k” açÄ±klamalarÄ±na tepki gösterilen açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “MEB bütçesinden eÄŸitim yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ayrÄ±lan pay 2002 yÄ±lÄ±nda yüzde 17,18 iken, eÄŸitim hizmetlerinin sunumu açÄ±sÄ±ndan çok önemli olan bu rakam 2009’da yüzde 4,57’ye kadar gerilemiÅŸtir. 4+4+4 sonrasÄ±nda zorunlu olarak kÄ±smen de olsa artÄ±ÅŸa geçen eÄŸitim yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ayrÄ±lan bütçe oranÄ±, 2014 sonrasÄ±nda yeniden azalmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. 2018 yÄ±lÄ± itibariyle Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden eÄŸitim yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ayrÄ±lan pay sadece ve sadece yüzde 8,36 iken, 2019 yÄ±lÄ±nda 2018’e göre neredeyse yarÄ± yarÄ±ya azalarak yüzde 4,88’e gerilemiÅŸtir.

Hükümetin eÄŸitim alanÄ±nda hayata geçireceÄŸini iddia ettiÄŸi okulöncesi eÄŸitimin zorunlu hale getirilmesi ve bütün okullarda tam gün eÄŸitime geçilmesi hedefine bugüne kadar ulaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. 2019 MEB bütçe rakamlarÄ± ile eÄŸitimdeki hedeflerin gerçekleÅŸmesi mümkün deÄŸildir.

2018 MEB bütçesinin bizlere gösterdiÄŸi en temel gerçek, eÄŸitimde yaÅŸanan yoÄŸun ticarileÅŸme sürecinin, 2019 yÄ±lÄ±nda derinleÅŸmesi beklenen ekonomik krizin de etkisiyle, artarak devam edeceÄŸi ve velilerin 2019 yÄ±lÄ±nda cebinden yapacaÄŸÄ± eÄŸitim harcamalarÄ±nÄ±n belirgin bir ÅŸekilde artacaÄŸÄ±dÄ±r.”

'EÄžÄ°TÄ°MDE ÖÄžRETMEN AÇIÄžI KADROLU Ä°STÄ°HDAMLA KAPATILMALI'

EÄŸitim Sen, “EÄŸitimden beklenen amaçlarÄ±n gerçekleÅŸmesi, öÄŸretmen açÄ±klarÄ±nÄ±n kadrolu istihdam ile kapatÄ±lmasÄ±, eÄŸitimin niteliÄŸinin yükseltilmesi, okul-derslik açÄ±klarÄ± sorununun çözülmesi, fiziki alt yapÄ± ve donanÄ±m eksikliklerinin giderilmesi ve diÄŸer sorunlar için mevcut piyasacÄ± bütçe anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n acilen deÄŸiÅŸmesi gerekmektedir.” dedi.

‘EÄžÄ°TÄ°M BÜTÇESÄ°NDE KISINTI KABUL EDÄ°LEMEZ’

PiyasacÄ± eÄŸitim sisteminin toplum içindeki sÄ±nÄ±f farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± belirgin hale getirdiÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada “YapÄ±lmasÄ± gereken, kamusal kaynaklarÄ±n yine kamusal bir hak olan eÄŸitim için, özel çÄ±karlar deÄŸil, toplumsal çÄ±karlar gözetilerek deÄŸerlendirilmesidir. Ekonomik kriz gerekçesiyle eÄŸitimden tasarruf yapÄ±lmasÄ± ve eÄŸitim bütçesinde kÄ±sÄ±ntÄ±ya gidilmesi kabul edilemez” denildi.

EÄžÄ°TÄ°M SEN’Ä°N TALEPLERÄ°

* MEB bütçesinin milli gelire oranÄ± en az iki kat arttÄ±rÄ±lmalÄ±, baÅŸlangÄ±ç olarak OECD ortalamasÄ±na (%6) çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r…

* Kamu kaynaklarÄ±nÄ±n özel okullara aktarÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±na derhal son verilmeli, eÄŸitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacÄ± kadar ödenek ayrÄ±lmalÄ±dÄ±r.

* MEB bütçesinden eÄŸitim yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ayrÄ±lan pay mutlak anlamda arttÄ±rÄ±lmalÄ±, eÄŸitimi ticarileÅŸtirmeyi hedefleyen özel sektör, dini vakÄ±f ve cemaatlerle yapÄ±lan ya da yapÄ±lacak olan her türlü ortak proje ve protokoller iptal edilmelidir.

* Artan oranlÄ± vergi dilimi uygulamasÄ±na son verilmeli, ek dersler baÅŸta olmak üzere, tüm ek ödemeler temel ücrete dâhil edilmeli emekliliÄŸe yansÄ±tÄ±lmalÄ±dÄ±r…

* Ek ders saat ücreti hesaplanÄ±rken bir öÄŸretmenin aylÄ±k maaÅŸ tutarÄ± esas alÄ±nmalÄ±dÄ±r. (3600/60 = 60 TL)

* SözleÅŸmeli/ücretli öÄŸretmenlik gibi her türlü güvencesiz istihdam uygulamalarÄ±na esnek, kuralsÄ±z ve angarya çalÄ±ÅŸmaya son verilmeli, sözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin tamamÄ± kadroya geçirilmelidir.

* 2018 yÄ±lÄ±nda aile ve çocuk yardÄ±mÄ± baÅŸta olmak üzere, sosyal yardÄ±mlar sembolik olarak belirlenmekten çÄ±karÄ±lmalÄ±, ihtiyaç kadar artÄ±ÅŸ yapÄ±lmalÄ±dÄ±r…

* EÄŸitime hazÄ±rlÄ±k ödeneÄŸi sadece öÄŸretmenlere deÄŸil, tüm eÄŸitim ve bilim emekçilerine yÄ±lda iki kez en az bir maaÅŸ tutarÄ±nda ödenmelidir...

* 24 Haziran seçimleri öncesinde verilen sözler tutulmalÄ±, tüm eÄŸitim ve bilim emekçilerinin ek göstergeleri 3600’e çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r.

* EÄŸitim emekçilerinin 3600 ek gösterge talepleri doÄŸrultusunda düzenleme yapÄ±lmalÄ±dÄ±r…

* ÖÄŸretmen, akademik personel, memur ve yardÄ±mcÄ± hizmetli açÄ±klarÄ± kapatÄ±lmalÄ±dÄ±r.

* Tüm eÄŸitim ve bilim emekçilerine insan onuruna yakÄ±ÅŸÄ±r bir ücret ve saÄŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r… (HABER MERKEZÄ°)

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