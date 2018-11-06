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FotoÄŸraf: Evrensel
Ä°ÅŸÃ§iler 'maaÅŸÄ±mÄ±z yatmazsa aÅŸaÄŸÄ± atlarÄ±z' dedi
06 KasÄ±m 2018 15:34
Ankara'da La Vida Ä°ÅŸ Merkezi inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, 3 aydÄ±r Ã¼cretlerini alamÄ±yor.
Ankara'da inÅŸaatÄ± süren La Vida Ä°ÅŸ Merkezi'nde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, 3 aydÄ±r ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için 15. kata çÄ±karak intihar edeceklerini söyledi.
CHP Genel Merkezi'nin yanÄ±ndaki binada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin "ücretlerimiz ödenmezse canÄ±mÄ±za kÄ±yacaÄŸÄ±z" diyerek eylem baÅŸlatmasÄ± üzerine polisler geldi. BinanÄ±n etrafÄ± polis tarafÄ±ndan sarÄ±lÄ±rken, patronla yapÄ±lan görüÅŸmenin ardÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ± inen 3 iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (Ankara/EVRENSEL)
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