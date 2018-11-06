Trabzonspor, Burak YÄ±lmaz'a 500 bin lira para cezasÄ± verdi

Burak YÄ±lmaz'a, Bursaspor maÃ§Ä±nda oyundan alÄ±nÄ±rken taraftar ve teknik heyete yÃ¶nelik davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle 500 bin lira ceza verdi.

Trabzonspor futbolcusu Burak YÄ±lmaz'a 500 bin lira para cezasÄ± verildiÄŸi bildirildi. Kulüp baÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Bursaspor maçÄ±nda oyundan alÄ±nÄ±rken taraftarlara ve teknik heyete yaptÄ±ÄŸÄ± davranÄ±ÅŸ nedeniyle Burak YÄ±lmaz'a yönetim olarak 500 bin lira para cezasÄ± verdiklerini söyledi.

AÄŸaoÄŸlu, "Burak'a ÅŸu anda 500 bin lira para cezasÄ± verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladÄ±ÄŸÄ± herhangi bir ceza yok. Burak, bizim sözleÅŸmeli futbolcumuzdur" ifadelerini kullandÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasÄ±nda Trabzonspor, evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kalmÄ±ÅŸtÄ±. Pazar günü oynanan maçÄ±n 71. dakikasÄ±nda oyundan çÄ±karÄ±lan Burak YÄ±lmaz, Ä±slÄ±klanarak yerini Ekuban’a bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Gelen tepkilerin ardÄ±ndan Burak YÄ±lmaz, tribünlere ve teknik direktör Ünal Karaman'a el kol hareketleri yapmÄ±ÅŸ ve direkt soyunma odasÄ±na gitmiÅŸti.

Ünal Karaman, maç sonu yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸa ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti:

“Oyuncular, sinir sistemiyle iÅŸ yapan insanlar. OyuncularÄ±n bu tür durumlarda farklÄ± davranÄ±ÅŸlar olabiliyor. Biz bir camiayÄ± temsil ediyoruz ve bu bir takÄ±m oyunu. Ben dahil hepimizin sorumluluklarÄ± var. Hep ben mantÄ±ÄŸÄ± doÄŸru deÄŸil. Böyle bir tercihte bulunduk. YaptÄ±ÄŸÄ± hareket doÄŸru deÄŸil. KonuÅŸacaÄŸÄ±z kendisiyle ve bir karar alacaÄŸÄ±z.” (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 15:47

www.evrensel.net