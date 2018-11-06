Karadolap Spor KulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ±

1. AmatÃ¶r Ligâ€™te mÃ¼cadele eden Karadolapsporâ€™un tesislerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele etmelerine baÄŸladÄ±.

Ä°stanbul Eyüp’te bulunan Karadolapspor Kulübü Tesisleri geçtiÄŸimiz Pazar günü silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. 1. Amatör Lig’te mücadele eden Karadolapspor’un tesislerine, saat 23:35 sÄ±ralarÄ±nda plakalarÄ± kapatÄ±lmÄ±ÅŸ 2 araç tarafÄ±ndan hem kulüp hem de kulüp önündeki araçlara ateÅŸ açÄ±ldÄ±.

Konuyla ilgili görüÅŸtüÄŸümüz Karadolapspor Kulüp BaÅŸkanÄ± Çayan Dursun, “Biz kulüp olarak uzun süredir uyuÅŸturucuyla mücadele konusunda çalÄ±ÅŸmalar yürütüyoruz. Bu silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± da ona baÄŸlÄ±yoruz. En son mahalleye toplu uyuÅŸturucu geldiÄŸi söylendi. Biz mahallede böyle ÅŸeylere izin vermeyeceÄŸimizi dile getirdik. Muhtemelen o uyuÅŸturucuya aracÄ±lÄ±k eden veya mahalleye sokulmasÄ±na saÄŸlayan insanlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir eylem olarak gözüküyor” dedi.

KimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Dursun, “Uzun zamandÄ±r mahallemiz ve yakÄ±n çevresinde artarak devam eden yozlaÅŸmaya, çeteleÅŸmeye karÅŸÄ± duruyoruz. Sosyal sorumluluk çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla fark yaratan, uyuÅŸturucuya ve tacirlerine, gayrimeÅŸru oluÅŸumlara açÄ±ktan karÅŸÄ± tutum geliÅŸtiren, kÄ±sa zaman önce uyuÅŸturucu illetinden kurtulmak isteyenler için rehabilitasyon merkezi yapan bir spor kulübüyüz” diye konuÅŸtu.

SilahlÄ± saldÄ±rÄ± yaÅŸanÄ±rken tesiste 3 kiÅŸi olduklarÄ±nÄ± söyleyen Dursun, çetelerin hedefi haline geldiklerini belirtti. Dursun, “OlayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi saatlerde kulüpte ben ve arkadaÅŸlarÄ±m dahil üç kiÅŸi olduÄŸumuzu bildikleri halde bu olayÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸ açÄ±kça ÅŸahsÄ±mÄ± hedef almÄ±ÅŸlardÄ±r. Ne dün ne bugün ne de yarÄ±n bizim yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± zehirlemelerine, çevremizde çÄ±kar gruplarÄ±, gayrimeÅŸru ortam yaratmalarÄ±na asla izin vermeyeceÄŸim” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Çayan Dursun. FotoÄŸraf Facebook'tan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

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