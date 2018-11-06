Ezhel yine hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Daha Ã¶nce 'UyuÅŸturucuya Ã¶zendirme' davasÄ±nda beraat eden Ezhel, aynÄ± suÃ§lama ile aÃ§Ä±lan baÅŸka bir davada hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Daha önce hakkÄ±nda "UyuÅŸturucu ve uyarÄ±cÄ± maddeye özendirme" suçlamasÄ±yla açÄ±lan davada beraat eden Ezhel, aynÄ± suçlama ile açÄ±lan baÅŸka bir davada hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

Daha önce ÅŸarkÄ±larÄ± ve klipleriyle ilgili olarak, “UyuÅŸturucu ve uyarÄ±cÄ± maddeye özendirme" iddiasÄ±yla dava açÄ±lan ve bu nedenle bir süre tutuklu kaldÄ±ktan sonra beraat eden Rapçi Ezhel hakkÄ±nda aynÄ± suçlamayla açÄ±lan ikinci davaya baÅŸlandÄ±.

Ä°stanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya tutuksuz yargÄ±lanan Sercan Ä°pekçioÄŸlu ve avukatÄ± Fuat Ekin katÄ±ldÄ±. Ezhel, kimlik tespiti sÄ±rasÄ±nda aylÄ±k gelirinin 30 bin lira olduÄŸunu söyledi.

TEK CÜMLELÄ°K SAVUNMA YAPTI

Kimlik tespitinin ardÄ±ndan Ezhel'in savunmasÄ±na geçildi. SanatçÄ± olduÄŸunu söyleyen Ezhel, "Benim kesinlikle toplumu kötü bir ÅŸeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. SuçlamayÄ± kabul etmiyorum" dedi.

Müvekkili hakkÄ±nda aynÄ± suçlamayla iki soruÅŸturma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu soruÅŸturmalardan açÄ±lan davalardan birinin beraat ile sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Avukat Fuat Ekin, "YargÄ±lamanÄ±n konusu sanat eserleridir, ÅŸarkÄ±lardÄ±r. Bir sanat eseri ya da birisinin sanatçÄ± olmasÄ± onu suça karÅŸÄ± korumaz. Burada bu sanat eserlerinin itham olunan suçun unsurlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±mak gibi bir iddiasÄ± yoktur. Kanaatimizce suç oluÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r, sayÄ±n mahkemenizce beraate hükmedileceÄŸi inancÄ±ndayÄ±z" dedi.

Ä°DDÄ°ANNAMEDEN

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Ezhel’in internet üzerinden yayÄ±nlanan ÅŸarkÄ±larÄ±nda uyuÅŸturucuya özendirdiÄŸi belirtiliyor. Åžüphelinin evinde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verilen iddianamede, ÅŸüphelinin kan örneÄŸinde ise esrar etkin maddesi olan THC metaboliti bulunduÄŸu belirtildi. Åžüphelinin seslendirdiÄŸi ÅŸarkÄ±larda ve ÅŸarkÄ± sözlerinin bütünündeki anlatÄ±mda uyuÅŸturucu maddenin kullanÄ±mÄ±nÄ± özendirdiÄŸi savunulan iddianamede, "UyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde kullanÄ±mÄ±nÄ± özendirme" suçundan 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.

Sercan Ä°pekçioÄŸlu, "Müptezel", "Ä°mkansÄ±zÄ±m", "Åžehrimin TadÄ±" adlÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±nda uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±nÄ± özendirdiÄŸi iddiasÄ±yla Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanmÄ±ÅŸ ve beraat etmiÅŸti. (DHA)

'Ezhel' adÄ±yla tanÄ±nan rapÃ§i Sercan Ä°pekÃ§ioÄŸlu tutuklandÄ±

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