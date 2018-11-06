Ä°HD: Sise BingÃ¶l tahliye edilmeli

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi: Sise BingÃ¶lâ€™Ã¼n hala cezaevinde tutuluyor olmasÄ±, iÅŸkence ve kÃ¶tÃ¼ muamele yasaÄŸÄ±nÄ±n ihlalidir.

AÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan Sise Bingöl’ün hala cezaevinde tutuluyor olmasÄ±nÄ±, “iÅŸkence ve kötü muamele yasaÄŸÄ±nÄ±n ihlali” ÅŸeklinde deÄŸerlendiren Ä°HD, Bingöl’ün tahliye edilmesi gerektiÄŸini söyledi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžubesi KadÄ±n Komisyonu ve Cezaevi Komisyonu, Tarsus T Tipi KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi'nde tutulan ve aÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle 2 KasÄ±m'da hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nan 85 yaÅŸÄ±ndaki Sise Bingöl'ün serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle dernek binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

ToplantÄ±da konuÅŸan KadÄ±n Komisyonu Üyesi Ezgi SÄ±la Demir, Bingöl için MuÅŸ Devlet Hastanesi’nin, “saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n cezaevinde kalmaya elveriÅŸli olmadÄ±ÄŸÄ±”, Ankara Adli TÄ±p Kurumu’nun da, “cezaevinde kalmasÄ±nÄ±n hayati tehlike arz etmediÄŸi” ÅŸeklinde raporlar hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu iki raporun çeliÅŸkili olmasÄ± gerekçesiyle Bingöl’ün tahliye edilmesinin engellendiÄŸini söyledi.

‘PEK ÇOK HASTALIÄžI RAPORA GEÇÄ°RÄ°LMEDÄ°’

Demir, Bingöl’ün gerek yaÅŸÄ± ve gerekse birçok saÄŸlÄ±k sorunu olmasÄ±na raÄŸmen yapÄ±lan tüm tahliye baÅŸvurularÄ±nÄ±n reddedildiÄŸini belirterek, Bingöl’ün, akciÄŸer, kalp, mesane, astÄ±m, tansiyon gibi pek çok hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ve hastalÄ±klarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n da saÄŸlÄ±k raporuyla belgelenmediÄŸini ifade etti.

‘BÄ°NGÖL’ÜN TUTULMASI Ä°ÅžKENCEDÄ°R’

Bingöl’ün tahliye edilmesi gerektiÄŸini ifade eden Demir, ÅŸöyle devam etti: “Cezaevinde bulunma nedeni ne olursa olsun, aÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± bulunan hasta mahpuslarÄ±n hapishane koÅŸullarÄ±nda tutulmasÄ± ve tedavilerinin saÄŸlanmamasÄ± evrensel hukuk kriterlerine göre iÅŸkence ve kötü muamele yasaÄŸÄ±nÄ±n ihlalidir.”

‘ADLÄ° TIP KURUMU DEVREDEN ÇIKARILMALI’

Demir, konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸu talepleri sÄ±raladÄ±: “MahpuslarÄ±n evrensel hukuk çerçevesinde ve en temel insan haklarÄ± esas alÄ±narak yaÅŸam koÅŸullarÄ± düzeltilmeli; ÅŸiddet, iÅŸkence/kötü muamele ve yaÅŸam hakkÄ± ihlallerinin önüne geçilmeli, ihlalleri gerçekleÅŸtiren sorumlular yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r. Hasta mahpuslarÄ±n tedavilerinin önündeki her türlü yasal/idari engeller kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, kelepçeli tedavi, asker nezaretinde tedavi, bodrum katlarÄ±nda tedavi gibi insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± uygulamalardan vazgeçilmelidir. Evrensel hukuk ilkeleri gözetilerek, hasta mahpuslar açÄ±sÄ±ndan daha açÄ±k ve daha az yoruma yer bÄ±rakacak yasal düzenlemeler acilen yapÄ±lmalÄ± ve uygulanabilir olmasÄ±nÄ±n önündeki engeller kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ä°nfazlarÄ±n ertelenmesi hususunda gecikmelere neden olan ve objektif olmayan kararlarda imzasÄ± bulunan Adli TÄ±p Kurumu bir an önce devreden çÄ±karÄ±lmalÄ±, tam teÅŸekküllü devlet hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin vereceÄŸi raporlar yeterli görülmelidir. Hapishanelerde yaÅŸamÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na idame ettiremeyen veya ölümcül hastalÄ±klarÄ± bulunan tüm mahpuslar bir an önce tahliye edilmelidirler.” (MA)

www.evrensel.net