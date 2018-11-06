Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™dan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±: PaylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸka deliller de va

DÄ±ÅŸiÅŸleri mBakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu: HenÃ¼z kamu ile paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸka deliller de var.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Japonya ziyareti kapsamÄ±nda baÅŸkent Tokyo'daki Ulusal BasÄ±n Kulübü'nde basÄ±n mensuplarÄ± ile bir araya gelerek sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

‘Ä°STANBUL’A GELEREK KAÅžIKÇI’YI ÖLDÜREN 15 KÄ°ÅžÄ° TALÄ°MATI KÄ°MDEN ALDI?’

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine yönelik soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸini kaydeden ÇavuÅŸoÄŸlu, Suudi Arabistan’Ä±n ortak çalÄ±ÅŸma grubu önerdiÄŸini ve Türkiye’nin bunu kabul ettiÄŸini söyleyerek, “Ama bu çalÄ±ÅŸma grubu sonuç odaklÄ± olmalÄ±. Åžu açÄ±ktÄ±r ki Ä°stanbul’a gelerek KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± öldüren 15 kiÅŸi talimatÄ± kimden aldÄ±? Bu talimatÄ± kimin verdiÄŸini anlamamÄ±z lazÄ±m” dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin bazÄ± delillerin ellerinde olduÄŸunu belirterek, “BunlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ± kamuyla paylaÅŸtÄ±k. Bu delilleri ayrÄ±ca Suudi tarafÄ±yla da paylaÅŸtÄ±k. Henüz kamu ile paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸka deliller de var. Bu delilleri görmek isteyen ülkelere de bu fÄ±rsatÄ± verdik. Bu soruÅŸturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiÄŸimizden emin olduÄŸumuzda, onlarÄ± kamuyla paylaÅŸmaya devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

‘ERDOÄžAN, TALÄ°MATI KRAL SELMAN’IN VERMEDÄ°ÄžÄ°NDNE EMÄ°N’

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi talimatÄ± veren kiÅŸinin Kral Selman olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olduÄŸunu dile getiren ÇavuÅŸoÄŸlu, “Türkiye’ye gelen bu 15 kiÅŸi, kendi kendine gelmedi, talimat aldÄ±lar. Talimat ve izin almadan 15 kiÅŸi Suudi Arabistan’dan bir Suudi vatandaÅŸÄ±nÄ± öldürmek için gelemez” ifadelerini kullandÄ±.

ABD’NÄ°N Ä°RAN’A YÖNELÄ°K YAPTIRIMLARI

ABD’nin Ä°ran’a uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin bir soruya ÇavuÅŸoÄŸlu, “YaptÄ±rÄ±mlarla herhangi bir sonuca ulaÅŸÄ±labileceÄŸine inanmÄ±yoruz. YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n yerine anlamlÄ± diyalog ve görüÅŸmelerin daha kullanÄ±ÅŸlÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bu bizim ilkesel tutumumuz” diye konuÅŸtu. ÇavuÅŸoÄŸlu, Türkiye’nin Ä°ran’a komÅŸu olduÄŸunu ve bu ülkeden doÄŸal gaz ve petrol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Japonya dahil Türkiye gibi ülkelerin yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle enerji kaynaklarÄ±nÄ± çeÅŸitlendirmesinin pek kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca Ä°ran’Ä± köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±n ve izole etmenin akÄ±llÄ±ca olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilakis tehlikeli olduÄŸunu, Ä°ran halkÄ±nÄ± cezalandÄ±rmanÄ±n da adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ran ile yaptÄ±rÄ±mlar yerine uzlaÅŸma çerçevesinde makul çözümler bulunabilmesini umduklarÄ±nÄ± dile getiren ÇavuÅŸoÄŸlu, “Sadece komÅŸu ülkeler deÄŸil dünyanÄ±n birçok bölgesinden de çok sayÄ±da ülke, ABD’nin bu tek taraflÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan etkileniyor” dedi.

‘ABD’NÄ°N SURÄ°YE’DE PKK VE YPG’YÄ° DESTEKLEMESÄ° KABUL EDÄ°LEMEZ’

ÇavuÅŸoÄŸlu, Suriye ile ilgili olarak da ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“ABD, Suriye’de terör örgütünü destekliyor. ABD, PKK ile YPG arasÄ±nda hiçbir fark olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ediyor. PKK, ABD ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in terör örgütleri listesinde. Biz, ABD ile PKK terör örgütüne karÅŸÄ± terörle mücadeleye yönelik çalÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturduk. ABD’nin Suriye’de PKK ve YPG’yi desteklemesi kabul edilemez.” (AA)

Suudi Arabistan: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti failleri adalete teslim edilecek

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