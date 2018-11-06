ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na: KÄ±skansan da patlasan da Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸuyor.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸuyor.

ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* 14 seçimde milletimizin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±, her defasÄ±nda 'Yola devam' mesajÄ± aldÄ±k.

* EÄŸitim davasÄ± bu ülkenin ve milletin asÄ±rlardÄ±r tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ama bir türlü neticeyi alamadÄ±ÄŸÄ± bir meseledir. EÄŸitime ayrÄ±lan kamu kaynaÄŸÄ±nÄ± 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çÄ±kararak bütçede ilk sÄ±raya yükselttik.

* ÇÄ±kmÄ±ÅŸ, 'ÖÄŸretmenler açÄ±kta, sÄ±nÄ±flar boÅŸ' diyor; dünyadan haberi yok. CHP'nin, diÄŸerlerinin iktidar olduÄŸu dönemlerden 70 kiÅŸilik sÄ±nÄ±flar devraldÄ±k. Hamdolsun ortalamamÄ±z ÅŸimdi 30 civarÄ±nda.

* 75 üniversiteden 206'ya çÄ±kardÄ±k üniversite sayÄ±sÄ±nÄ±. Biz bunu saÄŸladÄ±k, okumayÄ± da siz baÅŸaracaksÄ±nÄ±z.

'BAZI ÖÄžRENCÄ°LERÄ°MÄ°Z Ä°LLA DA 'BURS' DÄ°YOR'

* BazÄ± öÄŸrencilerimiz illa da burs diyor. Ya evladÄ±m, bak sen krediye de müracat etsen ÅŸunu bilesin ki faiz uygulamasÄ± yok, size en düÅŸük taksitlerle ve sigortalÄ± olarak iÅŸe girdiÄŸin anda bunu devlet senden tahsil edecek. Ä°ster bursa, ister krediye müracat et ama et. Bay Kemal’e bunlarÄ± sorun bilmez…

* SaÄŸlÄ±k, ülkemizde en büyük reformlarÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz alanlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor; bu Bay Kemal'in genel müdürlüÄŸü döneminde ölülerimizi bile rehin aldÄ±lar be.

* SaÄŸlÄ±k birimlerimizi en modern cihazlarla donattÄ±k. Ambulans sayÄ±mÄ±zÄ± 618'den 5 bine çÄ±kardÄ±k. ÇürümüÅŸ ambulans. Åžimdi uçaÄŸÄ±ndan helikopterine. ArtÄ±k bizim ambulans uçak ve helikopterimiz var. Bay Kemal Genel müdürken bu ülkeden ambulans yok muydu? Niye içinde hiçbir tedavi imkanÄ± olmayan ambulansa mahkum ettiler? Bay Kemal'in genel müdürlüÄŸü buydu.

'KISKANSAN DA, PATLASAN DA ÇALIÅžACAÄžIZ'

* UlaÅŸÄ±mda yüzlerce dev eseri ülkemize biz kazandÄ±rdÄ±k biz. HavalimanlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± 30 ilave ile 56'ya çÄ±kardÄ±k. Ya bizden önce gelen Eyy CHP zihniyeti siz ne yaptÄ±nÄ±z ya, ne yaptÄ±nÄ±z? Bay Kemal çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. KÄ±skansan da patlasan da çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

* (KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na) 'Resepsiyon Ankara'da yapÄ±lÄ±r, Ankara'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lmaz' diyor. Sen katÄ±lmadÄ±n ki. ÇÄ±ktÄ±n TandoÄŸan'da yürüdün. Senin hayatÄ±n zaten meÅŸru olmayan yollardan geçti. 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasÄ±na hediyemiz oldu Ä°stanbul HavalimanÄ±. Bundan daha güzel ne olabilir. O coÅŸkuyu yaÅŸamaktan mahrum oldun.

* Reformlarla kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen milli geliri 10 bin dolara yükselttik.

* (Et fiyatlarÄ±) Biz bu fiyatlarÄ± bir defa ÅŸöyle rantabl seviyeye düÅŸürmek için gerekirse cari açÄ±ÄŸÄ± bile düÅŸünmeden ithale gider ve piyasayÄ± biz balans ederiz."

'YA BU KADAR ANLATIYORUZ'

* ErdoÄŸan AKP sÄ±ralarÄ±na 'IMF'ye ne kadar borcumuz vardÄ±?" diye sordu. YanÄ±t alamayÄ±nca, 'Ya bu kadar anlatÄ±yoruz..." diye tepki gösterdi.

* (ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kararÄ±) Biz (Ä°ran) yaptÄ±rÄ±mlarÄ± doÄŸru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptÄ±rÄ±mlar dünyanÄ±n dengesini bozmaya yönelik yaptÄ±rÄ±mlardÄ±r. BunlarÄ± kabul etmemiz mümkün olmayacaÄŸÄ± gibi böyle bir durum sÄ±nÄ±rda ciddi olumsuzluklara neden olur.

* (ABD-YPG ortak devriyesi) BunlarÄ± kabul etmemiz mümkün olmayacaÄŸÄ± gibi böyle bir durum sÄ±nÄ±rda ciddi olumsuzluklara neden olur. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 13:30

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