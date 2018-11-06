â€˜Ä°ki baÅŸlÄ± yargÄ±lama var deliller karartÄ±lÄ±yorâ€™

AladaÄŸ davasÄ± avukatÄ± Ã–mer Ã‡elik: Ä°ki baÅŸlÄ± sÃ¼rÃ¼p, delillerin karartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yargÄ±lamadan adil bir karar Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklemiyoruz.

12 kiÅŸinin can verdiÄŸi AladaÄŸ faciasÄ±yla ilgili dava, Eski Ä°lçe KaymakamÄ± Ziya Filizer’in “ihmal ve görevi kötüye kullanma” suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dosyayla birleÅŸtirilmesi yönündeki talebin reddi üzerine 17 Ocak’ta görülecek. MaÄŸdur ailelerin avukatÄ± Ömer Çelik, “Ä°ki baÅŸlÄ± sürüp, delillerin karartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yargÄ±lamadan adil bir karar çÄ±kmasÄ±nÄ± beklemiyoruz” dedi.

11’i çocuk 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 22 öÄŸrencinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± AladaÄŸ ÖÄŸrenci Yurdu faciasÄ±na iliÅŸkin açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸma tarihi, dosyaya dair yapÄ±lan birleÅŸtirme talebinin reddedilmesi sonrasÄ± belli oldu. 18 sanÄ±k hakkÄ±nda Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde açÄ±lan davanÄ±n 7 Eylül’de görülen son duruÅŸmasÄ±nda, tutuklu son iki sanÄ±k olan Yurt Müdürü Cuma Ali Genç ve AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail UÄŸur tahliye edilmiÅŸti. Dava dosyasÄ±nÄ±n da Eski AladaÄŸ KaymakamÄ± Ahmet Ziya Filizer hakkÄ±nda “Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma” suçlamasÄ±yla 3 yÄ±la kadar hapis istemiyle Adana 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde açÄ±lan davayla birleÅŸtirilmesine karar verilmiÅŸti. DosyayÄ± inceleyen Adana Bölge Mahkemesi 3. Ceza Dairesi ise, birleÅŸtirme kararÄ±nÄ± kaldÄ±rarak dava dosyasÄ±nÄ± Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne geri gönderdi. Verilen bu karar doÄŸrultusunda Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edilecek davanÄ±n duruÅŸma tarihi olarak 17 Ocak 2019 belirlendi. Faciada hayatÄ±nÄ± kaybeden öÄŸrencilerin ailelerinin müdafiliÄŸini yapan Sosyal Haklar DerneÄŸi (SHD) avukatlarÄ±ndan Ömer Çelik,AladaÄŸlÄ± ailelerin tutuklu tüm sanÄ±klarÄ±n tahliye edilmiÅŸ olmasÄ±na öfkeli olduÄŸunu aktardÄ±.

‘BÄ°NANIN YIKILMASIYLA DELÄ°LLER KARARTILDI’

Mezopotamya AjansÄ±’ndan Hamdullah Kesen’in haberine göre üzerinden neredeyse 2 yÄ±l geçen olaya dair süren yargÄ±lamada, içerisinde bulunduklarÄ± mevcut aÅŸamanÄ±n “Adalet taleplerinin zaman deÄŸirmeninde un ufak edilerek, berhava edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kanaatini oluÅŸturduÄŸunu” söyleyen Çelik, dosyadaki mevcut bilirkiÅŸi raporlarÄ±nÄ±n olayÄ±n sebepleri ve faillerin sorumluluklarÄ±nÄ±n tespitine Ä±ÅŸÄ±k tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Çelik, yine henüz kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±na geçilmeden yurt binasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±yla mahkeme heyeti ve farklÄ± bilirkiÅŸilerin olay mahallinde inceleme yapmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z hale getirilmesi nedeniyle ‘kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±’ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mevcut bilirkiÅŸi raporuna dair itiraz ve beyanlarÄ±nÄ± henüz tamamlamadÄ±klarÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

Çelik, “YapÄ±lan, delil karartmadÄ±r. Mevcut delillere dayanÄ±larak düzenlenecek bilirkiÅŸi raporlarÄ± olayÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n tespitine yeterli olmayacaktÄ±r. Önceki duruÅŸmalarda olduÄŸu gibi bu duruÅŸmada da mevcut bilirkiÅŸi raporuna itiraz edeceÄŸiz” dedi.

‘ADALET BEKLENTÄ°MÄ°ZE HÄ°ZMET ETMEYECEK’

Faciayla ilgili iki farklÄ± mahkemede yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ± üzerinde de duran Çelik, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “OlayÄ±n ve maÄŸdurlarÄ±n aynÄ± olduÄŸu bir yargÄ±lamada birden fazla suç nitelemesiyle yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ± adaletin tecellisine hizmet edecektir. Ancak görevi ihmal suçlamasÄ±yla dönemin KaymakamÄ±, Adana 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yargÄ±lanÄ±yor. KaymakamÄ±n eyleminin maÄŸdur ettiÄŸi kiÅŸiler ise, bizim müvekkillerimizdir. MaÄŸdur ailelerin avukatÄ± olan bizler, bu sanÄ±ÄŸÄ±n da diÄŸer 18 sanÄ±kla birlikte aynÄ± mahkemede yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n hakkaniyete uygun olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmekteyiz. Ancak mevcut durumda bu mümkün deÄŸil. Ä°ki baÅŸlÄ± yargÄ±lama adalet beklentimize hizmet etmeyecektir. Adalet beklentimizi karÅŸÄ±lamayacaktÄ±r.” (Adana/MA)

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