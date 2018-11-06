FotoÄŸraf: DHA
MÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi: 1 Ã¶lÃ¼
TekirdaÄŸ Malkaraâ€™da Yunanistanâ€™a gitmek isteyen mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi: 1 Ã¶lÃ¼, 5 yaralÄ±.
TekirdaÄŸ’Ä±n Malkara ilçesinde, Yunanistan’a gitmek isteyen Pakistan ve BangladeÅŸ uyruklu 5 mültecinin bulunduÄŸu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kazada mültecilerden 1’i öldü, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kaza, dün sabaha karÅŸÄ± Malkara-KeÅŸan karayolu KadÄ±köy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. KeÅŸan’a giden Yavuz Tabana (48) yönetimindeki, otomobil, KadÄ±köy Mahallesi mevkisine geldiÄŸinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kazada, BangladeÅŸ uyruklu Mahmut Muhiddin Miya (18) olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, sürücü Yavuz Tabana ile BangladeÅŸ uyruklu Muhammed Bilal Miya (20), Pakistan uyruklu SakÄ±p Ali (18), Noman Ali (15) ve Muhammed Ali (18) yaralandÄ±. Ä°hbar üzerine gelen ekipler tarafÄ±ndan sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± araçtan çÄ±karÄ±lan yaralÄ±lar Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. SavcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan, BangladeÅŸ uyruklu Mahmut Muhiddin Miya’nÄ±n cansÄ±z bedeni TekirdaÄŸ Adli TÄ±p Kurumu’na gönderildi. (TekirdaÄŸ/DHA)