MÃ¼nihâ€™te binlerce kiÅŸi AfDâ€™nin Meclise girmesini protesto etti

Eyalet parlamentosu seÃ§imlerinde meclise 22 milletvekili gÃ¶nderen Almanya iÃ§in Alternatif partisi binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi.

Almanya Münih’te 13 Ekim’de yapÄ±lan eyalet parlamentosu seçimlerinde aldÄ±ÄŸÄ± yüzde 10,2 ile meclise 22 milletvekili gönderen Almanya için Alternatif (AfD) partisi binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi.

5 KasÄ±m Pazartesi günü yeni parlamentonun açÄ±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda gerçekleÅŸtirilen gösteride, Meclis binasÄ±na yaklaÅŸÄ±lmasÄ±na izin verilmedi.

“BaÅŸtan karÅŸÄ± çÄ±kalÄ±m” sloganÄ±yla sanatçÄ±lar Ulrike Bührlen ve Benjamin David’in çaÄŸrÄ±sÄ±yla yapÄ±lan gösteriye, 5 bine yakÄ±n insan katÄ±ldÄ±. Eylem sÄ±rasÄ±nda bir konuÅŸma yapan David, “AfD ÅŸu anda var olan demokratik ortamÄ± kullanarak güç topluyor. Buna izin verilmemeli. Çünkü bu parti uzun vadede demokrasiyi ortadan kaldÄ±rmayÄ± hedefliyor” dedi.

Daha önce Maximillian köprüsü üzerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan gösterinin yeri, polis tarafÄ±ndan meclise çok yakÄ±n olduÄŸu gerekçesiyle deÄŸiÅŸtirildi. Eyleme katÄ±lan sanatçÄ±larÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine toplanan kalabalÄ±k saat 21.00’de cep telefonlarÄ±nÄ± çÄ±kararak gökyüzüne tuttu. Daha önce 1992’de de Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± benzer bir gösteri düzenlenmiÅŸ ve 400 bin kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Münih’te geçtiÄŸimiz yaz aylarÄ±nda Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± düzenlenen baÅŸka bir gösteriye de 40 bin kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AfD’nin meclise girmesine karÅŸÄ± yapÄ±lan eyleme SPD, YeÅŸiller, Sol Parti baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da parti ve örgüt destek verdi.

AfD’LÄ° MECLÄ°S BAÅžKANI SEÇÄ°LMEDÄ°

Eyalette seçimlerden sonra yüzde 10 kadar oy kaybeden HÄ±ristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Hür Seçmenler (FW) partisi arasÄ±nda koalisyon kuruldu. FW pazarlÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan üç bakanlÄ±k elde etti. Eyalet BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±na ise Markus Söder seçildi.

Eylemin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün 205 sandalyeli meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için yapÄ±lan seçimleri ise CSU üyesi Ilse Aigner kazandÄ±. AfD dÄ±ÅŸÄ±ndaki partilerin oyunu alan 55 yaÅŸÄ±ndaki Aigner, daha önce Federal TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Aigner’in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ise CSU, FW, SPD ve YeÅŸiller’den siyasetçiler seçildi. Gelenek gereÄŸi mecliste bulunan bütün partilerden bir kiÅŸinin meclis baÅŸkanÄ± olmasÄ± gerekiyor. Ancak, AfD’nin aday gösterdiÄŸi Raimund Swoboda sadece 27 oy aldÄ±ÄŸÄ± için bu göreve getirilmedi. Bütün partiler AfD’li bir siyasetçinin meclis baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± yapÄ±lmamasÄ± konusunda daha önce görüÅŸ birliÄŸine varmÄ±ÅŸtÄ±. (MünihEVRENSEL)

(FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

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