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FotoÄŸraf: DHA
Gebze'de fabrika Ã§atÄ±sÄ±nda yangÄ±n
06 KasÄ±m 2018 13:04
Gebze GÃ¼zeller Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde bulunan bir fabrikanÄ±n bacasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal madde üreten bir fabrikanÄ±n çatÄ±sÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardÄ±ndan yangÄ±n söndürüldü.
YangÄ±nda fabrikanÄ±n çatÄ±sÄ±nda hasar oluÅŸtu. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 13:46
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