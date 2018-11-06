Yavuz BahadÄ±roÄŸlu, Bakan SelÃ§uk'un SÄ±la'yÄ± aramasÄ±ndan rahatsÄ±z oldu

Akit yazarÄ± Yavuz BahadÄ±roÄŸlu, Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk'un ÅŸiddete maruz kalan SÄ±la'yÄ± aramasÄ±ndan rahatsÄ±z oldu.

Akit yazarÄ± Yavuz BahadÄ±roÄŸlu, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un, eski erkek arkadaÅŸÄ± Ahmet Kural'dan sözlü ve fiziksel ÅŸiddet gördüÄŸü gerekçesiyle ÅŸikayetçi olan ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la'yÄ± arayarak geçmiÅŸ olsun dileklerini iletmesinden rahatsÄ±z oldu.

BahadÄ±roÄŸlu, 6 KasÄ±m tarihli " 'Salâ' ve 'SÄ±la'! " baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda "Ben olsam öncelikle; 'KocanÄ±z mÄ± dövdü' diye sorardÄ±m. Çünkü Aile BakanÄ±’nÄ±n sormasÄ± gereken sorunun 'aile' ile iliÅŸkili olmasÄ± lâzÄ±m… 'Kocam deÄŸil, erkek arkadaÅŸÄ±m dövdü' dediÄŸi anda da, 'Ne haliniz varsa görün!' deyiverir, telefonu yüzüne kapatÄ±rdÄ±m!" ifadelerini kullandÄ±.

BahadÄ±roÄŸlu'nun yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili bölümü ÅŸöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk, YenikapÄ± mitingine “Show” diyen, Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, “Tayyip ya ölü ya diri ele geçirilecek, baÅŸka çözüm yok” diye twit atan SÄ±la’yÄ± arayarak “GeçmiÅŸ olsun” diyor.

Ben olsam öncelikle; “KocanÄ±z mÄ± dövdü” diye sorardÄ±m. Çünkü Aile BakanÄ±’nÄ±n sormasÄ± gereken sorunun “aile” ile iliÅŸkili olmasÄ± lâzÄ±m…

“Kocam deÄŸil, erkek arkadaÅŸÄ±m dövdü” dediÄŸi anda da, “Ne haliniz varsa görün!” deyiverir, telefonu yüzüne kapatÄ±rdÄ±m!

Tüm saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen, Türkiye’nin en güçlü kurumu hâlâ ailedir. Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±, aile yapÄ±sÄ±nÄ± tarumar etmek isteyenlere destek için deÄŸil, yapÄ±yÄ± korumak için kurulmuÅŸtur."

NE OLMUÅžTU?

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la, eski sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik ÅŸiddet gördüÄŸü gerekçesiyle ÅŸikayetçi olmuÅŸtu. AvukatÄ±yla Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gelen SÄ±la, Ahmet Kural'a karÅŸÄ± 3 ay uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan SÄ±la'ya destek mesajlarÄ± yaÄŸmÄ±ÅŸ, Ajhmet Kural ise oldukça sert ÅŸekilde eleÅŸtirilmiÅŸti.

Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk da SÄ±la'yÄ± telefonla arayarak geçmiÅŸ olsun dileklerini iletmiÅŸti. SÄ±la'ya ÅŸiddete karÅŸÄ± sessiz kalmadÄ±ÄŸÄ± için teÅŸekkür edem Bakan Selçuk, bakanlÄ±k olarak SÄ±la'nÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Ahmet Kural, SÄ±la'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

SavcÄ±lÄ±ÄŸa ifade veren Ahmet Kural: AsÄ±lsÄ±z iftira

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 09:37

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