SÃ¶zleÅŸmeli personel arttÄ±, memur azaldÄ±

2016-2017 AralÄ±k dÃ¶neminde sÃ¶zleÅŸmeli personel sayÄ±sÄ± 67 bin artarken, memur sayÄ±sÄ± 23 bin azaldÄ±.

Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ‘Kamu Ä°stihdam Raporu’na göre 2017’de kamuda istihdamÄ±n yüzde 78.6’sÄ± memur, yüzde 6.8’i sözleÅŸmeli personel, yüzde 11.2’si iÅŸçi, yüzde 0.5’i geçici personel ve yüzde 2.8’i diÄŸer baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile istihdam edilenlerden oluÅŸmakta.

HER 100 KÄ°ÅžÄ°DEN 13’Ü KAMUDA

2016-2017 döneminde kamu sektöründe istihdam artÄ±ÅŸÄ± 41 bin 196 kiÅŸi oldu. Kamuda çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 3 milyon 602 bin 735’e yükseldi. Özel sektörde istihdam artÄ±ÅŸÄ± 941 bin 804 kiÅŸiyle 24 milyon 585 bin 265 oldu.

Toplam istihdam içerisinde özel sektörde istihdam, kamu sektörünün 7 katÄ±. ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda her 100 kiÅŸiden 87’si özel sektörde, 13’ü ise kamu sektöründe çalÄ±ÅŸmakta.

Ä°ÅžÇÄ°LEÅžME ARTIYOR

Ä°stihdam edilenlerin iÅŸteki durumunu incelediÄŸinde, 2017 yÄ±lÄ±nda toplam istihdam içerisinde en geniÅŸ tanÄ±mÄ±yla iÅŸçi (ücretli, yevmiyeli veya maaÅŸlÄ±) sayÄ±sÄ± bir önceki yÄ±la göre yüzde 3.2 artarak 18 milyon 960 bin olduÄŸu görülüyor.

Toplam istihdamÄ±n içerisinde iÅŸverenlerin oranÄ± yüzde 4.5, kendi hesabÄ±na çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yüzde 17, ücretsiz aile iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±ysa yüzde 11,1’dir. Toplam istihdam içerisinde ücretli ve yevmiyeli olarak çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 67.2’ye, 2018 Haziran ayÄ±nda ise yüzde 67.7’ye yükselmiÅŸ durumda.

KAMUYA GEÇEN TAÅžERONLAR

Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu araÅŸtÄ±rmada Haziran 2018 tarihi itibariyle 696 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda merkezi idarelere ve belediye ÅŸirketlerine geçirilen toplam taÅŸeron iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n744 bin 342 olduÄŸu belirtiliyor.

Merkezi ve yerel yönetimlere geçirilen taÅŸeron iÅŸçi sayÄ±sÄ± içerisinde belediye ÅŸirketlerine geçen taÅŸeron iÅŸçi sayÄ±sÄ±, Bütçe ve Mali Kontrol Genel MüdürlüÄŸü’nün yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± son kamu istihdam verilerine dayanarak paylaÅŸÄ±lan raporda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “SendikamÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya göre sadece merkezi idarelerdeki sürekli ve geçici iÅŸçi kadrosuna geçirilen taÅŸeron iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n 393 bin olduÄŸu ve belediye ÅŸirketlerine geçirilen tahmini taÅŸeron iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n da 350 bini geçtiÄŸi tahmin edilmektedir”. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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