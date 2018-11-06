Su satÄ±ÅŸÄ±nda tavan fiyat belirlendi

Ä°stanbul Sucular ve MeÅŸrubatÃ§Ä±lar Esnaf OdasÄ±, fahiÅŸ zamlarÄ± Ã¶nlemek iÃ§in damacana sularda tavan fiyat uygulamasÄ±na baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul Sucular ve MeÅŸrubatçÄ±lar Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ahmet Turan Akkaya, döviz kurundaki hÄ±zlÄ± yükseliÅŸ sonrasÄ± plastik su ÅŸiÅŸelerine zam geldiÄŸi iddiasÄ±yla su fiyatlarÄ±na yüzde 60’a yakÄ±n zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

“Tüm kalemleri hesapladÄ±k, tarifeyi 39 ilçeye gönderdik” diyen Akkaya, yeni tarifeye göre 19 litre dönüÅŸümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatÄ±nÄ±n 9 lira 50 kuruÅŸ olarak belirlendiÄŸini ifade etti. 19 litre dönüÅŸümsüz polikarbon damacana suyun ise en fazla 11 liraya satÄ±labileceÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Akkaya, yeni belirledikleri fiyatlarla üreticinin, daÄŸÄ±tÄ±cÄ±nÄ±n veya bayinin zarar görmeyeceÄŸine vurgu yaparak, 19 litrelik damacananÄ±n yaz aylarÄ±nda 20 liraya kadar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸu anda biraz düÅŸse de yine de 14-15 liralara kadar satÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. “Åžu anda bu tarifede yer alan fiyatlarÄ±n üzerinde satÄ±ÅŸ yapÄ±lamaz” diyen Akkaya, vatandaÅŸlarÄ±n tarifede yer alan rakamlardan daha yüksek tutar ödememesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

YENÄ° TARÄ°FEDEKÄ° SU FÄ°YATLARI

Öte yandan yeni tarifedeki su fiyatlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

“19 litre polikarbon damacan dönüÅŸümlü 9.5 lira, 19 litre polikarbon damacana dönüÅŸümsüz 11 lira, 10 litre pet su dönüÅŸümsüz (2 adet) 12 lira, 5 litre pet su dönüÅŸümsüz (4 adet) 12 lira, 1.5 litre pet su dönüÅŸümsüz (12 adet) 12 lira, 0.33 litre pet su dönüÅŸümsüz (24 adet) 12 lira, 0.5 litre pet su dönüÅŸümsüz (24 adet) 12 lira, 0.33 litre cam ÅŸiÅŸe dönüÅŸümsüz (12 adet) 17 lira, 0.75 litre cam ÅŸiÅŸe dönüÅŸümsüz (6 adet) 15 lira, 180 cc bardak su (60 adet) 12 lira, 200 cc bardak su (60 adet) 12 lira, 250 cc bardak su (40 adet) 11 lira, 300 cc bardak su (40 adet) 11 lira. 20 ÅŸiÅŸe dönüÅŸümsüz maden suyu 13 lira, 24 ÅŸiÅŸe dönüÅŸümsüz maden suyu 15 lira.” (Ä°stanbul/AA)

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