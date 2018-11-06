Sezai Temelli: AKP saÄŸlÄ±k hakkÄ±ndan bahsetmiyor, sektÃ¶rden bahsediyor

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi. Temelli'nin konuÅŸmalarÄ±ndan öne çÄ±kan bölümler ÅŸunlar:

"Katliam Roboski'de 7 yÄ±ldÄ±r aydÄ±nlatÄ±lmadan duruyor. Ama 'Katliam' demek yasak. Roboski halkÄ± 7 yÄ±ldÄ±r adalet bekliyor. Biz onlarÄ±n adalet mücadelesinde onlarla yan yana olmaya devam edeceÄŸiz.

4 KasÄ±m demokratik siyasete dönük saldÄ±rÄ±dÄ±r. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bu yüzden içerideler hala. HDP'yi susturmak hükümetin yoluna devam edebilmesi için yegane yoldur. O yüzden saldÄ±rÄ±yorlar HDP'ye. Hakikatin sesiyiz; her kürsüde, her yerde konuÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Bu ses halkÄ±mÄ±zÄ±n sesi, kÄ±samayacaklar. Ä°stediÄŸiniz kadar fezleke yazÄ±n, dönen dönsün yolundan. Biz dönmeyiz.

YÖK TARTIÅžMASI

YÖK kurulalÄ± 37 yÄ±l olmuÅŸ. YÖK özgür düÅŸünceye yönelik cuntanÄ±n düzenlediÄŸi bir disiplin yönetmeliÄŸidir. Bilim emekçisine öÄŸrenciye pranga vurmaya yönelik bir disiplin yönetmeliÄŸidir. Herkes iktidara gelirken YÖK'ü kaldÄ±racaÄŸÄ±z dedi. Bunlar da. YÖK'ü 12 Eylül rejiminin bile hayal edemeyeceÄŸi bir yapÄ±ya dönüÅŸtürdüler. Jüri sisteminin yerine bu atanma geldiÄŸinden beri üniversitelerde çölleÅŸme baÅŸladÄ±.

BarÄ±ÅŸ akademisyenleri barÄ±ÅŸ istedikleri için ihraç edildi, yargÄ±lanÄ±yor. Dünyada barÄ±ÅŸ mesajÄ± verenler ödüller alÄ±yor. Bu mücadele sürüyor ve sürecek. Biz de o kürsülere dönüp barÄ±ÅŸ türküleri söyleyeceÄŸiz.

SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDET

Komisyondaki tasarÄ± saÄŸlÄ±kta siyasal ÅŸiddeti doÄŸuruyor. KHK ile ihraç edilen doktorlar SGK ile anlaÅŸmalÄ± kurumlarda çalÄ±ÅŸamaz diyor. Böyle bir hak gasbÄ± ÅŸiddetin en saf halidir. DoÄŸrudan insanÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ± hedef alÄ±yor. Bunlar bu hakka göz koymuÅŸ. OHAL devam ediyor. Dikkat edin AKP bugüne kadar saÄŸlÄ±k hakkÄ±ndan bahsetmedi. Sürekli saÄŸlÄ±k sektöründen söz etti. Sürekli yatÄ±rÄ±mlar anlattÄ±. Önleyici saÄŸlÄ±k hizmetlerinden söz etmedi. Sektörel bir anlayÄ±ÅŸ bu. SaÄŸlÄ±k hakkÄ± deÄŸil beton hakkÄ±dÄ±r bu. Çünkü saÄŸlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ± diye para betona verildi.

KADINA ÅžÄ°DDET

SanatçÄ± SÄ±la'ya uygulanan ÅŸiddet, görünmez kÄ±lÄ±nmak istenen ÅŸiddetin yeniden ortaya çÄ±kmasÄ±na yol açtÄ±. KadÄ±na yönelik ÅŸiddet bu iktidarÄ±n politikasÄ±dÄ±r. KadÄ±na yönelik ÅŸiddeti önleyecek adÄ±mlar atsaydÄ±; hükümet bu kadar pervasÄ±zca yoluna devam edemeyecekti. Her yÄ±l 300'e yakÄ±n kadÄ±n katlediliyor. Bu sayÄ± 16 yÄ±l boyunca inanÄ±lmaz bir trend izledi. Ä°ktidar bu ÅŸiddetten beslenmeye devam ediyor. 4 KasÄ±m kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin bir baÅŸka adÄ±dÄ±r.

Sise Bingöl 80 yaÅŸÄ±nÄ± aÅŸtÄ±. Cezevinde. YakÄ±nlarÄ± gittiÄŸinde tanÄ±yamayacak kadar saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸÄ±yor. Hala cezaevinde. Cezaevinde 1174 tane aÄŸÄ±r hasta var.

'ZEYTÄ°N DALI DEÄžÄ°L, ZEYTÄ°N TALANI'

Niye Kobane'ye saldÄ±rÄ±yorsunuz? Bu çeteleri desteklemeye neden devam ediyorsunuz? Operasyonun adÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ koymuÅŸsun. Zeytin DalÄ± deÄŸil zeytin talanÄ±. 50 bin ton zeytin getirmiÅŸler. ÖSO çeteleri Afrin'de onlarÄ±n malÄ±na mülküne el koydu. Burada satÄ±yorlar. Bu zeytinleri kim satÄ±yor, kim alÄ±yor? Daha önce patates almÄ±ÅŸlardÄ±."

YEREL SEÇÄ°MLER

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda yolsuzluklar çÄ±kÄ±nca hemen yöneticiyi görevden aldÄ±lar. Antep'te kayyÄ±m yok ama 10 kayyÄ±mlÄ±k yolsuzluk var. Antep belediyesinin IÅžÄ°D'le iliÅŸkisi biliniyordu. Antep adeta yolsuzluk laboratuvarÄ± olmuÅŸ. KayyÄ±mlar için çuvalla para gönderdiler diyen eski Kayseri belediye baÅŸkanÄ± bir tane belge göstersin. Ama kendi hakkÄ±nda 26 sayfalÄ±k belge var. Åžimdi Türkiye'yi yolsuzlk ülkesine çevirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 13:48

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