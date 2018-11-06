Okulda Hepatit A tedirginliÄŸi

MuÅŸ merkeze baÄŸlÄ± bir okuldaki bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerde hepatit A tespit edilmesi velileri tedirgin etti.

MuÅŸ merkeze baÄŸlÄ± Kepenek Köyü Ä°lköÄŸretim Okulu’nda rahatsÄ±zlanan 28 öÄŸrencide Hepatit A virüsü tespit edilmesi, velileri tedirgin etti. HastalÄ±k korkusuyla veliler çocuklarÄ±nÄ± okula göndermezken, 385 öÄŸrencinin eÄŸitim gördüÄŸü okula, 100 dolayÄ±nda öÄŸrencinin gittiÄŸi belirtildi.

ÇOCUKLAR OKULA GÖNDERÄ°LMÄ°YOR

Kepenek MuhtarÄ± Nurettin Aslan, “Bir hafta içerisinde 128 çocuk hastalandÄ±. Bugün de 10-15 çocuÄŸu hastaneye götürdüler. VatandaÅŸlarda tedirginlik var. Veliler çocuklarÄ± okula göndermiyor” dedi. ÖÄŸrenci velisi Yunus BakÄ±r ise hastalÄ±k korkusu nedeniyle çocuklarÄ±nÄ± okula göndermediÄŸini söyleyerek bu duruma çözüm bulunmasÄ±nÄ± istedi.

Konuya iliÅŸkin açÄ±klama yapan Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Metin Ä°lci, okulda dezenfekte çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Kepenek köyümüzde öÄŸrencilerimizin Hepatit A ÅŸüphesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyumunu aldÄ±k. Biz de köydeki okulumuzda SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü ile birlikte dezenfekte çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Åžu anda öÄŸrencilerimizin herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunu bulunmamaktadÄ±r. Velilerimiz gönül rahatlÄ±ÄŸÄ±yla çocuklarÄ±nÄ± okula gönderebilirler. Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸümüz zaten gerekli kontrollerini ve denetimlerini sürdürmektedir. Åžu anda tedirgin olacak bir durum söz konusu deÄŸil.” (MuÅŸ/DHA)

MuÅŸâ€™ta hepatit A korkusu: 28 Ã¶ÄŸrenci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

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