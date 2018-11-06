Albayrakâ€™la ilgili habere â€˜cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretâ€™ten soruÅŸturma

BirgÃ¼n gazetesinin â€˜Albayrak nereye o orayaâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± Berat Albayrakâ€™a iliÅŸkin haberlerine, â€˜CumhurbaÅŸkanÄ±â€™na hakaretâ€™ten soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

Birgün gazetesi Ankara Büro muhabirlerinden Nurcan Gökdemir’in, “Albayrak nereye o oraya” baÅŸlÄ±klÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n damadÄ±, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’a iliÅŸkin haberlerine, ‘CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret’ten soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

Birgün’ün haberine göre, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan açÄ±lan soruÅŸturma, Gökdemir’e önceki gün tebliÄŸ edildi ve yedi gün içerisinde ifade vermesi istendi. ErdoÄŸan’Ä±n damadÄ±, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’a iliÅŸkin haberler dolayÄ±sÄ±yla, ‘CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret’ iddiasÄ±yla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± ise ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

Ä°SMÄ°NÄ°N GEÇMESÄ° YETERLÄ°

SoruÅŸturmaya dayanak gösterilen “Albayrak nereye, o oraya” baÅŸlÄ±klÄ± haberde; Berat Albayrak’Ä±n Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde danÄ±ÅŸmanÄ± olan 17-25 AralÄ±k sürecinde de gündeme gelen Medet Nebi YanÄ±k’tan ‘vazgeçememesi’ ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Haberde YanÄ±k’Ä±n Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’nda da ‘üst yönetimin üstünde’ bir göreve getirildiÄŸi kamuoyuna duyurulmuÅŸtu.

SADECE BÄ°R YERDE Ä°SMÄ° GEÇÄ°YOR

Haberde ErdoÄŸan’Ä±n ismi, sadece bir yer geçiyor. O bölüm ise ÅŸöyle: “Her dönem Berat Albayrak’Ä±n yakÄ±n çalÄ±ÅŸma ekibinde bulunan Medet Nebi YanÄ±k, AKP’li Güneysu eski Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Personel Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na getirilen Ahmet Minder’in kÄ±zÄ± Handenur ile evlendi. Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n akrabasÄ± olan Ahmet Minder’in bir diÄŸer kÄ±zÄ± Saadet Nur Minder de Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun oÄŸlu Engin Levent Soylu ile evlendi.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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