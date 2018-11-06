Borca boÄŸulan vatandaÅŸ, bÃ¶brek satÄ±ÅŸÄ±na baÅŸladÄ±: Ä°lan sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Ekonomik kriz nedeniyle borÃ§ bataÄŸÄ±na saplanan vatandaÅŸlar, bÃ¶reklerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±. Ä°nternetteki 'satÄ±lÄ±k bÃ¶brek' ilanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor.

Ekonomik krizin etkisiyle günbegün yoksullaÅŸan vatandaÅŸlar, borçlarÄ±nÄ± ödeyemez hale geldi. Son çare olarak böbrek satÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlayanlarÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor. Ä°nternet üzerinden 'satÄ±lÄ±k böbrek' ilanlarÄ± açan vatandaÅŸlar "Neden böbreÄŸinizi satÄ±yorsunuz?" sorusuna "BorçlarÄ± kapatmak için" yanÄ±tÄ± veriyor..

Facebook, Instagram ya da Twitter üzerinde "BöbreÄŸimi satÄ±yorum", "BöbreÄŸimi satmak istiyorum", "SatÄ±lÄ±k böbrek arayanlar", "Böbrek arayanlar" adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarda, böbreÄŸini satmak isteyen onlarca vatandaÅŸ yer alÄ±yor.

Milliyet'ten ÇiÄŸdem YÄ±lmaz, böbreÄŸini satmak isteyenlerle alÄ±cÄ± gibi konuÅŸtu.

Söz konusu konuÅŸmalar ÅŸöyle:

'80 BÄ°N LÄ°RA, BU DÄ°YATA BORÇLARIMIZI KAPATABÄ°LÄ°RÄ°Z'

Merhaba, internetteki satÄ±lÄ±k böbrek ilanÄ± için aradÄ±m.

Buyurun.

Kiminle görüÅŸüyorum, böbreÄŸini satacak kiÅŸi siz misiniz?

Ben Burak, böbreÄŸini satan kiÅŸi erkek kardeÅŸim, 28 yaÅŸÄ±nda.

Peki neden sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenebilir miyim?

Ailemizin borcu var ondan dolayÄ± satÄ±yor.

Neden siz deÄŸil de kardeÅŸiniz?

Çünkü ben alkol kullanÄ±yorum. KardeÅŸim ne alkol ne de sigara kullanÄ±yor. Bir de ben evliyim, borç ailemin borcu. Kendileri böyle bir karar aldÄ±.

KardeÅŸinizin herhangi bir saÄŸlÄ±k problemi var mÄ± ya da kullandÄ±ÄŸÄ± bir ilaç?

HayÄ±r, herhangi hastalÄ±ÄŸÄ± yok, doktor kontrolünde verebiliriz.

Peki kaç paraya satmayÄ± düÅŸünüyorsunuz?

Ailem 80 bin TL diyor. Anca bu fiyatla borçlarÄ±mÄ±zÄ± kapatabiliriz.

'SEVABA GÄ°RMEK Ä°STÄ°YORUM, 18 BÄ°N DOLARA BAÄžIÅžLIYORUM'

Facebook'ta "BöbreÄŸimi baÄŸÄ±ÅŸlÄ±yorum" diye paylaÅŸÄ±mda bulunan A.Y. ile yapÄ±lan konuÅŸma da ÅŸöyle:

Merhaba, satÄ±lÄ±k böbrek için rahatsÄ±z ettim.

BaÄŸÄ±ÅŸlÄ±yorum diyelim.

Peki neden baÄŸÄ±ÅŸlÄ±yorsunuz?

Sevaba girmek istiyorum.

BaÄŸÄ±ÅŸlÄ±yorum yazmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z ücret talep edecek misiniz?

Ben 18 bin dolar diyorum.

Peki paraya acil mi ihtiyacÄ±nÄ±z var, nakil olur olmaz hemen ödememiz mi gerekiyor hepsini?

Yani…

Peki neden satÄ±yorsunuz?

SatmÄ±yorum hanÄ±mefendi baÄŸÄ±ÅŸlÄ±yorum.

18 bin dolara mÄ± baÄŸÄ±ÅŸlÄ±yorsunuz?

Yani…

'ABLA Ä°Åž GÜÇ YOK, BORCUMUZ VAR'

BöbreÄŸini satÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karan diÄŸer bir vatandaÅŸ da Kayseri’de oturduÄŸunu söyleyen A.Ö:

Merhaba. SatÄ±lÄ±k böbrek için aradÄ±m. Böbrek size mi ait?

Evet, böbrek bana ait.

Peki, neden satÄ±yorsunuz?

Abla iÅŸ yok, güç yok, borcumuz var. Acil banka borcumu kapamam lazÄ±m.

Borcunuz ne kadar ve böbreÄŸinizi kaç paraya satmayÄ± düÅŸüyorsunuz?

Borç çok, 39-40 bine yakÄ±n borcum var. Åžu anda boÅŸtayÄ±m. 40 ile 50 bin TL arasÄ±nda size veririm.

Peki herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunuz var mÄ±, kaç yaÅŸÄ±ndasÄ±nÄ±z, sigara ya da alkol kullanÄ±yor musunuz?

44 yaÅŸÄ±ndayÄ±m herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunu da ÅŸimdiye kadar yaÅŸamadÄ±m. Sigara içiyorum ama alkol ayda bir defa anca içerim.

'BAZEN GÜNDE 5-10 KÄ°ÅžÄ° ARIYOR'

Türk Böbrek VakfÄ± (TBV) BaÅŸkanÄ± Timur Erk ise her gün neredeyse birkaç kiÅŸinin kendilerine telefon, faks ya da mail yoluyla ulaÅŸÄ±p organlarÄ±nÄ± satmak istediÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Günde en az bir kiÅŸi böbreÄŸini satmak için arÄ±yor. Bu sayÄ± bazen günde 5 ile 10 arasÄ±nda da deÄŸiÅŸiyor. 9 yÄ±la kadar cezasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen insanlar bir ÅŸekilde bunun ticaretini yapÄ±yor.” (HABER MERKEZÄ°)

Haberin tamamÄ±nÄ± okumak için tÄ±klayÄ±n.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 10:32

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