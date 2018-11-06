Diyanet ailelere tazminatÄ± Ã¶demedi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DiyarbakÄ±r Kulp'ta yaÅŸanan kuran kursu yangÄ±nÄ±yla ilgili verilen tazminat kararÄ±nÄ± Ã¶demedi. Aileler AYM'ye baÅŸvurdu.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Kulp ilçesine baÄŸlÄ± KaraaÄŸaç köyünde MüftülüÄŸe baÄŸlÄ± Kur’an kursunda 6 çocuÄŸun ölümü ile sonuçlanan yangÄ±nla ilgili davada tazminata mahkum olan Diyanet tazminatÄ± ödemeyince aileler AYM ve Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu’na baÅŸvuru yaptÄ±.

KaraaÄŸaç köyündeki Kur’an kursunda 1 AralÄ±k 2015 tarihinde, elektrik Ä±sÄ±tÄ±cÄ±sÄ±ndan çÄ±kan yangÄ±nda, yatÄ±lÄ± kalan öÄŸrenciler Nur Muhammed Bayka, Suat Çankaya, Mehmet Bingöl, Serhat Sancar, Åžahin Kahraman ve Sabahattin Altun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 6 çocuk yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Olayla ilgili 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

DÄ°YANET’E TAZMÄ°NAT DAVASI

DiyarbakÄ±r 6’ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yargÄ±lama devam ederken, yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden çocuklardan Suat Çetinkaya ve Åžahin Kahraman’Ä±n aileleri, avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ± tazminat davasÄ±nÄ± kazandÄ±. Mahkeme, 27 AralÄ±k 2017 tarihinde verdiÄŸi karar ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Çetinkaya ailesine 257 bin, Kahraman ailesine ise 358 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

DÄ°YANET: KARAR KESÄ°NLEÅžMEDÄ°

Aileler, avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile hükmedilen tazminatÄ±n kendilerine ödenmesi için Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na baÅŸvururken, Diyanet, istinaf yoluna baÅŸvurulacaÄŸÄ±nÄ±, karar kesinleÅŸmeden ödeme yapmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Mahkeme kararÄ±, DiyarbakÄ±r 5 ve 9’uncu Ä°cra MüdürlüÄŸü’nde icra takibine konulurken, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, bu dosyaya da ‘Ödeme yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±’ yazÄ±lÄ± olarak bildirdi. Aileler bu kez Ä°dare Mahkemesi kararÄ±nÄ± 30 gün içinde yerine getirmeyen memurlar hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunurken, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± 19 Nisan 2018 tarihinde dilekçelerin iÅŸleme konulmamasÄ± kararÄ±nÄ± verdi. Son olarak baÅŸvurulan Ä°cra MüdürlüÄŸü’nün de, ‘Kamu kurumunun hak ve alacaklarÄ±na haciz konulamayacaÄŸÄ±’ gerekçesiyle talebi reddetmesi üzerine aileler avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Anayasa Mahkemesi ve Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu’na (KDK) baÅŸvuru yaptÄ±. (DiyarbakÄ±r/DHA)

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