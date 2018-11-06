Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ±: Ã–ngÃ¶rÃ¼len nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ä°zmir kaldÄ±ramaz

Ä°zmir Ã‡evre DÃ¼zeni PlanÄ±, 4 yÄ±lda 7 kez deÄŸiÅŸti. Son plana gÃ¶re ÅŸehrin nÃ¼fusu, 2025'te beÅŸ buÃ§uk milyona ulaÅŸacak.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir Çevre Düzeni PlanÄ±, 4 yÄ±llÄ±k süreçte 7 defa deÄŸiÅŸirken, kentin kuzeyinde yeni sanayi, güneyinde ise yeni yapÄ±laÅŸma alanlarÄ± belirlendi. Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Özlem Åženyol Kocaer ise planlarÄ±n bilimsellikten uzak olduÄŸunu vurgulayarak rant için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°lk defa 2014 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan ve ÅŸimdiye pek çok kez revize edilen planlarÄ±n amacÄ± Ä°zmir’i 2025 yÄ±lÄ±nÄ±n ihtiyaçlarÄ±na göre hazÄ±rlamak. Planlara göre Ä°zmir’de 2025 yÄ±lÄ±nda 5 buçuk milyona yakÄ±n bir nüfus bekleniyor. Bu nüfusun yüzde 96’sÄ±nÄ±n kentsel alanlarda, yüzde 4’ünün ise kÄ±rsal alanlarda olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Ä°zmir’in kent merkezindeki nüfusunun 3.2 milyondan 3.8 milyona çÄ±kmasÄ± beklenirken, çevre ilçelerinin nüfusunun 1 milyondan, 1.7 milyona çÄ±kmasÄ± hedefleniyor.

Ä°zmir’de kent merkezinde 8 bin hektar alanÄ±n, çevre ilçelerinde ise 11 bin hektar alanÄ±n kentsel geliÅŸme alanÄ± olarak imara açÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Planda tarÄ±m alanlarÄ±n korunmasÄ± gerektiÄŸi ifade edilse de imara açÄ±lacak alanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± tarÄ±m alan statüsünde kalÄ±yor. Yeni yapÄ±laÅŸma alanlarÄ±nÄ±n özellikle ÇeÅŸme, Güzelbahçe, Seferihisar, Urla ve Karaburun bölgelerinde olmasÄ± dikkat çekiyor.

'ALTYAPI KALDIRMAZ'

PlanlarÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Özlem Åženyol Kocaer, kentin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan önemli olan bu planlarÄ±n sürekli deÄŸiÅŸtirilmesinin, bilimsel alt yapÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve istekler doÄŸrultusunda deÄŸiÅŸtirildiÄŸini gösterdiÄŸini dile getirdi.

AçmÄ±ÅŸ olduklarÄ± pek çok davaya ve alÄ±nmÄ±ÅŸ kararlara raÄŸmen BakanlÄ±ÄŸÄ±n ‘hiç olmamÄ±ÅŸ’ gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kocaer, yeni planlarÄ±n da mevzuata ve Anayasa’ya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtti.

Planlama sürecinde ciddi hatalar olduÄŸunu, planÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ± bir süreçle hazÄ±rlanmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Kocaer, öngörülen nüfus artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ä°stanbul Çevre PlanÄ±’ndaki artÄ±ÅŸtan daha fazla olduÄŸunu belirterek “Ä°zmir altyapÄ±sÄ±, trafiÄŸi ve doÄŸal kaynaklarÄ± ile bu nüfusu kaldÄ±ramayacaktÄ±r” dedi.

'RANT Ä°HTÄ°YACI Ä°ÇÄ°N'

PlanlarÄ±n ‘nereleri imara açarÄ±m’ arzusuyla deÄŸiÅŸtirildiÄŸini de ifade eden Åženyol “Son plan deÄŸiÅŸikliÄŸinde 100’ün üzerinde deÄŸiÅŸiklik var. Bu planÄ±n iÅŸlemediÄŸini ortaya koyuyor. PlanlarÄ±n hukuki olarak da geçerliliÄŸi yoktur. Planlarla bir kesimin rant ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lanÄ±yor. Planlarda (enerji, sanayi, turizm, tarÄ±m vs.) artÄ±ÅŸlarÄ±n ya da azalÄ±ÅŸlarÄ±n hangi gerekçelerle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±yor. Üst ölçekli plan olmasÄ±na raÄŸmen enerji politikasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Mekansal planlar olmasÄ±na raÄŸmen fay hatlarÄ± planda yok” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 14:17

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