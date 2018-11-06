'Askeri okul Ã¶ÄŸrencilerine 24 Haziran'da usulsÃ¼z oy kullandÄ±rÄ±ldÄ±'

Ã‡ankaya'ya baÄŸlÄ± AhlatlÄ±bel Mahallesi'nde 3 bin 129 askeri okul Ã¶ÄŸrencisine usulsÃ¼z oy kullandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ankara’nÄ±n Çankaya ilçesindeki AhlatlÄ±bel Mahallesi'nde 24 Haziran seçimlerinde oy vermesi yasal olarak mümkün olmayan 3 bin 129 askeri okul öÄŸrencisine usulsüz oy kullandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

YeniçaÄŸ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan’Ä±n, bugün yayÄ±nlanan "3 bin 129 askeri öÄŸrenci 2 koÄŸuÅŸa nasÄ±l sÄ±ÄŸar?" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±ndaki iddiaya göre yasal olarak oy kullanamayan askeri okul öÄŸrencilerine, ikametgahlarÄ± bir günde taÅŸÄ±narak oy kullandÄ±rÄ±ldÄ±.

Takan’Ä±n belgelere ve mahalle muhtarÄ±nÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na da yer verdiÄŸi yazÄ±sÄ±na göre öÄŸrenciler, iki koÄŸuÅŸta ikamet eder ÅŸekilde gösterildi. ÖÄŸrencilerin oy kullandÄ±klarÄ± seçim bölgesinde seçmen sayÄ±sÄ± 2 bin 180’den 5 bin 309’a, 5-6 olan sandÄ±k sayÄ±sÄ± da 14’e yükseldi.

Mahalle MuhtarÄ± Nizam YÄ±lmaz tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle aktardÄ±: “Seçim kurulunu aradÄ±m ben. Ä°lçe seçim, ‘DoÄŸrudur. 1 haftadÄ±r bununla uÄŸraÅŸÄ±yoruz’ dediler. ‘Sizin oraya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öÄŸrencileri seçmen statüsünde sokuldu’ dediler. NasÄ±l oldu, diye sordum, ‘Ä°ÅŸte kursiyer olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± için oy kullanabilecekler’ dediler.”

Ahmet Takan’Ä±n iddiasÄ±na göre, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun onayÄ±yla yapÄ±lan bu iÅŸlem, seçim günü de devam etti. Askeri öÄŸrenciler, araçlarla oy kullanacaklarÄ± AhlatlÄ±bel Mahallesi'ndeki okula getirildi ve askeri düzenle oy kullandÄ±rÄ±lÄ±p geri götürüldü. Oy kullanÄ±lan sandÄ±klarda, çoÄŸunlukla AKP ve MHP’ye oy çÄ±ktÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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