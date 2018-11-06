10 ayda 87 bin iÅŸ yeri kapandÄ±

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi ilanlarÄ±na gÃ¶re, yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda 87 bin 258 iÅŸletme kapandÄ±.

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayÄ±mlanan ilanlara göre, yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda 87 bin 258 esnaf ve sanatkar iÅŸletmesi kapandÄ±.

DiÄŸer taraftan 29 bin 596 iÅŸ yeri de vergi kayÄ±tlarÄ± sona erdiÄŸi için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediÄŸi için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde terkin ilanlarÄ± yayÄ±nlanmadÄ±.

Ä°Åž YERÄ° KAPANIÅžLARI ARTTI

2018’in 10 aylÄ±k döneminde 2017’nin aynÄ± dönemine göre iÅŸ yeri açÄ±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “Geçen yÄ±lÄ±n 10 aylÄ±k döneminde 192 bin 423 iÅŸ yeri açÄ±lÄ±rken bu yÄ±l aynÄ± dönemde iÅŸ yeri açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ± bin 579 artÄ±ÅŸ gösterdi. 2018’in 10 aylÄ±k döneminde 2017’nin aynÄ± dönemine göre açÄ±lan iÅŸ yeri sayÄ±sÄ± yüzde 0.82 arttÄ±. Ä°ÅŸ yeri kapanÄ±ÅŸlarÄ± ise geçen yÄ±lÄ±n ilk 10 aylÄ±k dönemine göre 8 bin 738 artÄ±ÅŸ gösterdi. Geçen yÄ±lÄ±n ilk 10 aylÄ±k dönemine göre kapanan iÅŸ yeri sayÄ±sÄ± yüzde 11.13 arttÄ±. YÄ±lÄ±n 10 aylÄ±k döneminde iÅŸ yeri açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ± da kapanÄ±ÅŸlarÄ± da arttÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

EN ÇOK KAPANIÅž BÜYÜK ÅžEHÄ°RLERDE

YÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana iÅŸ yeri açÄ±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n en çok büyük ÅŸehirlerde gerçekleÅŸtiÄŸine iÅŸaret eden Palandöken,“2018’in 10 aylÄ±k döneminde en fazla iÅŸ yeri açÄ±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi iller sÄ±rasÄ±yla Ä°stanbul, Ä°zmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. YÄ±lÄ±n ilk 10 ayÄ±nda Ä°stanbul’da 20 bin 16 iÅŸ yeri açÄ±ldÄ±, 7 bin 215 iÅŸ yeri kapandÄ±. Ä°zmir’de 11 bin 609 iÅŸ yeri açÄ±ldÄ±, 5 bin 554 iÅŸ yeri kapandÄ±. Ankara’da 10 bin 277 iÅŸ yeri açÄ±ldÄ±, 4 bin 598 iÅŸ yeri kapandÄ±. Antalya’da 9 bin 736 iÅŸ yeri açÄ±ldÄ±, 4 bin 265 iÅŸ yeri kapandÄ±. Bursa’da ise 7 bin 691 iÅŸ yeri açÄ±ldÄ±, 3 bin 567 iÅŸ yeri kapandÄ±” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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