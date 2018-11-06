KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Katil ordusu geldi, cinayeti iÅŸledi ve VIP'den gitti

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±nda öne çÄ±kan bölümler ÅŸunlar:

"Bülent Ecevit'in ölümünün 12'nci yÄ±lÄ±nÄ± andÄ±k. Onun milliyetçiliÄŸi BeÅŸ Parmak DaÄŸlarÄ±'nda yazÄ±lÄ±dÄ±r. Kimseden özür dilemedi, pazarlÄ±k yapmadÄ±. EÄŸer bugün OrtadoÄŸu'da dram varsa 16 yÄ±ldÄ±r ülkeyi yönetenlerdendir."

Adalet, hak aramanÄ±n gereÄŸidir. Bir haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ysanÄ±z, size birinin hakkÄ±nÄ± teslim etmesi gerekir. Adaleti yÄ±pratÄ±rsanÄ±z, devleti çökertirsiniz. Adalet devletin temelidir. 'Devletin bütün nehirleri, adalete olan susuzluÄŸu gidermez' diyor ünlü bir düÅŸünür. Adaleti daÄŸÄ±tanlarÄ±n, adaleti yÄ±pratmamalarÄ± için hukukun üstünlüÄŸü ilkesiyle karar vermeleri gerekir. Adaleti daÄŸÄ±tan kiÅŸi bir güce teslim olmuÅŸsa, adaleti daÄŸÄ±tamaz.

EREN ERDEM'Ä°N TUTUKLULUÄžU

Bir uyuÅŸturucu baronu daha önce tutuklanmÄ±ÅŸtÄ± Ergenekon Balyoz dönemi sÄ±rasÄ±nda gizli tanÄ±ktÄ±. Ve bu baron tekrar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ve mahkemeye çÄ±ktÄ± tutuklandÄ±. Bir süre sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Hakim, Ä°ktidar partisinden eski bir milletvekili beni sürekli arayÄ±p tahliye edilmesi yönünde baskÄ± yaptÄ± diyor. Devlet bu konuda duyarlÄ± diyor. Bu devletin kim olduÄŸunu biliyorum. 15 Temmuz'u unutmadÄ±k, darbe giriÅŸimini unutmadÄ±k. Bu mudur adalet? Bu adaleti yaratan kiÅŸi ÅŸimdi sarayda oturan kiÅŸidir. YargÄ±ya talimat verip istediÄŸini serbest bÄ±raktÄ±ran kiÅŸi sarayda oturan kiÅŸidir. Ä°ddianemesi bile olmayan Osman Kavala bir yÄ±ldÄ±r tek kiÅŸilik odada. Bunun için acaba içerden birinin telefon mu etmesi lazÄ±m. Bir uyuÅŸturucu baronunun araya mÄ± girmesi lazÄ±m? Esir gibi tutuluyor. Eren Erdem aynÄ± ÅŸekilde. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçacak diye tutukluyorlar. FETÖ'nün tehlikesini bütün dünyaya duyurmuÅŸ, dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kalktÄ±ktan sonra defalarca yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidip gelmiÅŸ... Bu mudur adalet?

Eren Erdem olayÄ±nda da gizli tanÄ±k var. Gizli tanÄ±k ÅŸunu diyor. Erdem'e beni gizli tanÄ±k olarak buldular, 'senin aleyhinde konuÅŸursam benim vergi borçlarÄ±mÄ± kapatacaklar' diyor. Bu baskÄ±yÄ± yapan savcÄ±ysa o savcÄ±nÄ±n derhal görevden alÄ±nmasÄ± lazÄ±m. Sonra bu gizli tanÄ±k gelip diyor ki, ifade vermem istendi. Psikolojim bozuktu diyor. 7 Ocak'a kadar Eren Erdem bekleyecek. Adalete olan güven azalÄ±yor.

Berkin Elvan'Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ± diye 11 aydÄ±r bir öÄŸrencimiz içeride. Berkay UstabaÅŸ. Niçin? Çünkü uyuÅŸturucu baronu deÄŸil. Sise Bingöl'ün cezaevinde kalamaz raporu var ama içeride. Niçin? DolarÄ±, parasÄ±, dayÄ±sÄ± yok. Bunlar adalet dediÄŸimiz kavramÄ± yÄ±pratan olaylardÄ±r. Bu kadar haksÄ±z uygulamalara yol açan yargÄ±çlarÄ±n o görevden alÄ±nmasÄ± lazÄ±m.

KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

Adalet çökünce ne olur? Ä°ktidardaki siyasette çöker. NasÄ±l mÄ± ? KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti. Adamlar programlarÄ±nÄ± yaptÄ±lar Suudi Arabistan'dan geldi katiller, otele yerleÅŸtiler, kurban 2 gün sonra gelecek dediler, öldürüp gittiler. Ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak da çÄ±ktÄ±lar BaÅŸkonsolos dahil.

Ses kayÄ±tlarÄ± olacak, baÅŸka bir iddiaya göre görüntüler de olacak, ama katillerin gitmesine izin verilecek. Niçin izin veriliyor? Papaz nasÄ±l gittiyse katiller de öyle gitti. Papaz uçtu. 15 kiÅŸilik katil ordusu geldi, cinayeti iÅŸledi iktidarÄ±n gözetiminde VIP'den çÄ±kÄ±p gittiler.

Ben "hangi gerekçeyle bunlarÄ± serbest bÄ±raktÄ±n" dediÄŸimde AKP'nin sözcüsü "ErdoÄŸan KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini örtmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor" diyor. Pes vallahi. Katilleri Suudi kralÄ±nÄ±n isteÄŸi üzerine serbest bÄ±raktÄ±. Katillere göz yumanlar, Türkiye'den ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak çÄ±kmalarÄ±na imkan saÄŸlayanlar bu cinayetin ortaÄŸÄ±dÄ±r. Merkel'e teslim oldun Trump'a teslim oldun Macron'a da teslim oldun. Hani sen dünya lideriydin? Oyuncak lider.

FAÄ°Z TARTIÅžMASI

Faiz yükselsin diyen BatÄ±'nÄ±n egemen güçleriydi. Yükselmesin diyen ErdoÄŸan'dÄ±. Ne oldu? Yükseldi. Tam 3 kat. Türkiye'yi BatÄ±'nÄ±n egemen güçleri mi yönetiyor? Saray'da oturan zat mÄ±?

Berat Albayrak ÅŸu açÄ±klamayÄ± yapÄ±yor, 'saldÄ±rÄ±lar pazar günü yabancÄ± bir ülkenin baÅŸkentinde planlandÄ±' Bu ülkeye karÅŸÄ± bir operasyon yapÄ±lÄ±yorsa hep beraber topyekün mücadele etmemiz lazÄ±m. ArkadaÅŸlarÄ±m TBMM'ne dilekçe verdiler. EÄŸer Türkiye Cumhuriyet devletine karÅŸÄ± bir ülkenin baÅŸkentinde bize operasyon yapÄ±lÄ±yorsa bunu açÄ±klamanÄ±z lazÄ±m. AçÄ±klamazsanÄ±z yalan söylüyorsunuz demektir.

SAÄžLIKTA KRÄ°Z

Ameliyatlar neden yapÄ±lmÄ±yor? Ameliyat eldivenleri bile hasta yakÄ±nlarÄ±ndan isteniyor. Acil olmadÄ±kça ameliyatlar yapÄ±lmÄ±yor. SMA hastalarÄ± var, 1 doz ilaç 125 bin dolar. Annenin önünde çocuk ölüyor ve anne bunu çaresizce seyrediyor. Soruyorum, bu çocuklarÄ± annelerin gözleri önünde neden ölüme mahkum ediyorsunuz. EÄŸer sizde adalet insan sevgisi varsa bunu saÄŸlayÄ±n. Herkes topu birbirine atÄ±yor. Biri sosyal güvenliÄŸe, biri baÅŸbakanlÄ±ÄŸa biri baÅŸka bir yere. Niçin? Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyor. Ä°laç ateÅŸ pahasÄ± ama mutfakta da yangÄ±n var.

15 Temmuz ÅŸehit ve gazileri için toplanan para nerede? NeymiÅŸ vakÄ±f kurulacakmÄ±ÅŸ. VakÄ±f dediÄŸin 1 ayda kurulur. Aradan yÄ±llar geçti nerede bu para?

'AK PARTÄ°'YE OY VERÄ°RSEN HARAMA ORTAK OLURSUN'

Ä°sraf haramdÄ±r. AKP'ye oy verirsen harama ortak olursun. AKP hükümeti pahalÄ± mazot, gübre, ilaç demektir. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lmak demektir. Borç bataÄŸÄ±na sürüklenen esnaf demektir." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 14:35

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