Ä°sviÃ§reâ€™de inÅŸaat iÅŸÃ§ilerinin eylemleri kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rÃ¼yor

Ä°sviÃ§re'de emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 62'ye yÃ¼kseltilmesine ve Ã§alÄ±ÅŸma saatlerinin 50'ye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶steren inÅŸaat iÅŸÃ§ilerinin eylemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°smail ÅžÄ°MÅžEK

Bern

Ä°sviçre’de inÅŸaat sektörü patronlarÄ±nÄ±n toplu sözleÅŸmeyi delme ve iÅŸçilerin kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ± gasbetme giriÅŸimine iÅŸçiler, grev ve eylemlerle yanÄ±t veriyor. Ekim ayÄ±nÄ± grev ve eylemlerle tamamlayan inÅŸaat iÅŸçileri, kasÄ±m ayÄ±na da eylem ve grevlerle girdi. Her gün bir baÅŸka kantonda greve çÄ±kan iÅŸçiler, taleplerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu pankart ve dövizlerle sokaklara çÄ±kÄ±yor, yürüyüÅŸler gerçekleÅŸtiriyor.

BaÅŸkent Bern’de ve Lozan’da (Vaud Kantonu) yürüyüÅŸ ve mitingler gerçekleÅŸtiren iÅŸçiler, yarÄ±n Zürich’te sektör patronlarÄ±nÄ±n karargahÄ± denilen merkezi bina önünde eylem yapacaklar.

BERN'DE BÄ°N Ä°ÅžÇÄ° Ä°Åž BIRAKTI

1 KasÄ±m’da Ä°sviçre’nin baÅŸkenti Bern’de bir araya gelen inÅŸaat iÅŸçileri, protesto ve grevle toplu iÅŸ sözleÅŸmelerine sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ± bir kez daha haykÄ±rdÄ±lar.

FransÄ±zca konuÅŸulan kantonlarda yapÄ±lan eylemlerden sonra ilk defa Almanca konuÅŸulan bir kantonda eylem gerçekleÅŸtirildi. Daha önce Tessin, Cenevre, Neuchatel ve Jura’da eylemler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk defa bir Almanca konuÅŸulan bir ÅŸehirde eylem gerçekleÅŸtiren iÅŸçiler, bir gün iÅŸ bÄ±raktÄ±lar. Buradaki konuÅŸmalarda da 60 yaÅŸ emekliliÄŸe sahip çÄ±kan iÅŸçiler, haftalÄ±k 50 saat çalÄ±ÅŸmaya da ‘hayÄ±r’ dediler.

LOZAN'DA COÅžKU HAKÄ°MDÄ°

5-6 KasÄ±m tarihlerinde Kanton Vaud’da (Lozan) iki günlük eylem ve grev kararÄ± alan inÅŸaat iÅŸçileri, sendikalarÄ±yla birlikte Lozan’Ä±n en iÅŸlek caddelerinde kilometrelerce yürüdü, sloganlarÄ±nÄ± haykÄ±rdÄ± ve sözleÅŸmelerine sahip çÄ±ktÄ±.

SabahÄ±n erken saatlerinde dört ayrÄ± bölgede toplanan iÅŸçiler, öÄŸle saatinde yürüyüÅŸ için Lozan’da bir araya geldi. Lozan, Nyon, Yverdon ve Vevey’de erken saatlerde toplanma yerlerine gelen iÅŸçiler, öÄŸlene doÄŸru Lozan Ouchy- Place de la Navigation'da buluÅŸarak büyük bir yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi.

4 binden fazla inÅŸaat iÅŸçisi, burada yapÄ±lan konuÅŸmalardan sonra, saat 13.30’da kortej oluÅŸturarak, Lozan'Ä±n iÅŸlek caddelerinde sloganlarÄ±yla ve pankartlarÄ±yla, sektör patronlarÄ±na güçlü bir cevap verdi.

Ä°ÅŸçiler sÄ±k sÄ±k, “EmekliliÄŸime dokunma”, “HaftalÄ±k 50 saate hayÄ±r” sloganlarÄ± attÄ±. Uzun ve coÅŸkulu korteje çevredekilerin ilgisi oldukça fazlaydÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LER NE Ä°STÄ°YOR?

Ä°ÅŸçiler, halen yürürlükte olan toplu iÅŸ sözleÅŸmelerindeki emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 60’ta kalmasÄ±nÄ± ve maaÅŸlarÄ±na 150 frank zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor; stajer iÅŸçilerin düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

A, B ve C olmak üzere üç kategoriye ayrÄ±lan inÅŸaat sektöründe en alt kategori C. Bir iÅŸçinin C’den B`ye geçmesi için, aynÄ± patrona 3 yÄ±l çalÄ±ÅŸmasÄ± gerekiyor. B’ye geçen bir iÅŸçi, kadrolu olarak iÅŸine devam ederken, maaÅŸÄ±na 600 ila 800 frank arasÄ±nda deÄŸiÅŸen artÄ±ÅŸ saÄŸlanÄ±yor. Ancak taÅŸeron patronlarÄ±na çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, hiçbir zaman aynÄ± patrona 3 yÄ±l çalÄ±ÅŸamÄ±yor. Patron deÄŸiÅŸirse, iÅŸçinin çalÄ±ÅŸma süresi sÄ±fÄ±rlanÄ±yor. Ä°ÅŸçiler bu durumun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Patronlar erken emeklilikte yüzde 5 kesinti talep ediyor, iÅŸçiler ise bunun imkansÄ±z olduÄŸunu dile getiriyor.

PATRONLAR NE DÄ°YOR?

Sektör patronlarÄ±, iÅŸçilerin zam talebine ve yapÄ±lmak istenen yüzde 5 kesintiye hayÄ±r demiyor ancak “BunlarÄ± kabul ederiz ama sizler de 62 emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± ve haftalÄ±k 50 saat çalÄ±ÅŸmayÄ± kabul etmelisiniz” diyor. Ä°ÅŸçiler patronlarÄ±n bu isteklerine grev ve yürüyüÅŸlerle cevap veriyor.

Ä°ÅžÇÄ°LER YARIN ZÜRÄ°H’TE

Ekim ve kasÄ±m ayÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 10 bin inÅŸaat iÅŸçisi, farklÄ± kantonlarda grev ve yürüyüÅŸlere katÄ±ldÄ±. EÄŸer anlaÅŸma saÄŸlanamazsa, daha büyük grev ve yürüyüÅŸler kaçÄ±nÄ±lmaz görünüyor.

5 KasÄ±m’da Kanton Vaud’da sokaÄŸa çÄ±kan iÅŸçiler, bugün trenlerle Zürich’e hareket edecek. Cuma günü yapÄ±lacak görüÅŸme öncesi, sektör patronlarÄ±nÄ± Zürich’te bulunan merkez binalarÄ± önünde protesto edecekler.

Ä°sviÃ§re'de inÅŸaat iÅŸÃ§ileri 60 yaÅŸÄ±nda emeklilik ve zam istiyor

Ä°sviÃ§reâ€™de inÅŸaat iÅŸÃ§ileri mÃ¼cadelelerinde kararlÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 12:57

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