Galatasaray-FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ile alakalÄ± PFDK sevkleri aÃ§Ä±klandÄ±

Galatasaray-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda Ã§Ä±kan kavga ile alakalÄ± Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapÄ±lan sevkler aÃ§Ä±klandÄ±.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açÄ±kladÄ±.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçÄ±nda "4 futbolcusunun sarÄ± kart ve 2 futbolcusunun kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmesi nedeniyle takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi", sarÄ±-lacivertli futbolcular, Roberto ile Jailson "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray Kulübü, "çirkin ve kötü tezahüratÄ±", "saha olaylarÄ±", "merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ±" ve resmi sitesinden yapÄ±lan "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, kulübün resmi internet sitesinden yapÄ±lan "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalar", 2'nci BaÅŸkan Abdurrahim Albayrak "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" ve "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalarÄ±" , teknik direktör Fatih Terim "hakareti ve tehdidi" ile "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalarÄ±", yardÄ±mcÄ± antrenör Hasan ÅžaÅŸ ise "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolculardan Ndiaye, Donk ve Rodrigues "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle tedbirli olarak, Mariano ise "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasÄ±nda yer aldÄ±.

TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸi'nin Galatasaray-Fenerbahçe maçÄ± ile ilgili olarak PFDK'ye yaptÄ±ÄŸÄ± sevkler ÅŸu ÅŸekilde:

1- GALATASARAY A.Åž. Kulübü'nün 02.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Åž.-FENERBAHÇE A.Åž. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasÄ±ndaki "çirkin ve kötü tezahüratÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca, "saha olaylarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca, "merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 49. maddesi uyarÄ±nca ve kulübün resmi sitesinden yapÄ±lan "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalar" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 38. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü BaÅŸkanÄ± MUSTAFA CENGÄ°Z'in Kulübün resmi internet sitesinden yapÄ±lan "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalar" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 38. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü teknik sorumlusu FATÄ°H TERÄ°M'in aynÄ± müsabakadaki "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 41. maddesi uyarÄ±nca ve müsabaka sonrasÄ± "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 38. maddesi uyarÄ±nca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ÅžAÅž'Ä±n aynÄ± müsabakadaki "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 44. maddesi uyarÄ±nca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü futbolcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin aynÄ± müsabakadaki "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 44. maddesi uyarÄ±nca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü futbolcusu RYAN HENK DONK'un aynÄ± müsabakadaki "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 44. maddesi uyarÄ±nca 06.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynÄ± müsabakadaki "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 44. maddesi uyarÄ±nca 06.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü futbolcusu MARIANO FERREIRA FILHO'nun aynÄ± müsabakadaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 95/2. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü idarecisi ABDURRAHÄ°M ALBAYRAK'Ä±n aynÄ± müsabakadaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu MüsabakalarÄ± Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarÄ±nca ve müsabaka sonrasÄ± "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 38. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü görevlisi UÄžUR YILDIZ'Ä±n aynÄ± müsabakadaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu MüsabakalarÄ± Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü görevlisi FAHRÄ° YILMAZ'Ä±n aynÄ± müsabakadaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu MüsabakalarÄ± Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü görevlisi ERAY SÖZEN'in aynÄ± müsabakadaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu MüsabakalarÄ± Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,

GALATASARAY A.Åž. Kulübü görevlisi HANDE SÜMERTAÅž'Ä±n aynÄ± müsabakadaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu MüsabakalarÄ± Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiÅŸtir.

2- FENERBAHÇE A.Åž. Kulübü'nün 02.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Åž.-FENERBAHÇE A.Åž. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasÄ±ndaki "4 futbolcusunun sarÄ± kart ve 2 futbolcusunun kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmesi nedeniyle takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 40. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ye sevkine,

FENERBAHÇE A.Åž. Kulübü futbolcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun aynÄ± müsabakadaki "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 44. maddesi uyarÄ±nca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

FENERBAHÇE A.Åž. Kulübü futbolcusu JAILSON MARQUES SIQUEIRA'nÄ±n aynÄ± müsabakadaki "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 44. maddesi uyarÄ±nca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

FENERBAHÇE A.Åž. Kulübü görevlisi BÜLENT ATAÅž'Ä±n aynÄ± müsabakadaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu MüsabakalarÄ± Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,

FENERBAHÇE A.Åž. Kulübü görevlisi ALÄ° BOZAN'Ä±n aynÄ± müsabakadaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu MüsabakalarÄ± Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiÅŸtir.

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