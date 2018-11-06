Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin ihaleleri de SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin ihalesi, SayÄ±ÅŸtay denetÃ§ileri tarafÄ±ndan mevzuata aykÄ±rÄ± bulundu.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin kendi ÅŸirket iÅŸçilerinin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu, metropol içindeki yol, bakÄ±m ve onarÄ±m iÅŸlerinin ihale ile taÅŸeron ÅŸirkete verilmesi SayÄ±ÅŸtay denetçileri tarafÄ±ndan mevzuata aykÄ±rÄ± bulundu. Söz konusu ihalenin bedeli 77 milyon lira.

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesine dair pek çok bulguya yer verildi. BüyükÅŸehir'in 2017 yÄ±lÄ± mali yapÄ±sÄ±nÄ± inceleyen SayÄ±ÅŸtay denetçileri, usulsüzlükler tespit etti. Raporda, kur hesaplamalarÄ±nÄ±n hatalÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yabancÄ± para cinsinden yapÄ±lan iÅŸlemlerde faturalarÄ±n TL olarak düzenlenmediÄŸi ve TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmediÄŸi tespit edildi. AyrÄ±ca belediye ÅŸirketi Ä°ZBETON'un yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸin ihaleyle baÅŸka bir özel ÅŸirkete verilmesinden kaynaklÄ± belediyenin zarara uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.

Ä°zmir il sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki ulaÅŸÄ±m yollarÄ±nda asfalt kaplamasÄ±, bakÄ±m ve onarÄ±m iÅŸini ihale ile belediye ÅŸirketi Ä°ZBETON almÄ±ÅŸ olduÄŸu halde, yapÄ±lan yeni bir ihale ile iÅŸlerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n taÅŸeron ÅŸirkete verilmesi SayÄ±ÅŸtay denetçileri tarafÄ±ndan rapor edildi, ihalenin uygun olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 59 milyon TL ile sonuçlanan ihale, keÅŸif artÄ±ÅŸlarÄ±yla toplamda 77 milyona ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ise iÅŸlemlerin farklÄ± olduÄŸunu ileri sürdü ancak verilen cevap SayÄ±ÅŸtay denetçileri tarafÄ±ndan yerinde görülmedi. Ä°hale bedelinin mali bütçeyi etkilediÄŸi belirtildi. Söz konusu ihale duyurusu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman belediyede örgütlü Genel Ä°ÅŸ SendikasÄ± taÅŸeronlaÅŸtÄ±rma hamlesi olarak nitelendirilmiÅŸ ve karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi artan iÅŸ yükü karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçi alÄ±mÄ± yapmak yerine ihaleye çÄ±karak iÅŸleri baÅŸka bir ÅŸirkete vermeye tercih etti.

KUR HESAPLAMALARI DA ZARAR OLUÅžTURDU

Raporda döviz ile yapÄ±lan iÅŸlemlerin kur hesaplamalarÄ±nÄ±n hatalÄ± yapÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± kurumun zarara uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi. Raporda, “2017 yÄ±lÄ± içerisinde toplam 1.041.858.848,55 TL’lik kur hesaplamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, bunlarda bir yeknesaklÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±, hesaplamalarda baz alÄ±nacak kurun ve de kur tarihlerinin doÄŸru uygulanmadÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸ olup uygulamanÄ±n mevzuatta belirttiÄŸimiz gibi düzeltilmesi gerekmektedir. AyrÄ±ca toplam 53.622.333,89 TL 320 Bütçe Emanetleri HesabÄ± kullanÄ±larak tekrardan kur hesaplamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, bu uygulamadan dolayÄ± toplam 2.278.433,45 TL kurum adÄ±na olumsuz kur farkÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Söz konusu uygulamalar kurumun mali tablolarÄ±nÄ± önemli ölçüde etkilemektedir" denildi.

Gülermak AÄŸÄ±r San. Ä°nÅŸ. Ve Taah. A.Åž.’nin Konak Ve KarÅŸÄ±yaka TramvaylarÄ± YapÄ±m Ä°ÅŸine ait düzenlemiÅŸ olduÄŸu 6 adet yabancÄ± para (65.603.767,34 €) cinsinden faturanÄ±n da mevzuata aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtilerek cezai iÅŸlem yaptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

CHP, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±: Ä°hanetin belgeleri

SAYIÅžTAY RAPORU, Ä°Åž CÄ°NAYETLERÄ°NDE Ä°HMALÄ° ORTAYA KOYDU

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n Denizli Pamukkale Belediyesi 2017 yÄ±lÄ± SayÄ±ÅŸtay düzenlilik denetim raporunda yapÄ±m iÅŸi ihalelerinde iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸine dair gerekli görevlendirmelerin geç yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Pamukkale Belediyesi’nin yapmak üzere olduÄŸu ve inÅŸaatÄ±nda 3 Afgan mültecinin öldüÄŸü Seyir Tepesi Projesi üzerine tartÄ±ÅŸmalar sürerken SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±, Pamukkale Belediyesi’nin 2017 yÄ±lÄ±ndaki tüm yapÄ±m iÅŸi ihalelerinde gerekli iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi önlemlerini almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Raporda ÅŸu ifadelere yer verildi: “Kurum tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen yapÄ±m iÅŸlerinin incelenmesi neticesinde; Fen Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen muhtelif yapÄ±m iÅŸlerinde iÅŸyerindeki saÄŸlÄ±k ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilen iÅŸyeri hekimi, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± ve diÄŸer saÄŸlÄ±k personelinin iÅŸin baÅŸlama tarihinden daha ileri tarihlerde görevlendirmelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtür”.

NE OLMUÅžTU?

YaklaÅŸÄ±k iki ay önce “Seyir Tepesi Projesi” bünyesinde mobil platformun devrilmesi sonucu 4 Afgan mülteci iÅŸçi 30 metre yükseklikten düÅŸtü. KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan 3 Afgan iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi olayda 1 iÅŸçi de aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Olaydan sonra projede kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸan baÅŸka mülteci iÅŸçilerin de olduÄŸu, mülteci iÅŸçiler tarafÄ±ndan dile getirilmiÅŸti. SayÄ±ÅŸtay raporunda, belediye adÄ±na verilen cevapta ise iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸiyle ilgili önlemlere bundan sonra dikkat edileceÄŸi ifade ediliyor. (Denizli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 15:58

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