Ä°statistiklerin ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek: VatandaÅŸ aÃ§lÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kleniyor

Domates, yumurta, meyve sebze fiyatÄ± son bir yÄ±lda yÃ¼zde 50â€™nin Ã¼zerinde arttÄ±. VatandaÅŸ aÃ§lÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kleniyor.

Son bir yÄ±lda domatesin fiyatÄ± yüzde 141 artÄ±ÅŸla rekor kÄ±rarken yumurta fiyatlarÄ± yüzde 62, meyve sebze fiyatlarÄ± ise yüzde 33 oranÄ±nda arttÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre, Ekim 2017-Ekim 2018’deki son bir yÄ±llÄ±k dönemde 7 kalemden oluÅŸan süt ve süt ürünleri enflasyonu ortalama yüzde 25.67 artÄ±. AynÄ± dönemde 23 kalemden oluÅŸan sebze enflasyonu ortalama yüzde 37.49 oranÄ±nda yükseldi. AynÄ± dönemde, 9 kalemden oluÅŸan taze meyve enflasyonu ortalama yüzde 33’ü aÅŸtÄ±. YumurtanÄ±n son bir yÄ±llÄ±k fiyatÄ± ise yüzde 62 oldu.

SATIN ALMA GÜCÜ DÜÅžTÜ

“TÜÄ°K’in Ekim 2017 – Ekim 2018 dönemine iliÅŸkin son bir yÄ±llÄ±k istatistikleri tüketicilerin açlÄ±ÄŸa sürüklendiÄŸini gösteriyor” diyen Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Turhan Çakar, süt, yoÄŸurt, beyaz peynir, kaÅŸar peyniri, tulum peyniri, krem peynir ve kahvaltÄ±lÄ±k tereyaÄŸÄ±ndan oluÅŸan süt ve süt ürünleri enflasyonu yüzde 25’i aÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Tüketicilerin en temel besin kaynaÄŸÄ± olan yumurtanÄ±n fiyatÄ± asgari ücretliler ile emeklilerin maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ±ndan dört kat daha çok arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Çakar ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ekim 2017 – Ekim 2018’deki son bir yÄ±llÄ±k dönemde asgari ücretlilerin maaÅŸlarÄ± yüzde 14.2, emekli memurlarÄ±n maaÅŸÄ± yüzde 14.83 ve emekli iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ± ise yüzde 15.4 artmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ± ile süt ve süt ürünleri, sebze ve meyvedeki son bir yÄ±llÄ±k ortalama fiyat atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, hem çalÄ±ÅŸanlarÄ±n hem de emeklilerin satÄ±n alma güçlerinin iyice düÅŸtüÄŸü görülmektedir”.

16 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Türk-Ä°ÅŸ’e göre, 4 kiÅŸilik bir ailenin Ekim 2018 ayÄ±na iliÅŸkin aylÄ±k gÄ±da harcamasÄ± tutarÄ±nÄ±n 1919 TL olduÄŸunu vurgulayan Çakar, “Bu tutar, 4 kiÅŸilik ailenin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±dÄ±r. 4 kiÅŸilik ailenin yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± ise Ekim 2018 ayÄ±nda 6252 TL’dir” dedi.

Çakar, TÜÄ°K’in yüzde onluk gruplar itibariyle yÄ±llÄ±k hane halkÄ± kullanÄ±labilir gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ile Türk-Ä°ÅŸ’in açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± rakamlarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Türkiye’de nüfusunun yüzde 20 dolayÄ±nda kesiminin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda ( 16 milyon kiÅŸi), yüzde 60’dan fazla kesiminin ise (48 milyondan fazla kiÅŸi) yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸünü belirtti.

GIDADA KDV KALDIRILSIN

Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Turhan Çakar hÄ±zlÄ± yoksulluÄŸa sürükleniÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda en acil talebini dile getirdi: “Tüketiciler olarak, diyoruz ki; açlÄ±k ve yoksulluk önlensin, tüketicilerin satÄ±n alma güçleri yükseltilsin. GÄ±dada en haksÄ±z vergi olan KDV kaldÄ±rÄ±lsÄ±n. YanlÄ±ÅŸ tarÄ±m ve gÄ±da politikalarÄ± terk edilsin.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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