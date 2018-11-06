Mardinâ€™de bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±: 71 milyon TL

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na gÃ¶re Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi bir yÄ±lda 71 milyon 642 bin TL aÃ§Ä±k verdi.

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n belediyelerin 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± mali tablolarÄ±na göre, kayyÄ±m atanan Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi sadece bir yÄ±lda 71 milyon 642 bin TL bütçe açÄ±ÄŸÄ± verdi.

KayyÄ±m atanan Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi’ne iliÅŸkin hazÄ±rlanan SayÄ±ÅŸtay raporunda, belediyenin 2017 yÄ±lÄ±ndaki giderinin bütçe gelirinden 71 milyon 642 bin TL fazla olduÄŸu tespitine yer verildi. Raporda, belediye hesaplarÄ±ndaki incelemeler sonucu tahsisli kullanÄ±lan veya kullandÄ±rÄ±lan binalarÄ±n mali tablolarda yer almadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, bunun da mali tablo doÄŸruluÄŸunu etkilediÄŸi ifade edildi. SayÄ±ÅŸtay denetçisi, belediyenin bütçe gelir cetvelinde eÄŸlence vergisine iliÅŸkin tahakkuk ya da tahsilata da yer vermediÄŸini paylaÅŸtÄ±.

KAMU KAYNAÄžI ZAYÄ° EDÄ°LDÄ°

AyrÄ±ca, belediye tarafÄ±ndan yapÄ±lan bazÄ± ihalelerde ‘Kamu kaynaklarÄ±nÄ±n verimli kullanÄ±lmasÄ±’ ilkesinin göz ardÄ± edildiÄŸine dikkat çekildi. Bu durumu, ‘hatalÄ± ve mevzuata aykÄ±rÄ±’ ÅŸeklinde deÄŸerlendiren denetçiler, hatalÄ± deÄŸerlendirmeler nedeniyle 58 bin 500 TL kamu kaynaÄŸÄ±nÄ±n zayi olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.

PROJE BEDELÄ°NÄ°N ÇOK ÜZERÄ°NDE ARTIÅž

“Mardin Ä°li Muhtelif Köy YollarÄ± Asfalt Sathi Kaplama” yapÄ±m iÅŸine iliÅŸkin bazÄ± usulsüzlükler de denetçiler tarafÄ±ndan kayda alÄ±ndÄ±. Söz konusu bölümde, kesin proje veya uygulama projesi üzerinde gösterilmeyen iÅŸ kalemleri arasÄ±nda miktar deÄŸiÅŸimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± iÅŸ kalemlerinin miktarÄ±nda ön görülenin çok üzerinde artÄ±ÅŸa gidildiÄŸi ve bazÄ± iÅŸ kalemlerinde ihaleye esas miktarlarÄ±n altÄ±na inildiÄŸi tespitlerine yer verildi. Bundan kaynaklÄ±, 13 milyon 191 bin 165 TL bedelle tamamlanacak projenin 16 milyon 49 bin 235 TL’yle tamamlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Belediye ise, iddialarÄ±n mevzuata dayandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

2 MÄ°LYONUN KAYDI YAPILMADI

KayyÄ±m atanan Artuklu Belediyesi’nde de SayÄ±ÅŸtay denetçileri usulsüzlükler tespit etti. Raporda, 2017 yÄ±lÄ± içerisinde tahsil edilen 2 milyon 96 bin 180 TL elektrik ve havagazÄ± tüketim vergisinin tahakkuk kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Yine, belediyeye ait kiralanan taÅŸÄ±nmazlarÄ±n ihale yoluyla kiralanmadÄ±ÄŸÄ± ve bunun mevzuata aykÄ±rÄ± olduÄŸu ifade edildi. Denetçiler, belediyenin ambalaj atÄ±klarÄ±n toplanmasÄ± için verilen imtiyaz hakkÄ±nÄ±n ihale yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n ve herhangi bir bedel alÄ±nmaksÄ±zÄ±n verildiÄŸini de raporlarÄ±nÄ±n da belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

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