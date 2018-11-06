Fidan dikme etkinliÄŸinde toz kalkmasÄ±n diye araziye halÄ± serdiler

Edirne'de fidan dikme etkinliÄŸinde gÃ¶revliler toz kalkmasÄ±n diye araziye halÄ± serdi, vali kaldÄ±rttÄ±.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tunca ve Meriç nehirleri kÄ±yÄ±sÄ±nda 60 dekarlÄ±k alana 3 bin fidanÄ±n dikildiÄŸi etkinlikte, arazide toz kalkmamasÄ± için yere serilen halÄ±larÄ±, talimat vererek kaldÄ±rttÄ±.

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Türkiye genelinde 81 il ve ilçede erozyonla mücadele kapsamÄ±nda ortak düzenlediÄŸi ilk ve ortaokul öÄŸrencilerine yönelik, 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamÄ±nda Edirne'de 3 bin selvi ve çam fÄ±stÄ±ÄŸÄ± fidanÄ±, düzenlenen törenle dikildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Orman Ä°ÅŸletme Müdürü Önder Terzi, Milli EÄŸitim Müdürü Hakan CÄ±rÄ±t, okul müdürleri, öÄŸretmen ve çok sayÄ±da öÄŸrenci katÄ±ldÄ±.

HALIYI KALDIRTTI

Edirne Valisi Ekrem Canalp, tozun kalmamasÄ± için araziye serilen halÄ±yÄ± kaldÄ±rma talimatÄ± vermesi üzerine, görevliler halÄ±yÄ± kaldÄ±rdÄ±. HalÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Canalp, öÄŸrencilerle birlikte fidan dikti.

Fidan diken öÄŸrencilerden LalaÅŸahin PaÅŸa Ä°lkokulu 4'üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Duru ErbaÅŸ, insanlarÄ±n aÄŸaçlarÄ± kaldÄ±rÄ±p villalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun yanlÄ±ÅŸ bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu söyledi. AÄŸaçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen ErbaÅŸ, "Bence herkes aÄŸaç diksin. BazÄ± bilinçsiz insanlar bu aÄŸaçlarÄ± kaldÄ±rÄ±p, villalar yapÄ±yor. Bu çok yanlÄ±ÅŸ bir davranÄ±ÅŸ, bunun yerine daha fazla aÄŸaçlandÄ±rmalarÄ± gerekiyor. Ama bir sürü taÅŸ alan var, oralara yapsalar villalarÄ±nÄ±, evlerini daha güzel olur. Bence daha fazla aÄŸaç dikmeleri gerekir. Herkes aÄŸaç diksin" diye konuÅŸtu. (Edirne/DHA)

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