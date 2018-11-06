Ä°zmir'de 2 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenciye darp iddiasÄ±

Ã‡iÄŸli'de anaokuluna giden 2 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±nÄ±n darbedildiÄŸini iddia eden aile, okul kurucusu ve Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda ÅŸikayetÃ§i oldu.

Ä°zmir'in ÇiÄŸli ilçesinde, anaokuluna giden 2 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ±nÄ±n okulda darbedildiÄŸini iddia eden aile, okul kurucusu ve öÄŸretmen hakkÄ±nda ÅŸikayetçi oldu.

Anne Duygu A. (31) kÄ±zÄ± B.A'yÄ± geçen hafta arkadaÅŸÄ±nÄ±n tavsiyesiyle AydÄ±nlÄ±kevler Mahallesi'ndeki özel bir anaokuluna göndermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KÄ±zÄ±nÄ±n okula perÅŸembe ve cuma günü gittiÄŸini, ikinci gün kÄ±zÄ±nÄ±n durumuyla ilgili bazÄ± ÅŸüpheleri oluÅŸtuÄŸunu anlatan Duygu A, cuma akÅŸamÄ± eÅŸinin kÄ±zÄ±nÄ± okuldan alarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerine getirdiÄŸini aktardÄ±.

Anne Duygu A. yanÄ±na gelen kÄ±zÄ±nÄ±n ‘yarÄ± baygÄ±n’ baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“EÅŸim kÄ±zÄ±mÄ± okuldan alÄ±p yanÄ±ma getirdiÄŸinde yarÄ± baygÄ±n bakÄ±yordu. Ona sarÄ±larak 'Okulun nasÄ±l geçti, öÄŸretmenin sana ne dedi?' diye sorduÄŸumda 'Beni dövdü.' dedi. 'NasÄ±l dövdü?' dedim. BaÅŸÄ±ma vurarak ve kendi saçÄ±nÄ± çekerek gösterdi. SaçÄ± daÄŸÄ±nÄ±ktÄ±, yolunmuÅŸ gibiydi. YanÄ±ma geldiÄŸinde alnÄ±nda morluk, baÅŸÄ±nÄ±n sol tarafÄ±nda ÅŸiÅŸlik vardÄ±. O gece uyuyamadÄ±, kendi kendine sayÄ±kladÄ±, 'Yapma, vurma, dövme.' diye. Ertesi gün ÇiÄŸli Bölge EÄŸitim Hastanesine götürdük, darp raporu aldÄ±k.”

Duygu A, darp raporuyla ÇiÄŸli Polis Merkezi AmirliÄŸine giderek okulun kurucusu S.K. ve çocuÄŸunun öÄŸretmeni Ö.H'den ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Baba Eray A. (30) da cuma günü kÄ±zÄ±nÄ± okuldan almak için gittiÄŸinde eÅŸinin ÅŸüpheleri nedeniyle kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± görmek istediÄŸini, ancak kayÄ±tlarÄ±n gösterilmediÄŸini öne sürdü.

KÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ±na geldiÄŸinde aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sebebi sorduÄŸunda bir cevap alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Eray A. “Ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z. Biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ± ne ÅŸartlarda büyütüyoruz. Emniyetle görüÅŸtük, kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± alacaklarÄ±nÄ± söyledi” diye konuÅŸtu.

Okulun kurucusu S.K. ise öÄŸrenciye ÅŸiddet uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak iddiayÄ± reddetti.

Ä°zmir Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yetkilileri, konuyla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. (Ä°zmir/AA)

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