Meral AkÅŸener: Damat Beratâ€™Ä± Hazinenin baÅŸÄ±ndan alÄ±n

Ä°YÄ° Parti grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Meral AkÅŸener, 'Ekonominin dÃ¼zelmesi iÃ§in Ã¶nce damat Beratâ€™Ä± Hazinenin baÅŸÄ±ndan alÄ±n' dedi.

Ä°YÄ° Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, partisinin Meclis grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. 'FETÖ'nün siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için verdikleri önergenin reddedildiÄŸini hatÄ±rlatan AkÅŸener, "FETÖ'nün milletvekili, baÅŸkanlÄ±k divanÄ± üyesi, grup baÅŸkan vekili yok muydu?" diye sordu. Ekonomik krize de deÄŸinen AkÅŸener, "Ekonominin düzelmesi için önce damat Berat’Ä± hazinenin baÅŸÄ±ndan alÄ±n. Ä°srafa son verin. Tasarruf yatÄ±rÄ±mlara son vermek deÄŸil, israfÄ± önlemektir" dedi.

AkÅŸener'in konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

'FETÖ'NÜN SÄ°YASÄ° AYAÄžININ ORTAYA ÇIKMASINI Ä°STEMÄ°YORLAR'

â– DoÄŸu Türkistan’da AKP susuyor, AndÄ±mÄ±z konusunda CHP susuyor. Biz neyi görüyorsak onu söylüyoruz neye inanÄ±yorsak onu haykÄ±rÄ±yoruz. Bu yüzden baÅŸÄ±mÄ±z dik, sesimiz gür.

â– Bu hain FETÖ’nün, hiç vekili yok muydu, hiç grup baÅŸkan vekili yok muydu? Hiç genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± yok muydu? Milletimiz bu sorulara cevap istiyor. VerdiÄŸimiz önerge AKP, MHP oylarÄ±yla reddedildi. GeçtiÄŸimiz hafta yine önerge verdik. FETÖ’nün siyasi ayaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n diye. Yine reddedildi. FETÖ’nün siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± istemiyorlar. Ama milletvekilleri bir gün, Ä°YÄ° Parti’nin bu önergesine elbette 'evet' diyecek. Ve o hain kalkÄ±ÅŸmaya ÅŸehit vermiÅŸ milletimiz, gerçekleri er ya da geç öÄŸrenecek.

â– Biz, bize neden karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± biliyoruz. Biz HDP ile aynÄ± tarafta olmayÄ±z diyorlar. Ama bakÄ±n ki askerimizin donarak ÅŸehit olmasÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n diyoruz, HDP ile aynÄ± oyu kullanÄ±yorlar. "Ä°YÄ° Parti’nin önergesine evet demeyiz" diyorlar. Size aÄŸÄ±r geliyorsa, buyurun siz getirin biz ‘evet’ diyelim.

â€˜Ä°ki askerin donarak Ã¶lmesi araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±nâ€™ Ã¶nergesini AKP reddetti

'Ä°KTÄ°DARIN ABD'YE DÄ°Z ÇÖKMESÄ°NÄ° ASKA UNUTMAYIZ, AFFETMEYÄ°Z'

â– ‘Devleti ÅŸirket gibi yöneteceÄŸiz’ diyenler bunu kavrayamaz. Süleyman Åžah türbesini yÄ±kÄ±p, vatan topraÄŸÄ±nÄ± terk edenler bunu anlayamaz. Bunu ancak ‘Vatan saÄŸ olsun’ diyenler anlar. Ä°ktidarÄ±n Amerika'ya gidip diz çökmesini, papazÄ± yolcu etmesini de asla unutmayÄ±z, asla affetmeyiz, asla affetmeyeceÄŸiz.

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'BU DAMADA NE YATIRIMCILAR, NE DE MÄ°LLET GÜVENÄ°YOR'

â– Ä°ktidarÄ±n basiretsiz kararlarÄ± ve tutarsÄ±z politikalarÄ± endeniyle krizin aÄŸÄ±rlaÅŸacaÄŸÄ± günlere doÄŸru yol alÄ±yoruz. Memleketine giren, pazara giden bunun farkÄ±nda. Damat Berat örnek olduÄŸumuzu söylese de millet cebinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda. Cep delik cepken delik. Kriz gittikçe derinleÅŸiyor. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ekonomik konulara hiç girmemesi ekonominin kötüye gittiÄŸini gösteriyor. Ekonomide durum iyiye gitseydi açÄ±klamalarÄ± damat deÄŸil kendisi yapardÄ±. Damat Berat ise hÄ±zÄ±nÄ± alamayÄ±p "Ekonomimiz dünyaya örnek oluyor" diyor. Damat ne zaman konuÅŸsa dolar konuÅŸuyor. Bu damada ne yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ne de millet güveniyor.

Enflasyon 15 yÄ±lÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼!

'ÜRETÄ°M DE TÜKETÄ°M DE DURMA NOKTASINDA'

â– "DünyanÄ±n ilk on ekonomisine gireceÄŸiz" diyorlardÄ±, ilk yirmideki yerimizi bile kaybediyoruz. Üretim durma noktasÄ±nda. Üretimde olduÄŸu gibi tüketim de durma noktasÄ±nda. Firmalar küçülüyor, iÅŸçi çÄ±karÄ±yor. Ne üretebiliyoruz ne tüketebiliyoruz. Damat Berat’Ä±n ‘ekonomide dengeleme’ dediÄŸi iÅŸte bu. SÄ±fÄ±ra sÄ±fÄ±r elde var sÄ±fÄ±r.

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'SARAYINDA GÜNDE 2 TRÄ°LYONA DOYMAYANLAR, SÄ°ZE SÄ°MÄ°TLE ÇAYI ÇOK GÖRÜYOR'

â– Millet hâlâ ay baÅŸÄ±nÄ± zor getiriyor, hatta getiremiyor ama onlar saraylarda günlük 2 trilyon harcÄ±yor. Milletim o iktidar artÄ±k bildiÄŸiniz iktidar deÄŸil. "Tek servetim parmaÄŸÄ±mdaki yüzük" diyerek iktidara gelen var ya bu zalim iktidar millete bir bardak çay ve simidi çok görüyor. BunlarÄ±n peÅŸinden gidilir mi? 16 yÄ±llÄ±k iktidarlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelin o hesabÄ± yapalÄ±m. Åžimdi çay simitle bir çayla 5 kiÅŸilik bir aile geçinemez oldu.

â– Suriyelilere 35 milyar dolar harcayanlar iÅŸ emekliye gelince nereden bulayÄ±m diyemez. 16 yÄ±lda satÄ±ÅŸlar ve vergilerle elinize 2 trilyon dolar para geçti. Bu parayÄ± ne yaptÄ±nÄ±z? Duble yol yaptÄ±nÄ±z 25 milyon dolarlÄ±k. Gerisi yok.

'GELÄ°R GELMEZ DEPREM PARALARINA EL KOYDUNUZ, ÅžÄ°MDÄ° DE Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N PARASINA GÖZ KOYUYORSUNUZ'

â– Gelir gelmez deprem paralarÄ±na el koydunuz ÅŸimdi de iÅŸçinin parasÄ±na göz koyuyorsun.

'KÄ±dem tazminatÄ± fonu kimleri kurtarmak iÃ§in kullanÄ±lacak?'

â– Milletin birikimlerini sattÄ±nÄ±z, gençlerimizin de geleceÄŸini satÄ±yorsunuz. Gençlere sesleniyorum. GeleceÄŸiniz ipotek altÄ±nda. Elinizin altÄ±nda internet var girin araÅŸtÄ±rÄ±n. Söylediklerim yanlÄ±ÅŸsa gelin yakama yapÄ±ÅŸÄ±n, doÄŸruysa iktidarÄ±n yakasÄ±na yapÄ±ÅŸÄ±n.

'YA BÄ°R YOLUNU BULUN, YA DA YOLDAN ÇEKÄ°LÄ°N'

â– Enflasyon pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±n adÄ±dÄ±r. 25,2 ile ne olur, fakir daha fakir olur. Enflasyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kemirir bitirir. Bu rakamlarla yatÄ±rÄ±m olmaz, Türkiye’yi uçuruma dolu dizgin götürüyorsunuz. Ä°ktidar mazeret uydurma konumu deÄŸildir, yol bulma konumudur. Ya bir yolunu bulun ya da bu yoldan çekilin.

â– "Otomotiv sektörü nefes alsÄ±n ÖTV’yi indirin" dedik. Eksik olsa da geç olsa da bir indirim yaptÄ±lar. Ekonominin düzelmesi için önce damat Berat’Ä± hazinenin baÅŸÄ±ndan alÄ±n. Ä°srafa son verin. Tasarruf yatÄ±rÄ±mlara son vermek deÄŸil, israfÄ± önlemektir."

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'UNUTTUN MU KENDÄ° ÇOCUKLARINI NASIL OKUTTUN?'

â– CumhurbaÅŸkanÄ± kendini oraya taÅŸÄ±yan vatandaÅŸlara sÄ±rtÄ±nÄ± döndü. Burs bekleyen öÄŸrencilere beleÅŸçi diyor. AyÄ±p be ayÄ±p, unuttun mu kendi çocuklarÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l okuttunuz? Sosyal yardÄ±mlarÄ± kesecek o yüzden bu yardÄ±mlara baÄŸÄ±rÄ±p çaÄŸÄ±rÄ±yor, yolunu yapÄ±yor. Åžimdi kodomanlarla, baronlarla yürüyor. Aziz milletim sen bu tabloyu görüyorsun eminim kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ± yerel seçimlerde göstereceksin.

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'NE KADAR KURUM VAR, CUMHURBAÅžKANLIÄžINA BAÄžLANDI'

â– Bir insan her iÅŸten anlar mÄ±? Bu anlÄ±yor. Ne kadar kurum var CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸladÄ±. Bütün paralarÄ± bir fonda topladÄ±. BaÅŸÄ±na da kedini ve damadÄ± atadÄ±. Hem elektrikçi, hem muslukçu, hem forvet hem orta saha, hem defans, hem de ekonomist. 81 milyonda kimsede kalmamÄ±ÅŸ hepsi onda toplanmÄ±ÅŸ. Biraz varmÄ±ÅŸ o da damada toplanmÄ±ÅŸ.

'ÇÄ°FTÇÄ°YÄ° YABANCI TOHUMA MECBUR ETTÄ°'

â– MilliÄŸi sahte çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ± arkadaÅŸÄ±n, yerliliÄŸi de sahte çÄ±ktÄ±. Åžimdi de yerli tohuma savaÅŸ açtÄ±. Sertifika zorunluluÄŸu getirerek, çiftçiyi yabancÄ± tohuma mecbur etti. Her ÅŸeyi inÅŸaattan ibaret zannedenler tarÄ±mÄ±n önemini anlayabilmiÅŸ deÄŸiller. Oysa gÄ±da güvenliÄŸinin tehlikeye düÅŸmesi bir milli güvenlik sorunudur."

'KÄ°MSENÄ°N YAPTIÄžI YANINA KÂR KALMAYACAK'

â– SayÄ±ÅŸtay'Ä±n raporlarÄ± yayÄ±nlanÄ±yor biliyorsunuz. AKP'nin çay bahçesine çevirdiÄŸi yargÄ±nÄ±n tek bir adÄ±m bile attÄ±ÄŸÄ± yok. YaÄŸ tulumuna düÅŸmüÅŸ hale gelen hÄ±rsÄ±zlarÄ±n durumu belli. Bugün ErdoÄŸan'Ä±n gölgesine sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p yakayÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannedenler ÅŸunu unutmasÄ±nlar Ä°YÄ° Parti iktidarÄ±nda yolsuzluk, rüÅŸvet olmayacak, en önemlisi kimsenin yaptÄ±ÄŸÄ± yanÄ±na kâr kalmayacak.

SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Ã‡Ã¶ker, apar topar gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

CHP ve HDP, usÃ¼lsÃ¼zlÃ¼klerle ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 11:23

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