Tutuklu milletvekili GÃ¼venâ€™in duruÅŸmasÄ± yarÄ±n

HDP Hakkari Milletvekili Leyla GÃ¼venâ€™in tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda yarÄ±n 3â€™Ã¼ncÃ¼ kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 3’üncü duruÅŸmasÄ± yarÄ±n DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. AvukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ, Anayasa’nÄ±n çok net olduÄŸunu, müvekkilinin derhal tahliye olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik operasyonuna karÅŸÄ± gösterdiÄŸi tepki, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 31 Ocak’ta tutuklanan DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HaklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkÄ±nda DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Mahkemesi’nde açÄ±lan davada toplam 25 yÄ±ldan 46,5 yÄ±la kadar hapis isteniyor.

Güven, HDP’den Hakkari milletvekili seçilmesinin ardÄ±ndan tahliye edilmesi için avukatlarÄ± davaya bakan DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Mahkemesi’ne baÅŸvuruda bulundu. Mahkeme, 29 Haziran’da oy birliÄŸiyle aldÄ±ÄŸÄ± kararda, Güven’i tahliyesine karar verdi. Ancak alÄ±nan karar, duruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz sonucu karar kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

TAHLÄ°YE TALEBÄ°NE RET

YargÄ±tay’Ä±n Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Enis BerberoÄŸlu’nun tahliye kararÄ± sonrasÄ± Güven’in avukatlarÄ±, 21 Eylül’de tahliye talebiyle mahkemeye baÅŸvuruda bulundu. Bu baÅŸvuru da reddedildi. YalçÄ±ndaÄŸ, bugün görülecek duruÅŸmaya iliÅŸkin de, “Anayasa çok net, derhal tahliye olmalÄ±” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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