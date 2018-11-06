Devlet BahÃ§eli: Kur savaÅŸÄ±ndan aÄŸÄ±r hasar aldÄ±k

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

MHP Genel Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konulara iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Bahçeli'nin açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kan bölümler ÅŸunlar:

"Cumhuriyetin 95'inci yÄ±lÄ±nda hayata geçen 200 milyon kapasiteli havalimanÄ±ndan memnun olduk. Cumhuriyetin dayanaÄŸÄ±, cumhurun iradesidir.

Türkiye Cumhuriyeti, kucaklaÅŸmanÄ±n devletidir. Türkiye Cumhuriyeti geleceÄŸin süper gücüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ÅŸükran ve vefa borcumuz vardÄ±r. 10 KasÄ±m'da Atatürk'ün aramÄ±zdan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 80'inci yÄ±lÄ±nÄ± anacaÄŸÄ±z. Sahip olduÄŸu karar ve azimle yol gösterici olmuÅŸtur.

Atatürk, Türk Milleti'ne kendisini adamÄ±ÅŸ, inanmÄ±ÅŸ ülkü sahibi bir ÅŸahsiyettir. Onun karakterinde teslimiyetin kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± yoktur.

Atatürk demek Ne Mutlu Türküm diyen sözüne sadakattir. Atatürk demek Türk, cumhuriyet, Samsun'dan Ä°zmir'e kadar adÄ±m adÄ±m sahnelenen kahramanlÄ±k demektir. 'KeÅŸke Yunan galip gelseydi' diyenler emin olunuz ki bizden deÄŸildir.

Naciz vücudu 80 yÄ±l önce toprak olmuÅŸtur ancak bizlere bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Türkiye Cumhuriyeti baki kalacaktÄ±r. Bu düÅŸüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anÄ±yorum, ruhu ÅŸad mekanÄ± cennet olsun.

EKONOMÄ°K KRÄ°Z

Konkordato ilanlarÄ± adeta otomatiÄŸe baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Fabrika yangÄ±nlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Nedir bu yangÄ±nlar, nasÄ±l yorumlanmalÄ±dÄ±r? Böylesi bir zamanda fabrikalar neden yanar? Sosyal ve ekonomik yÄ±kÄ±ma hizmet etmektir fabrika yakmak. Kur savaÅŸÄ±ndan aÄŸÄ±r hasar aldÄ±k ama memleket bizimdir. Ekonomideki derin yaralarÄ± iyileÅŸtirmek milli bekamÄ±zÄ±n gereÄŸidir.

YÜZDE 10'LUK FÄ°YAT Ä°NDÄ°RÄ°MLERÄ°NÄ°N ETKÄ°SÄ° SINIRLI OLDU

Enflasyon raklamlarÄ± ortada, deÄŸerlendirildi rakamlar. Bir gerçek vardÄ±r ki bu canavar baÅŸÄ±nÄ± çoktan kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Son 15 yÄ±lÄ±n en yüksek rakamÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r enflayon. Son 15 yÄ±lÄ±n en yüksek rakamÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r enflayon. Yetmez ama evet dediÄŸimiz yüzde 10'luk fiyat indirimleri lütuf mudur, ikram mÄ±dÄ±r? AnlaÅŸÄ±lan yüzde 10'luk fiyat indirimlerini etkisi sÄ±nÄ±rlÄ± olmuÅŸtur. KDV ve ÖTV indirimlerinin sonucunu da kÄ±sa sürede göreceÄŸiz... Kurdaki gerilim hafiflemekte, Türk lirasÄ± deÄŸer kazanmaktadÄ±r. YanlÄ± ve Ä±smarlanmÄ±ÅŸ görüÅŸler de seslendirilmektedir. Hevesleri kursaklarÄ±nda kalacak.

ÖÄŸrenmek isteriz ki döviz artÄ±nca fiyatlarÄ± ÅŸiÅŸirenler döviz gerileyince neden aynÄ± tavrÄ± göstermiyorlar. KazandÄ±klaÄ±r her lira haramdÄ±r, burunlarÄ±ndan gelecektir. MHP, ekonomik sorunlardan siyasal çÄ±kar elde etmeyi reddeden ahlaka sahiptir. Milletimize tercüman olmak en temel önceliÄŸimiz ve görevimizdir. DoÄŸrularÄ± söylemekten, kralÄ± gelse korkmayacaÄŸÄ±z ve çekinmeyeceÄŸiz."

'TERÖRLE MÜCADELE TAKDÄ°RE ÅžAYANDIR'

Terörizmle mücadele gevÅŸemeden sürüdürlümeli ve sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Åžu anki mücadele kararlÄ±dÄ±r, takdire ÅŸayandÄ±r. Bu mücadelenin devamÄ±nÄ± bekliyoruz, bu Türkiye'nin beka meselesidir.

Ä°RAN'A YAPTIRIMLAR

ABD'nin Ä°ran'a baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ambargo bu ülkeyi zora sokacaktÄ±r, bu süreçten Türkiye'yi muaf tutmasÄ±na diyecek bir ÅŸeyimiz yoktur. ABD'nin dürüstlüÄŸün çizgisinden saplmamasÄ± hem kendisinin hem de Türkiye'nin iyiliÄŸinedir.

ÇÖZÜM SÜRECÄ°

Yeni bir çözüm süreci adÄ±mlarÄ± varsa, Türk milleti o öldürücü zehri asla içmeyecektir. Terörle masa kurulmaz. Aman diyerek tavizler vermekle akan kan durmaz. Terörün bitiÅŸi konuÅŸmakla olmaz. Teröristlerle Kürt kökenli kardeÅŸlerimizi eÅŸitlemek ÅŸerefsizliktir, buna kimse cüret edemez. Hepimiz Türk milletiyiz.

ÖÄžRENCÄ° ANDI TARTIÅžMASI: NEDÄ°R MESELENÄ°Z?

BitmiÅŸ tartÄ±ÅŸmalarÄ± yeniden alevlendirmek kimseye fayda saÄŸlamayacaktÄ±r. Son günlerde televizyonlarda ve gazete köÅŸelerinde Türklük konuÅŸuluyor. AndÄ±mÄ±z bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaÅŸanÄ±yor. Nedir meseleniz, nereye ulaÅŸmaktÄ±r hedefiniz. Türk milleti kimdir sorusuna cevap arayanlar söyleyin bize asÄ±l siz kimsiniz. Kimin ne olduÄŸuyla ilgilenmiyoruz ancak Türk milletini tartÄ±ÅŸmak, düÅŸmana koz vermek emperyalizme selam yollamaktÄ±r. Hiçbir milliyetçi, ülkücü buna razÄ± olmaz. Onu bunu bilmeyiz, iÅŸimize bakarÄ±z... Sözde aydÄ±nlar, içimize sÄ±zmÄ±ÅŸ yabancÄ± hayranlarÄ±dÄ±r. Türklükte Ä±rk arayan, TürkçülüÄŸü Ä±rkçÄ±lÄ±kla aynÄ± gösteren kim varsa tarihi ve devasa bir hatanÄ±n tam ortasÄ±ndadÄ±r.

YüreÄŸimiz Türk milleti için atÄ±yor, gönlümüz aziz ÅŸehitlerimizle yanÄ±yor. Biz TürklüÄŸümüzle övünürüz çünkü Türk oÄŸlu Türküz. TürkçülüÄŸümüzle onur duyarÄ±z. Türküz, Türkçüyüz, Türk milleti için sadece yaÅŸamayÄ± deÄŸil gerekiyorsa koÅŸa koÅŸa ölmesini de biliriz. Türkçülük Ä±rkçÄ±lÄ±k deÄŸildir, andÄ±mÄ±zÄ±n okunmasÄ±nÄ± istemek ezanÄ±mzÄ±n Türkçe okunmasÄ±na çanak tutmak deÄŸildir. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 11:32

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