Ã‡in'de kÃ¶pekler kamuya aÃ§Ä±k yerlerde gezdirilemeyecek

VÄ±nÅŸan kentinde alÄ±nan karara gÃ¶re, evcil kÃ¶pekler, gÃ¼ndÃ¼zleri kamuya aÃ§Ä±k yerlerde gezdirilemeyecek.

Çin'in güneybatÄ±sÄ±ndaki VÄ±nÅŸan kentinde evcil köpeklerin, gündüzleri park, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve spor merkezleri gibi kamuya açÄ±k yerlerde gezdirilmesi yasaklandÄ±.

Yunnan eyaletinde bulunan VÄ±nÅŸan kent yönetiminin geçen ay sonunda aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda, evcil hayvan sahipleri, köpeklerini gün içinde kamuya açÄ±k yerlerde gezdiremeyecek.

Köpek beslemeyle ilgili sÄ±kÄ± kurallarÄ± bulunan Çin'de VÄ±nÅŸan'da alÄ±nan kararÄ±n en kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu ifade ediliyor.

Çin'de birçok kentte köpeklerin büyüklüklerine göre hangi bölgelerde yaÅŸayabileceÄŸine dair kurallar bulunuyor.

BaÅŸkent Pekin'de de büyük köpeklerin ÅŸehir merkezine girmelerine izin verilmiyor.

Komünist rejimle yönetilen Çin'de köpek beslemek "burjuva eÄŸilimi" olarak görülüyor. (AA)

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