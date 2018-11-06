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FotoÄŸraf: Fransa Hükümeti (CC BY SA 3.0)
BFM TV: Macron'a suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 6 kiÅŸi yakalandÄ±
06 KasÄ±m 2018 15:29
Fransa merkezli BFM TV, 6 kiÅŸinin CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'a suikast planladÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Fransa merkezli BFM TV'nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'u hedef alan bir suikast planÄ±na iliÅŸkin ön soruÅŸturma kapsamÄ±nda 6 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
SoruÅŸturmaya yakÄ±n bir kaynak, BFMTV'ye söz konusu 6 kiÅŸinin Macron'a yönelik 'ÅŸiddet eylemi' planÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± olduÄŸu da iddia edildi. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 15:34
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