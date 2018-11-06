â€˜Bir yumurtayÄ± ikiye bÃ¶lerek Ã§ocuklarÄ±ma yediriyorumâ€™

Ä°stanbul TarlabaÅŸÄ±â€™da yaÅŸayan vatandaÅŸlar zamlar ve yÃ¼ksek fiyatlar nedeniyle kÄ±ÅŸa hazÄ±rlÄ±k yapamaz durumda.

YÄ±llÄ±k enflasyonun 2003’yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez yüzde 25’in üzerine çÄ±kmasÄ± en çok çarÅŸÄ±-pazarÄ± ekliyor. KÄ±ÅŸÄ±n vazgeçilmezleri olan turÅŸu, konserve ve menemen malzemesi fahiÅŸ zam alÄ±nca, tüketici boÄŸazdan kesmeye baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul TarlabaÅŸÄ±’da ikamet eden ve Mardin’den altÄ± yÄ±l önce göç etmek zorunda kalan Kevser Demir, küçük çocuÄŸuna mama bile almakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, “DeÄŸil kÄ±ÅŸlÄ±k hazÄ±rlÄ±k yapmak. Domatesin pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yemeÄŸe bile katamÄ±yoruz. Önceden kahvaltÄ± için olsa da domates alÄ±rdÄ±k ÅŸimdi onu da almÄ±yoruz. KÄ±ÅŸÄ± nasÄ±l geçiririz Allah bilir” diye konuÅŸtu.

EÅŸinin çok zor koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n günlük ihtiyaçlara bile yetmediÄŸini ifade eden Demir, ÅŸöyle konuÅŸtu: “ÇocuklarÄ±n yumurta yemesi lazÄ±m alamÄ±yoruz. Önceden bir koli aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yumurtayÄ± ÅŸimdi yarÄ±m koli alÄ±yoruz. Bir yumurtayÄ± ikiye bölerek çocuklara yediriyorum. Küçük bir kÄ±zÄ±m var. Ona bez alamÄ±yorum. Sütüm çok az olduÄŸu için mama almam gerek ama çok pahalÄ± olduÄŸu için onu bile alamÄ±yorum çoÄŸu zaman. Çocuklar beslenemedikleri için çabuk hastalanÄ±yor.”

KIÅžA HAZIRLANAMIYORUZ

TarlabaÅŸÄ± sakinlerinden ev emekçisi Havva Karaman, “Her yÄ±l kavanozlarla kÄ±ÅŸa hazÄ±rlÄ±k yapardÄ±k. Reçeller dizerdik, asma yapraklarÄ± basÄ±yorduk ÅŸimdi ise pahalÄ±lÄ±ktan ancak günü düÅŸünüyoruz. Domatesin fiyatÄ± 8 lira olmuÅŸ. Günlük bile alamÄ±yoruz, konserve yapmak mümkün deÄŸil. Daha önce 50 lira ile pazara giderdik ve evin tüm ihtiyaçlarÄ±nÄ± alÄ±rdÄ±k. Åžimdi 100 lira ile gidiyoruz daha önce aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± bile alamÄ±yoruz” diye belirtti.

Karaman, bu yÄ±l hiçbir hazÄ±rlÄ±k yapamadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, “Bu yÄ±l ne bulursak artÄ±k onu yiyeceÄŸiz” sözleriyle krize dikkat çekti.

‘DERDÄ°MÄ°Z ANLATMAKLA BÄ°TMEZ’

SoyadÄ±nÄ± açÄ±klamayan Hazal ismindeki kadÄ±n da, “Derdimiz anlatmakla bitmez” diyerek geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle özetledi: “Ä°ÅŸ yok, güç yok. EÅŸimi iÅŸten çÄ±kardÄ±lar. Elde yok avuçta yok, pazara bile gidemiyorum. KÄ±ÅŸa hazÄ±rlÄ±k olarak hiçbir ÅŸey yapamadÄ±k. ÇoÄŸu zaman çocuÄŸumu okula gönderirken yanÄ±na besleme koyacak bir ÅŸey bulamÄ±yorum.”

Özellikle TarlabaÅŸÄ±’da yaÅŸayan halkÄ±n maddi zorluklarla mücadele ettiÄŸini belirten Hazal, “Burada yaÅŸamak zor. ÇocuklarÄ±mÄ±za bakamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için çocuk bile yapmÄ±yoruz. Onlar malikanelerinde yaÅŸarken biz fakirhanelerimizde yaÅŸama tutunmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” dedi. (Ä°stanbul/MA)

www.evrensel.net