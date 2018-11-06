UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±: Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda 30 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda 30 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ä°stanbul HavalimanÄ±’ndaki iÅŸ cinayetlerine iliÅŸkin sorulara yanÄ±t verdi. Turhan, havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana yaÅŸanan iÅŸ cinayeti sayÄ±sÄ±nÄ±n 30 olduÄŸunu söyledi.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) ile Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸünün (SHGM) 2019 yÄ±lÄ± bütçe görüÅŸmelerinde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Bakan Turhan, “459 iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi uzmanÄ±yla 350 bin kiÅŸiye bu konuda eÄŸitim verilmiÅŸtir. Ä°ÅŸçi ÅŸikayetleriyle ilgili gereken tüm uyarÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ÅŸantiye koÅŸullarÄ± düzeltilmiÅŸ, taÅŸeron firmalar uyarÄ±larak, iÅŸçilerin alacaklarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n ödenmesi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°SÄ°G: 38 Ä°ÅžÇÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisi Ä°stanbul HavalimanÄ±’nÄ±n inÅŸa edilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 2013 yÄ±lÄ±ndan bugüne kadar 38 iÅŸçinin ölümünü tespit edebildiklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BAKANLIK: 2 ADET KUÅž RADARI VAR

Ä°stanbul HavalimanÄ±'nÄ±n kuÅŸ göç yolunda olmasÄ±yla ilgili de konuÅŸan Bakan Turhan, “iÅŸin baÅŸlamasÄ±yla kuÅŸ göç yollarÄ± konusunda uzman üniversiteden hizmet alÄ±ndÄ±, hazÄ±rlanan önlem paketi kapsamÄ±nda havalimanÄ±na 2 adet kuÅŸ radarÄ± konuldu” dedi. (AA)

3. HavalimanÄ±'nda bir iÅŸ cinayeti daha!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 11:18

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