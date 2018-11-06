Gebze'de fabrika Ã§atÄ±sÄ±nda yangÄ±n

FotoÄŸraf: DHA

Gebze'de fabrika Ã§atÄ±sÄ±nda yangÄ±n

    • 06 KasÄ±m 2018 13:04

    Gebze GÃ¼zeller Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde bulunan bir fabrikanÄ±n bacasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

    Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal madde üreten bir fabrikanÄ±n çatÄ±sÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardÄ±ndan yangÄ±n söndürüldü.

    YangÄ±nda fabrikanÄ±n çatÄ±sÄ±nda hasar oluÅŸtu. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 13:46
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