â€˜TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakereler nihai olarak sonlandÄ±rÄ±lmalÄ±â€™

AB Komisyonu'nun GeniÅŸlemeden Sorumlu Ã¼yesi Hahn, TÃ¼rkiye Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin nihai olarak sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

AB Komisyonu'nun GeniÅŸlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn Die Welt gazatesine verdiÄŸi demeçte Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Hahn, “Türkiye'nin AB'ye öngörülebilecek bir tarihte üye olmasÄ± gerçekçi deÄŸil. Türkiye ve AB için uzun vadede yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur” dedi.

AB Komisyonu'nun AvusturyalÄ± üyesi Hahn, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un AB üyelik müzakerelerinde ilerleme saÄŸlanma ÅŸansÄ±na ÅŸüpheyle yaklaÅŸan açÄ±klamalarÄ±na da atÄ±fta bulundu. Hahn, “Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un açÄ±klamalarÄ±na ve AB üyesi diÄŸer ülkelerdeki havaya baktÄ±ÄŸÄ±mda Türkiye'nin öngörülen bir zamanda AB'ye üye olmasÄ± gerçekçi deÄŸil” diye konuÅŸtu.

Türkiye ile 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana devam eden üyelik müzakerelerine baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ±nÄ±n ‘gerçekçi stratejik partnerlik yolunu kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ ifade eden Hahn, “AB ve Türkiye her iki tarafÄ±n da çÄ±karlarÄ±na uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalÄ±” dedi. Hahn taraflarÄ±n enerji, göç, Suriye'nin yeniden inÅŸasÄ± ve Gümrük BirliÄŸi gibi alanlarda iÅŸbirliÄŸi yapabileceÄŸini belirtti. AB üyesi ülkeler Haziran ayÄ±nda Türkiye ile Gümrük BirliÄŸi'nin geniÅŸletilmesine yönelik müzakerelere baÅŸlamama kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Türkiye'nin AB'ye katÄ±lÄ±m müzakereleri 2005 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Ancak müzakereler uzun süredir fiili olarak dondurulmuÅŸ durumda. Türkiye'de 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra muhalefete yönelik kitlesel gözaltÄ± ve tutuklama kararlarÄ± nedeniyle AB üyesi ülkeler 2016 sonunda, Türkiye ile üyelik müzakerelerini geniÅŸletmeme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. 2017 KasÄ±m ayÄ±nda ise AB Türkiye'ye üyelik süreciyle baÄŸlantÄ±lÄ± mali yardÄ±mlarÄ± kÄ±stÄ±. Ancak üye ülkeler Türkiye ile müzakerelerin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair resmi bir karar almadÄ±. Böylesi bir adÄ±m için AB üyesi en az 16 ülkenin karar almasÄ± zorunluluÄŸu bulunuyor. (DIÅž HABERLER)

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