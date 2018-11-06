MHPâ€™nin Grup BaÅŸkanvekili Muhammet Levent BÃ¼lbÃ¼l oldu

BahÃ§eli tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±nan MHP Grup BaÅŸkanvekiliÂ Erhan Ustaâ€™nÄ±n yerine Sakarya MilletvekiliÂ Muhammet Levent BÃ¼lbÃ¼lÂ getirildi.Â

TBMM Genel Kurulundaki EYT (Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar) oturumunda partisini Grup BaÅŸkanvekili olarak temsil eden Erhan Usta, görüÅŸmeler devam ederken, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli tarafÄ±ndan görevinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Usta’nÄ±n yerine Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül getirildi.

MUHAMMET LEVENT BÜLBÜL KÄ°MDÄ°R?

1980 yÄ±lÄ± Sakarya Hendek doÄŸumlu olan Levent Bülbül, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim DalÄ± Ä°ÅŸ ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim dalÄ±nda yüksek lisansÄ±nÄ± tamamladÄ±. Evli ve 1 çocuk babasÄ± olan Bülbül, Sakarya ilinde serbest avukatlÄ±k yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

MHP lideri BahÃ§eli, Erhan Usta'yÄ± gÃ¶revden aldÄ±

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