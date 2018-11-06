GenÃ§ hekimler Ã§alÄ±ÅŸma haklarÄ±nÄ± istiyor: Emeklerimiz yok sayÄ±lÄ±yor

Ankaraâ€™da KuÄŸulu Parkâ€™ta nÃ¶bet eylemine baÅŸlayan genÃ§ hekinler, 'Sadece biz deÄŸil halk da hÃ¼kÃ¼metin saÄŸlÄ±k yasasÄ±ndan olumsuz etkilenecek' diyor.

Hüseyin Sinan GÜLER

Burcu YILDIRIM

Ankara

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) ve hekimler, AKP tarafÄ±ndan Meclise getirilen ‘SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasa tasarÄ±sÄ±’na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemediÄŸi gibi ihraç edilen ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle kamuda çalÄ±uÅŸmalarÄ± engellenen hekimlerin özelde de çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n önünü kapatacaÄŸÄ±nÄ± belirten hekimler yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n geri çekilmesi için birçok ilde nöbet eylemine baÅŸladÄ±. Ankara’da KuÄŸulu Park’ta nöbet eylemine baÅŸlayan ihraç ve güvenlik soruÅŸturmalarÄ± nedeniyle mesleklerini yapmalarÄ± yasaklanmak istenen genç hekimler, Evrensel'e konuÅŸtu. ÇalÄ±ÅŸma haklarÄ± için mücadele edeceklerini belirten hekimler, “Yasa tasarÄ±sÄ±yla sadece biz hekimler deÄŸil halk da olumsuz etkilenecek” dedi.

'YAÅžAMAK Ä°ÇÄ°N ÇALIÅžMAK ZORUNDAYIZ'

Nöbet eyleminde bir araya geldiÄŸimiz Onur Erdem, 675 sayÄ±lÄ± KHK ile ihraç edilmiÅŸ bir hekim. Mezun olduktan sonra Van’da 112’ye atanan Erdem, 6 ay sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden mesleÄŸinden ihraç edilmiÅŸ. Mecliste görüÅŸülen yasa tasarÄ±sÄ± ile özellerde bile çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n engelleneceÄŸini ifade eden Erdem, “Bu süreçte hayatÄ±mÄ±zÄ± devam ettirmek için çalÄ±ÅŸmak zorundayÄ±z. Ä°hraç edildikten sonra özellerde istihdam ÅŸansÄ± bulup, bir yÄ±l boyunca bir özel hastanenin acilinde patronlarÄ±n inisiyatifinde çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±k ama bu yasa teklifi ile bunu da yapamayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

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'BÄ°ZE SÄ°VÄ°L ÖLÜM DAYATILIYOR'

"Åžu anda uzmanlÄ±k sÄ±navÄ±nÄ± kazansam da üniversitelerde eÄŸitim alamayacaÄŸÄ±m, bunun da nedenini bilmiyorum" diye konuÅŸan Erdem, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Herhangi bir suçumuz yok. Ä°ltisak diye uydurulmuÅŸ bir iftira ile hepimiz iÅŸlerimizden edildik.”

Ä°hraç edildikten iki hafta sonra özelde iÅŸ bulabildiÄŸini ama güvenlik soruÅŸturmasÄ± olumsuz gelen arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n 1 yÄ±l ve daha fazla belirsiz bir durumda beklediÄŸini anlatan Erdem “TÄ±p fakültesinden 6 yol okuyup mezun olmuÅŸ kiÅŸi atanmayÄ± bekliyor, atanacaÄŸÄ± yerde belli oluyor fakat tebligatta ismi yayÄ±mlanmÄ±yor. Bu sürede hiçbir yerde hekimlik yapamÄ±yor. Bu süreçte bir de 25 yaÅŸÄ±nÄ± geçmiÅŸ erkek arkadaÅŸlar Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± diyerek üstüne bir de borçlandÄ±rÄ±lÄ±yor. Hem çalÄ±ÅŸamÄ±yor, hem o belirsizlikle boÄŸuÅŸuyor, TUS’u kazansa gidip üniversiteye kayÄ±t olamÄ±yor bir yandan da böyle borçlandÄ±rarak bir açlÄ±ÄŸa, sivil ölüm diye bahsedilen bu duruma sürüklenmesi isteniyor” diye konuÅŸtu.

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'EKONOMÄ°K ÅžÄ°DDET UYGULANIYOR'

TasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi halinde sadece hekimlerin deÄŸil, halkÄ±n da olumsuz etkileneceÄŸini anlatan Erdem, “Åžu anda 7 bine yakÄ±n hekim ihraç edildi. Güvenlik soruÅŸturmasÄ± da olumsuz olan sayÄ±larÄ± binlere yaklaÅŸmÄ±ÅŸ olan öÄŸrenci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Ülkenin birçok yerinde de doktor ihtiyacÄ± var. Halk ile hekimini ayÄ±rmÄ±ÅŸ oluyorlar” dedi.

SaÄŸlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± ÅŸiddeti önlemek adÄ±na çÄ±karÄ±lmak istendiÄŸi ileri sürülen bu tasarÄ±nÄ±n, hekimlere ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ÅŸiddet olarak geri döndüÄŸünü belirten Erdem, “NasÄ±l bir ÅŸiddet? Ekonomik bir ÅŸiddet. Hiçbir yerde çalÄ±ÅŸamÄ±yorsun, mesleÄŸimizi icra edemeyeceÄŸiz. Bu sefer napacaÄŸÄ±z? Hatta deniliyor ki gitsinler aÄŸaç kökü yesinler. Bu yasa saÄŸlÄ±kçÄ±ya ÅŸiddete karÅŸÄ± yasa olarak isimlendirilse de saÄŸlÄ±kçÄ±ya da halka da ÅŸiddettir” diye konuÅŸtu.

OHAL KOMÄ°SYONU ENGELÄ°

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden ihraç edilen Mihriban YÄ±ldÄ±rÄ±m, üniversitede psikiyatri asistanÄ± iken ByLock’tan ‘FETÖ’ suçlamasÄ±yla açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Ben hayatÄ±m boyunca hem tarikatlara hem de cemaatlere karÅŸÄ± laiklik mücadelesini önde tutmuÅŸ, kadÄ±n hareketi içerisinde olan biriyim. Tamamen uydurma istihbarat raporlarÄ± ile hazÄ±rlanÄ±yor bu mahkeme süreçleri. Bir yÄ±l sonunda mahkemeden beraat ettim ve bir yÄ±ldÄ±r göreve dönmeyi bekliyorum. OHAL Komisyonu ÅŸu anda göreve dönmemin önünde bir engel olarak duruyor. Benim gibi hekimlerin hepsi hatta kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hepsi hukuksuz bir süreçle ihraç edilmiÅŸ oldu. Özelde çalÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ±z vardÄ±. Bu tasarÄ±daki 5. madde ile bu da engelleniyor. Bütün emeklerimizi boÅŸa çÄ±karmÄ±ÅŸ oluyor, diplomalarÄ±mÄ±zÄ±n hiçbir anlamÄ± kalmÄ±yor” dedi.

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'SOMUT BÄ°R GEREKÇE YOK'

Genç bir hekim olan Selçuk Çelik de güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle göreve baÅŸlatÄ±lmayan hekimlerden. Kendisine yapÄ±lan tebligatta 657 SayÄ±lÄ± kanunun 48. maddesinin a bendindeki ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi somut bir gerekçe sunulmamÄ±ÅŸ ve atamasÄ± iptal edilmiÅŸ. Çelik, “Hiçbir gerekçe sunulmadÄ±. BazÄ± hekim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gerekçelerini idari mahkemelere baÅŸvurarak öÄŸrenebildi. Mahkemelerden çÄ±kan sonuçlar da hiçbir delile dayanmÄ±yor. Sadece istihbarat raporlarÄ± var” dedi.

'VERDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z REÇETELERÄ° SGK ÖDEMEYECEK'

Kendisi gibi 500 genç hekimin göreve baÅŸlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Çelik, tasarÄ± yasalaÅŸÄ±rsa zaten zar zor iÅŸ bulabildikleri özel sektörde de çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n engelleneceÄŸini ifade etti. Ancak SGK anlaÅŸmasÄ± olmayan özel kurumlarda çalÄ±ÅŸabileceklerini kaydeden Çelik, “VerdiÄŸimiz reçeteler SGK tarafÄ±ndan ödenmeyecek, yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÄ±bbi raporlarÄ±n adli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayacak” dedi.

Doktor olup olmadÄ±klarÄ±na fakültelerde hocalarÄ±nÄ±n karar verdiÄŸini ve bu kararlarÄ±n bilimsel olduÄŸunu belirten Çelik, “Åžimdi tamamen idari bir kararla doktorluk için gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iddia ediliyor” diyerek tasarÄ±ya tepki gösterdi.

“Bizim kaybedecek bir ÅŸeyimiz kalmadÄ±” diye konuÅŸan Çelik, bu hukuksuzluÄŸun sona ermesi için meslek örgütümüzle, diÄŸer hekimlerle her türlü demokratik yolu kullanarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 14:30

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