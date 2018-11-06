FotoÄŸraf: Evrensel
Boluâ€™da polis, EMEP Ã¼yelerinin bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Bolu'da Emek Partisi'nin 'EmeÄŸe SesleniÅŸ' bÃ¼ltenini daÄŸÄ±tan parti Ã¼yeleri, polis tarafÄ±ndan engellenmek istendi.
Bolu’da Emek Partisi (EMEP) üyeleri, sabah saatlerinde partinin bülteni olan 'EmeÄŸe SesleniÅŸ'i iÅŸçilere ulaÅŸtÄ±rmak için Gölyüzü duraklarÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±m yaptÄ±.
DaÄŸÄ±tÄ±m esnasÄ±nda parti üyelerinin yanÄ±na gelen polisler, "GBT yapacaÄŸÄ±z" diyerek kimlik istedi. SÄ±radan bir kontrol olduÄŸunu savunan polisler, aynÄ± zamanda kamera ile çekim yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Görüntü alÄ±nmasÄ±na tepki gösteren parti üyeleri, kamerayÄ± kapattÄ±rdÄ±.
Polisler, EMEP üyelerine bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yalnÄ±zca parti bürosundan 200 metre yapÄ±labileceÄŸini, baÅŸka bölgelerde daÄŸÄ±tÄ±m yapamayacaklarÄ±nÄ± söyledi. Siyasi partiler kanununda böyle bir yasaÄŸÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen EMEP'liler daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ± sürdürdü.
Evrensel’e konuÅŸan parti üyeleri, polisin bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± provoke etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸçilere “gayri meÅŸru” bir iÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± vermek istediÄŸini söyledi. Ancak polisin amacÄ±na ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen parti üyeleri, iÅŸçilerin müdahaleden sonra bildirileri almaya devam ettiÄŸini aktardÄ±. (Bolu/EVRENSEL)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 13:54
Emek Partisi Ã¼yelerine seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± engeli!